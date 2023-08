Main-Taunus: Die Polizei-News

Diebe auf frischer Tat festgenommen,

Hattersheim, Hauptstraße, Dienstag, 29.08.2023, 23:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat die Polizei in Hattersheim zwei Diebe festgenommen, diese sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Zeugen verständigten gegen 23:00 Uhr die Polizei per Notruf, da sie in der Hauptstraße beobachtet hatten, wie zwei Männer gerade ein Fahrrad gestohlen hatten. Hierbei hatte offenbar ein Mann das Schloss geknackt und ein anderer dabei Schmiere gestanden. Auf der Flucht nahm eine Streife die beiden 39 und 58 Jahre alten Diebe am Markt fest, das Fahrrad hatten sie an der Stadtverwaltung stehen gelassen. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Beamten einen Trennschleier und diverse Betäubungsmittel. Zudem lag gegen den 39-Jährigen ein Haftbefehl vor. Ein weiteres Fahrrad stellte die Polizei neben den Beweismitteln sicher, da die Männer keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Die beiden Wohnsitzlosen wurden im Polizeigewahrsam untergebracht, wo sie wegen schweren Diebstahls und Besitzes von Betäubungsmitteln auf eine Vorführung beim Haftrichter warten müssen.

Kollekte aus Kirche gestohlen,

Liederbach, Alt Oberliederbach, Sonntag, 27.08.2023, 11:15 Uhr bis Dienstag, 29.08.2023, 10:00 Uhr

(wie) Unbekannte haben in den letzten Tagen in Oberliederbach die Kollekte einer Kirche aus einem verschlossenen Schrank gestohlen. Die Diebe betraten die Kirche in der Straße „Alt Oberliederbach“ zu den Öffnungszeiten und begaben sich in den hinteren Bereich des Innenraums. Dort öffneten sie einen Holzschrank gewaltsam und entnahmen ein Mäppchen mit der Kollekte aus dem Behältnis. Außerdem entwendeten die Unbekannten eine Videokamera aus dem Altarraum. Anschließend entkamen die Diebe mit ihrer Beute im Wert von 250 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06196/ 2073-0 um Hinweise.

WhatsApp-Betrüger erbeuten 4.000 Euro, Hofheim am Taunus, Montag, 28.08.2023,

(fh)In den vergangenen Tagen ist eine Frau aus Hofheim von Betrügern aufs Glatteis geführt und um knapp 4.000 Euro betrogen worden. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ versuchen die Täter seit mehreren Monaten an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese erhalten auf ihrem Smartphone zunächst eine Nachricht von einer unbekannten Rufnummer. In dieser geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus, welches angeblich das Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer bekommen habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen Verwandten die Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des „verlorenen Mobiltelefons“ Onlinebanking nicht möglich sei und sie somit eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten. Hierdurch gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen, Geld zu überweisen. So auch im jüngsten Fall, der sich in Hofheim ereignete. Hier wurde die Kontaktierte dazu verleitet, in hilfsbereiter Absicht einen Betrag von knapp 2.000 Euro zu überweisen, um ihrem angeblichen Sohn bei der Begleichung einer Rechnung auszuhelfen. Dass es sich um einen Betrug handelte, stellte sich erst später heraus.

Die Polizei rät dazu, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt zu der Person, um die es sich angeblich handelt, aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

Pkw stößt gegen Mast,

Eschborn, Sossenheimer Straße / L 3006, Dienstag, 29.08.2023, 18:50 Uhr

(fh)Am Dienstagabend ist ein junger Autofahrer bei einem Abbiegevorgang bei Eschborn von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Mast zusammengestoßen. Gegen 18:50 Uhr befuhr der 18-jährige Fahranfänger mit seinem Dacia Logan die L 3005 in Richtung Eschborn und beabsichtigte, in die Sossenheimer Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs verlor der 18-Jährige auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über den Dacia und kam von der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit einem Mast zusammen und kam im Graben zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An Mast und Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.