Erstes Backfischfest-Wochenende

Worms (ots) – Das erste Wochenende des 90. Backfischfestes verlief weitestgehend friedlich und störungsfrei. Die Wormser Polizei führte sowohl zur Eröffnungsfeier, als auch am Festumzug Verkehrsmaßnahmen durch und war wie an jedem Festtag präsent. Auch nach der Eröffnungsfeier am Samstagnachmittag blieb die Stimmung bei den über 10.000 Besuchern insgesamt fröhlich. In den Abend- und Nachtstunden kam es neben kleineren Einsätzen zu zwei körperlichen Auseinandersetzung.

Der Festumzug am Sonntag blieb insgesamt ebenfalls friedlich. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren vermeintlich alkoholisierten Personen. Darüber hinaus kam es zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 21-jährigen Wormserin.

Ein 51-jähriger Mann hatte der Frau unsittlich ans Gesäß gefasst. Der Mann wurde des Platzes verwiesen und muss sich nun einem Strafverfahren verantworten. Am Abend kam es noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Zwei bislang unbekannter Täter schlugen einem 17-jährigen Jugendlichen nach vorangegangenem Streit ins Gesicht. Der 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Darüber hinaus kam es lediglich zu kleineren Einsätzen.

Die Wormser Polizei wird auch weiterhin an allen Festtagen Präsenz zeigen. Darüber hinaus sind wir in der Festplatzwache im Marktmeisterhäuschen vor Ort jederzeit erreichbar.

Kreis Alzey-Worms

Medizinischer Notfall entpuppt sich als Trunkenheitsfahrt

Wöllstein (ots) – In der Nacht von Samstag 26.08. auf Sonntag 27.08., kam es gegen Mitternacht an der Einmündung Kreuznacher Straße/Gau-Bickelheimer Straße, zu einem medizinischen Notfall. Die Rettungsleitstelle wurde durch aufmerksame Zeugen benachrichtigt, dass eine 21-jährige Dame an der Ampel bewusstlos liegen würde.

Die Dame konnte durch den Rettungsdienst versorgt werden und erfreut sich wieder bester Gesundheit. Durch die Polizei konnte vor Ort ermittelt werden, dass die Dame zuvor mit ihrem Auto bis zu der Einmündung unter Alkoholeinfluss gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,38 Promille.

Ihr Führerschein wurde daher sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen/Ersthelfer, welche die Dame gesehen oder den Vorfall beobachtet haben.

Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Alzey, 06731-9110, entgegengenommen.