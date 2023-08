Unfall in Baustelle – 7 PKW beteiligt

A 61/Stromberg (ots) – Zu einem Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen kam es am 27.8.2023 gegen 11:50 Uhr auf der A 61 in der Gemarkung Stromberg im Baustellenbereich. Der Fahrer eines PKW Volkswagen fuhr kurz vor der Fahrbahnteilung unvermittelt von dem rechten auf den linken Fahrstreifen.

Aufgrund des Fahrstreifenwechsels musste nach bisherigen Erkenntnissen ein 80-Jähriger mit seinem VW bis zum Stillstand abbremsen. Ein ihm nachfolgender 39-jähriger kam rechtzeitig zum Stillstand. Ihm fuhr jedoch ein weiterer PKW auf und aufgrund zu geringem Abstand fuhren noch drei weitere PKW ineinander.

Einer dieser er am Unfall beteiligten KFZ entfernte sich anschließend genauso unerlaubt vom Unfallort, wie das Unfall auslösende KFZ, so dass bei Eintreffen der Polizei nur noch fünf von sieben beteiligten PKW vor Ort waren. Bei diesen geht die Polizei derzeit von einer Gesamtschadenshöhe von ca. 32.000 Euro aus.

Insgesamt vier Insassen der am Unfall beteiligten PKW wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung verbracht. Im Einsatz waren neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim noch drei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehren aus Stromberg und Rheinböllen mit 30 Kräften.

Der vor Ort gelandete Hubschrauber wurde letztendlich nicht benötigt. Für die Unfallaufnahme erfolgte eine zeitweise Vollsperrung beider Fahrtrichtungen. Zwei PKW waren so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet mögliche Hinweise zu dem Unfall und insbesondere zu den PKW, die sich entfernt haben unter 06701-9190.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Fahrer mit 2,35 Promille sowie ohne Fahrerlaubnis

A61/Wonnegau (ots) – Am Sonntagabend 27.08.2023, führten Beamte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West an der A 61 Abfahrtskontrollen durch. Es wurden insgesamt 16 LKW-Fahrer kontrolliert. Drei LKW-Fahrern wurde die Abfahrt aufgrund von hohen Promillewerten so lange untersagt, bis diese wieder nüchtern sind.

Der Spitzenwert eines Fahrers lag bei 2,35 Promille. Er beabsichtigte seine Weiterfahrt am nächsten Morgen um 07 Uhr anzutreten. Bei dieser Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass bei dem 44-jährigen Fahrer die erforderliche Fahrerlaubnis bereits vor ca. einem Monat abgelaufen war.

Nun erwartet den Fahrer eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

14-Jähriger nachts auf Motorrad unterwegs

Hahnenbach (ots) – Um 02:30 Uhr beschwerten sich Anwohner über ein sehr lautes Motorrad, welches in der Ortschaft mehrfach und augenscheinlich ziellos umher fährt. Die Polizei kann das beschriebene Krad kurz vor der Ortschaft Hahnenbach anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Es handelte sich um ein Führerschein pflichtiges MotoCross-Motorrad ohne Kennzeichen und folglich ohne Versicherungsschutz.

Als Fahrer stellte sich ein 14-jähriger aus Schneppenbach heraus der zudem auch keinen Helm trug. Der Jugendliche wurde der Erziehungsberechtigten übergeben und das Motorrad wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.