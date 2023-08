Hochzeitskorso behindert den Verkehr – Zeugen gesucht

Ingelheim/A63 (ots) – Am Sonntag 27.08.23 kam es gegen 17:05 Uhr auf der A 63, Richtung Alzey zwischen der AS Saulheim und der AS Wörrstadt zu Verkehrsbehinderungen durch einen Autokorso. Durch den Hochzeitskorso wurden bei langsamer Geschwindigkeit alle Fahrstreifen blockiert, wodurch der nachfolgende Verkehr behindert wurde.

4 Korso-Teilnehmer konnten bereits durch die Polizei ermittelt werden. Durch Beamten der Polizeiautobahnstation Heidesheim wird derzeit geprüft, ob hier der Tatbestand der Nötigung im Straßenverkehr erfüllt wurde.

Hierzu werden noch weitere Zeugen und/oder Geschädigte gesucht, die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Diese können sich bei der PASt Heidesheim telefonisch unter 06132-9500 oder per

E-Mail unter pastheidesheim@polizei.rlp.de melden.

Das Glück überstrapaziert

Bingen (ots) – Das Glück strapazierte in der Nacht vom 27.08.2023 auf den 28.08.2023 ein 50-jähriger Fahrzeugführer über. Dieser suchte gegen 01:00 Uhr die Tankstelle in der Koblenzer Straße in Bingen auf. Neben der Tatsache, dass der Fahrer Alkoholika erwarb, fiel der dortigen Angestellten ein schwankender Gang auf, was diese veranlasste anlässlich der möglichen vom Fahrer ausgehenden Gefahren die Polizei in Kenntnis zu setzen.

Nachdem das Fahrzeug zunächst weder im Nahbereich, noch an der Halteranschrift vorgefunden werden konnte, kehrte der Fahrer zwischenzeitlich an die Tankstelle zurück um weiteren Alkohol zu erwerben. Noch auf dem Tankstellengelände konnte der Fahrer nun einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer konnte der Streife gegenüber keinen Führerschein vorweisen, diesbezügliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Zugfahrt endet in der Justizvollzugsanstalt

Bingen (ots) – Am Morgen des 28.08.2023 bestreifte die Bundespolizei eine Regionalbahn auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Bingen Hauptbahnhof und Bingen Stadt. Hierbei wurde bei einer Personenkontrolle ein 26-jähriger algerischer Staatsangehöriger festgestellt, nach dem in insgesamt

3 Fällen gefahndet wurde. Demnach wurde der Mann mehrfach straffällig.

Der 26-Jährige beging Diebstahl, versuchten Raub mit vorsätzlicher Körperverletzung sowie den besonders schweren Fall des Diebstahls.

Da er die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1993,31 EUR nicht zahlen konnte, wurde er für die Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 45 Tagen in die JVA Rohrbach eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

A60 Ingelheim (ots) – Ein 24- Jähriger aus dem Landkreis Bad Kreuznach befuhr am Sonntag gegen 13:45 Uhr mit seinem Audi den mittleren von drei Fahrstreifen der A60 zwischen Ingelheim/West und Ingelheim/Ost in Richtung Darmstadt. Zu diesem Zeitpunkt regnete es in diesem Streckenabschnitt wolkenbruchartig.

Da er seine Geschwindigkeit nicht den Wetterverhältnissen anpasste, verlor der 24- Jährige

plötzlich aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte zunächst nach rechts gegen die Schutzplanke. Von dort schleuderte das Fahrzeug nun entgegengesetzt zur Fahrtrichtung nach links quer über alle Fahrstreifen. Dabei kollidierte der Audi mit dem BMW eines 64 Jahre alten Mannes, der ebenfalls aus dem Landkreis Bad Kreuznach stammt. Beide Fahrzeuge kamen letztendlich an der Mittelschutzplanke schwer beschädigt zum Stillstand.

Die beiden Insassen des Audi sowie die drei Insassen des BMW erlitten diverse Prellungen und mussten alle in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die A60 musste in Richtung Darmstadt ab der AS Ingelheim/West von 14-15:45 Uhr voll gesperrt werden. Dies führte zu einem erheblichen Rückstau und Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Heidesheim ein Notarzt mit Rettungshubschrauber, drei Rettungsfahrzeuge sowie die Feuerwehr Ingelheim mit 21 Einsatzkräften.

Trunkenheitsfahrt

Münster-Sarmsheim (ots) – Am 27.08.2023 gegen 23:55 Uhr führte eine Streife der PI Bingen in der Rheinstraße eine Verkehrskontrolle mit einem Kleinwagen aus dem Landkreis Bad Kreuznach durch. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch ausgehend vom 40-jährigen Fahrer feststellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,21%o.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt und zwecks vorläufiger Entziehung der Staatsanwaltschaft Mainz zugeleitet. Dem Fahrer wurde in der Vergangenheit wegen eines ähnlich gelagerten Delikts der Führerschein entzogen, welchen er nach erfolgreich absolvierter „Medizinisch-Psychologischer-Untersuchung“ wieder erhielt.