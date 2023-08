Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab (Foto)

Vorderweidenthal (ots) – Am Dienstag 01.08.2023 gegen 09 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw VW Golf, die Landstraße 493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz. Im Ausgang einer scharfen Linkskurve verlor der 19-Jährige in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw.

Er kam nach rechts auf den Grünstreifen und drehte sich mit seinem Fahrzeug. Der Pkw bleibt im Straßengraben liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Unter Drogeneinfluss stehender Radfahrer fällt auf

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 31.07.2023 gegen 16:30 Uhr, wurde in der Königstraße ein Radfahrer kontrolliert, nachdem er den kontrollierenden Beamten zuvor durch seine wackelige Fahrweise aufgefallen war. Im Verlauf der Kontrolle des 35-Jährigen stellten die Beamten bei ihm neben einer Alkoholisierung auch den Einfluss von Betäubungsmittel fest.

Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Das Fahrrad wurde präventiv sichergestellt.

Straßenverkehrsgefährdung, Geschädigte Verkehrsteilnehmer gesucht

Landau (ots) – Am Montag 31.07.2023 um 15:45 Uhr, kam es auf der Strecke zwischen Landau- Godramstein und Siebeldingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch Überholen mehrerer Verkehrsteilnehmer trotz Gegenverkehr. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden durch den Pkw-Fahrer genötigt und teilweise gefährdet.

Über das Kennzeichen konnte der besagte Fahrzeugführer anschließend ermittelt werden. Bei Antreffen konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen des Vorfalls sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Gegenstände aus Pkw entwendet

Kapsweyer (ots) – Am Montag 31.07.23 zwischen 18-19 Uhr, wurden in der Vogesenstraße aus einem Pkw Maserati, verschiedene Gegenstände entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu dem bislang noch unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.