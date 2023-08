Landau: Die Polizei-News

Angriffslustige Ziege

Rhodt (ots) – Am Montag 31.07.2023 gegen 11.30 Uhr, war eine Frau mit zwei 7- und 9-jährigen Kindern im Bereich der Mariengrotte unterwegs, als plötzlich eine aus dem Gebüsch kommende wilde Ziege mehrmals auf sie zu rannte. Die Frau konnte mit einem Stock die Ziege vertreiben. Die beiden Kinder flüchteten jedoch verängstigt in unbekannte Richtung, so dass die Frau sie zunächst nicht mehr auffinden konnte.

Erst andere Wanderer traf die Kinder an und konnte sie der Frau wieder übergeben. Die Ziege konnte bei einer anschließenden Suche nicht mehr aufgefunden werden.

Einbruch in Landauer Firma – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am Sonntag 30.07.23 gegen 23:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Gebäude einer Landauer Firma in der Werner-Heisenberg-Straße ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Büroräumlichkeiten. Im Inneren wurden Schränke und Schreibtische nach Wertgegenständen durchwühlt.

Im Anschluss konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche zur relevanten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich bei der Polizei Landau, Tel. 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de melden