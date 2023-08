Streit zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Jockgrim (ots) – Ein 45-jähriger Radfahrer befuhr den Gehweg in der Buchstraße in Jockgrim und bremste erst kurz vor einer 66-jährigen Frau, die mit ihrem angeleinten Hund unterwegs war, ab. Daraufhin kam es zum Streitgespräch.

Da der Radfahrer einen Wurf seines Rades in Richtung der Frau antäuschte, biss der Hund der Frau in den Knöchel des Radfahrers. Die Polizei nahm die Personalien auf und erfasste gegenseitige Anzeigen.

Ein teurer Chat

Kandel (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten einen unsicher fahrenden Opel Astra zwischen Kandel und Neupotz. Die Polizeistreife konnte das Fahrzeug letztendlich auf der B9 kurz vor Rülzheim feststellen und kontrollieren.

Der 30-jährige Fahrer war fit und nüchtern. Jedoch tippte er während der Fahrt auf seinem Smartphone herum, was zu seiner schlangenlinienartigen Fahrweise führte. Der Chat wird ihn nun 100 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg kosten.

Handykontrolle auf Umleitungsstrecke

Rülzheim (ots) – Am Montagmittag wurden auf der derzeitigen Umleitungsstrecke der B9 Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei richtete die Polizei den Fokus auf das Thema Ablenkung. In einer Stunde wurden insgesamt 12 Handysünder erwischt.

Dazu kamen zwei „Gurtmuffel“ und sechs Fahrzeuge mit technischen Mängeln.

Diebstahl von Stromkabeln

Bellheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag überstiegen bislang unbekannte Täter die Umzäunung des Bellheimer Schwimmbads und entwendeten mehrere Stromkabel. Die genau Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen der Tat möchten sich bitte telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.