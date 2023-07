Auffahrunfall sorgt für Wartezeiten

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf der Landstraße zwischen Weilerbach

und dem Industriegebiet Kaiserslautern-Nord mussten Verkehrsteilnehmer heute

Morgen (18. Juli 2023) Geduld haben, rund 40 Minuten Wartezeit meldeten die

Verkehrsdienste im Radio. Grund für den langen Stau war ein Auffahrunfall. Ein

Autofahrer war wegen zu geringen Sicherheitsabstands auf den Pkw einer

vorausfahrenden 39-Jährigen gekracht. Den Bremsvorgang der Frau erkannte der

19-Jährige zu spät. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Öffentlichkeitsfahndung nach drei Jugendlichen

Südwestpfalz (ots) – In Folge der Öffentlichkeitsfahndung nach drei Jugendlichen

(wir berichteten) haben sich Hinweise auf die Identität der Gesuchten ergeben.

Vor diesem Hintergrund wurde die Fahndung vorerst zurückgenommen. Die

Ermittlungen dauern an. Um diese nicht zu gefährden, können weitergehende

Informationen zu Inhalt und Stand des Verfahrens gegenwärtig nicht erteilt

werden.

Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der

Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz und die Pressemitteilung im

Presseportal haben wir gelöscht. Falls Sie das Foto der Gesuchten veröffentlicht

haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu

machen. |stazw/erf

Mauer beschädigt und geflüchtet

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots) – Am Montagabend kam es in der Amtsstraße zu

einer Verkehrsunfallflucht. Die Mauer einer Grundstückseinfahrt wurde zwischen

19 und 21 Uhr mit einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Wenden beschädigt,

so dass mehrere Steine herausbrachen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom

Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an der

Grundstücksmauer wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer

06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Auffahrunfall mit Verletzten

Kaiserslautern (ots) – Ein Auffahrunfall ereignete sich am Montag in der Pariser

Straße. Eine Person wurde leicht verletzt. Zwei Pkws fuhren am Nachmittag

stadteinwärts. Als ein 47-jähriger Fahrer verkehrsbedingt abbremste, fuhr ihm

eine 56-Jährige mit ihrem Wagen auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden. Das Auto der Frau musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die

56-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den

Unfall auf. |ksr

Greifvögel lösen Flächenbrand aus

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Flächenbrand sorgte am

Montagabend für Aufruhr im Hohlbornerhof. Ein Falken-Paar entzündete ein

zweieinhalb Hektar großes Feld. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen saßen die

Greifvögel auf einer Oberleitung über dem Feld. Als die Tiere auf der

Stromleitung in Kontakt mit dem Mast kamen, fingen sie Feuer und stürzten auf

den Acker. Es dauerte nicht lange und das Feld stand in Flammen. Mehrere

ortsansässige Feuerwehren löschten. Der Schaden wird auf mindestens 4.500 Euro

geschätzt. |ksr

Diebstahl in der Röchlingstraße

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich zu Wochenbeginn in der Röchlingstraße an

einem Pkw zu schaffen gemacht. Als die Halterin am Montagabend zu ihrem Fiat

Panda kam, stellte sie fest, dass jemand in den Pkw eingedrungen sein muss. Eine

Überprüfung ergab: Der Fahrzeugschein sowie eine Parkhauszugangskarte wurden

gestohlen. Sonst fehlt nichts.

Wie die Täter den Wagen öffneten, ist noch nicht geklärt. Es wurden keine

Aufbruchspuren gefunden. Die Halterin ist sich jedoch sicher, das Fahrzeug

verschlossen zu haben.

Die genaue Tatzeit ist ebenfalls unklar, sie liegt zwischen Sonntagabend, 20

Uhr, und Montagabend, 21.20 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in

diesem Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Kripo unter der Nummer 0631 369-2620

entgegen. |cri

Dreiste Betrüger stellen Forderungen

Kaiserslautern (ots) – Weil ihm die Sache komisch vorkam, hat sich ein Mann aus

dem Stadtgebiet am Montag bei der Polizei gemeldet und Anzeige wegen versuchten

Betrugs erstattet. Die Kripo ermittelt.

Nach Angaben des Seniors hatte er über eine Verkaufsplattform in einem Sozialen

Netzwerk einen Schrank zum Kauf angeboten. Es meldete sich eine Interessentin,

die angab, einen Kurierdienst damit beauftragt zu haben, den Schrank in

Kaiserslautern abzuholen. Kurz darauf erhielt der 77-Jährige eine E-Mail der

genannten Firma und wurde aufgefordert, für die Transportversicherung im Voraus

100 Euro zu bezahlen.

Als der Mann nicht darauf einging, erhielt er eine weitere Mail, in der ihm mit

einer Gerichtsverhandlung gedroht wurde, falls er den Betrag nicht innerhalb der

nächsten Stunden überweisen würde. Mit der nächsten E-Mail – die angeblich von

der Bundespolizei kam – wurde dem Senior ebenfalls die Einleitung eines

Gerichtsverfahrens und eine mehrjährigen Haftstraße angedroht, falls er die

Kosten für die Transportversicherung nicht bezahle.

An dieser Stelle war für den 77-Jährigen das Maß voll – er ging nicht auf die

Forderung ein, sondern wandte sich stattdessen an die Polizei. Die Ermittlungen

laufen. |cri

Beim Autoverkauf an Betrüger geraten

Kaiserslautern (ots) – Einem betrügerischen Autokäufer ist eine Frau aus dem

Stadtgebiet sozusagen „auf den Leim gegangen“. Der 36-Jährigen ist bislang ein

Schaden von mehreren hundert Euro entstanden.

Wie die Frau am Montag bei der Polizei anzeigte, hatte sie ihren Pkw vor ein

paar Wochen privat verkauft. Der Kaufinteressent war nach Kaiserslautern

gekommen und hatte den Wagen samt gültiger Kennzeichenschilder mitgenommen. Er

versprach, das Fahrzeug direkt nach der Überführung nach Frankfurt abzumelden.

Allerdings hat der Mann das Versprechen bis heute nicht eingehalten; er benutzt

das Auto nach wie vor mit der bisherigen Zulassung und begeht auch

Verkehrsverstöße – die 36-Jährige erhält deswegen regelmäßig Post

unterschiedlicher Behörden. Abmelden kann sie den Wagen nicht, da sie nicht mehr

im Besitz der Papiere und Kennzeichenschilder ist.

Doch damit nicht genug: Erst nach dem Autoverkauf stellte die Frau fest, dass

der Käufer ihr nicht den vollen Kaufbetrag übergeben hatte. Es fehlten 300 Euro.

Außerdem hat der Unbekannte im Kaufvertrag falsche Personalien eingetragen –

Name und Adresse sind frei erfunden. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs.

Unsere Empfehlung: Wer ein Auto auf privater Basis (ver-)kaufen will, sollte

sich vorher unbedingt informieren, worauf man besser achten sollte, um auf der

sicheren Seite zu sein. Die polizeilichen Präventionsexperten haben dafür auf

ihrer Internetseite www.polizei-beratung.de nützliche Informationen für Käufer

und Verkäufer zusammengestellt, zu finden unter: https://s.rlp.de/7V8wD |cri

Einbrecher stehlen Bargeld

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher waren übers Wochenende in der Eisenbahnstraße

aktiv. Am Montag fiel auf, dass unbekannte Täter in die Räume einer sozialen

Einrichtung eingedrungen sind und Geld gestohlen haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten zwischen

Freitagnachmittag, 17.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.40 Uhr, gewaltsam Zugang zu

den Büros. Sie fanden eine Kasse mit Bargeld und stahlen daraus einen

dreistelligen Betrag.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen in der unteren

Eisenbahnstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich über die Telefonnummer

0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Brücken (Pfalz) (ots) – In den frühen Morgenstunden des 17.07.2023 kam es auf

der Kreisstraße 6 zwischen Paulengrund und Brücken zu einem Verkehrsunfall

zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Der 38-jährige Unfallverursacher

kam aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Fahrstreifen ab und fuhr auf die

Gegenfahrbahn. Ein Ausweichmanöver des 29-jährigen entgegenkommenden

Fahrzeugführers misslang, weshalb beide Fahrzeuge kollidierten. Beide Fahrzeuge

waren durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit. Die beiden Unfallbeteiligten

sind anschließend mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins

Krankenhaus nach Kusel verbracht worden. |pikus

Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

Kusel (ots) – Am Montagnachmittag zwischen 17:25 und 17:40 Uhr beschädigten

unbekannte Täter einen in der Bahnhofstraße geparkten weißen Dacia Duster. An

dem Fahrzeug wurde mittels einem spitzen Gegenstand die komplette Fahrzeuglänge

zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas beobachten konnten

und sachdienliche Hin-weise geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion

Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de

entgegen. |pikus

Mehrfacher Diebstahl aus Pkw – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei bittet Zeugen, die folgende Tat beobachtet

haben könnten, sich zu melden: Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag den

14. Juli zwischen 17:00 Uhr und 8:00 Uhr in Morlautern mehrere Gegenstände aus

einem Fahrzeug entwendet. Der Pkw war in diesem Zeitraum vermutlich

unverschlossen. Der Täter stahl unter anderem eine Geldbörse inklusive Bargeld

in vierstelliger Höhe. Ebenso entwendete er zwei EC-Karten. Anschließend

versuchte der Unbekannte mit den Karten weiteres Geld an verschiedenen

Bankautomaten abzuheben. Dies Misslang ihm. Jedoch konnte er mit den gestohlenen

EC-Karten an Zigarettenautomaten Tabakwaren im Wert von 56 Euro erbeuten. Ein

Zusammenhang zu einem weiteren Diebstahl in dieser Nacht in Erlenbach kann nicht

ausgeschlossen werden. Aus diesem Pkw wurde unter anderem eine Tankkarte sowie

die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs gestohlen. Die Ermittlungen der

Polizei dauern an. |ksr

Motorradfahrer flüchtet von Unfallörtlichkeit – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls. Das

Unglück ereignete sich am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der

Trippstadter Straße. Ein Motorradfahrer befuhr die Straße stadtauswärts. Circa

30 Meter entfernt vor ihm überquerte eine Fußgängerin die Straße. Kurz vor

Erreichen der Fahrbahnmitte kollidierte der unbekannte Kradfahrer mit der

17-Jährigen. Sie stürzte und verletzte sich. Der Fahrzeugführer fuhr ohne

Anzuhalten weiter. Er entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei

ermittelt gegen den Unbekannten wegen Fahrerflucht.

Die Jugendliche beschreibt den Fahrer wie folgt:

trug einen schwarzen Integralhelm

trug eine schwarze Shorts, ein schwarzes T-Shirt und weiße lange Socken

Alter: Ende 20/ Anfang 30

circa 1,85 Meter groß

helle Hautfarbe

muskulös

Tattoo ähnlich eines Blattes auf der linken Wade

fuhr ein schwarzes sportliches Motorrad

Zeugen, die diesen Zusammenstoß beobachtet haben und Hinweise zum

Unfallverursacher liefern können, sollen mit der Polizei unter der Telefonnummer

0631 369-2250 Kontakt aufnehmen. |ksr

Exhibitionist belästigt 87-Jährige – Hundehalter könnte wichtige Hinweise geben

Kusel (ots) – Ein Unbekannter belästigte am Samstag gegen 16.30 Uhr im Bereich

„Am Schnappenberg“ eine ältere Dame. Der Mann entblößte sich vor der

87-Jährigen. Die Seniorin setzte sich mit ihrem Rollator gegen das Ansinnen des

Exhibitionisten zur Wehr. Hierbei stürzte die Frau und zog sich eine schwere

Verletzung zu, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Der Unbekannte

flüchtete nach der Tat stadteinwärts. Er dürfte zwischen 20 und 25 Jahre alt

sein. Der Mann war mit einer kurzen, hellen Hose bekleidet.

Ein Zeuge könnte den Vorfall beobachtet oder den Täter gesehen haben. Der Zeuge

war mit zwei kleinen Hunden unterwegs. Seine Identität steht jedoch nicht fest,

weshalb die Polizei um Hinweise zu dem Hundehalter bittet.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und fragen: Wem ist der Mann mit den

beiden Hunden bekannt? Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem

Exhibitionisten geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06381-9190 mit der Polizei Kusel in Verbindung zu setzen. |pikus