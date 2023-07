Alzey – Betrunken Unfall gebaut

In der Nacht von Montag, 17.07.2023, auf Dienstag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Alzey in der Dautenheimer Landstraße gerufen. Beim Eintreffen der Polizei konnte mitten auf der Straße der PKW eines 50-Jährigen mit aufheulendem Motor aufgefunden werden. Der 50-jährige PKW-Fahrer versuchte sein Fahrzeug aus einem anderen geparkten PKW heraus zu fahren, welches er zuvor touchiert hatte. Dies gelang ihm allerdings nicht. Bei dem 50-Jährigen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich musste sein Fahrzeug abgeschleppt werden.

Alzey – Brand in einem Autohaus

Am Montagvormittag, gegen 11:00 Uhr, wurde ein Kellerbrand in einem Alzeyer Autohaus in der Weinheimer Landstraße gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Feuer im Keller durch einen technischen Defekt ausgelöst. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000 Euro. Von der freiwilligen Feuerwehr Alzey waren 24 Kräfte im Einsatz.