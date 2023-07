Bergstrasse

Wald-Michelbach: 200 Wasseruhren gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots) – Kriminelle haben am Montag (17.7.) gegen 12 Uhr im

Bereich der Örtlichkeit „Am Bahnhof“ insgesamt 200 Wasseruhren entwendet. Diese

waren auf einem dortigen Betriebshof in mehreren Boxen gelagert. Wie die Diebe

auf das Gelände gelangt sind, ist bislang unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge

benutzen die Täter zum Abtransport ihrer Beute einen Pritschenwagen. Der Wert

der Wasseruhren beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf mehrere Tausend

Euro.

Eine Zeugin soll die Diebe bei ihrer Tat beobachtet haben. Sie sowie weitere

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei den ermittelnden

Beamtinnen und Beamten des zuständigen Kommissariats 41 in Wald-Michelbach unter

der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Lindenfels-Seidenbuch: Wohnhaus durch Kriminelle heimgesucht / Wer hat etwas gesehen?

Lindenfels-Seidenbuch (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Knodener Straße geriet

zwischen Sonntagmorgen (16.7., 9.20 Uhr) und Montagnachmittag (17.7., 16.30 Uhr)

in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher

auf bislang unbekannte Weise in das Objekt und verschafften sich auf diesem Weg

Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie ließen unter anderem Bargeld, Sammlermünzen

sowie ein Portemonnaie mitgehen. Anschließend traten die Kriminellen mit ihrer

Beute unerkannt die Flucht an. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen

auf mehrere Hundert Euro.

Die Kripo (K 21/22) in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

sucht Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen

gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden von den Beamtinnen und Beamten

unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Trickdieb täuscht Kaufinteresse vor und entwendet Geld / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatte ein noch

unbekannter Täter bereits am Montag (10.7.) sein Unwesen in der Nussbaumallee

getrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Mann zwischen 19.30 Uhr

und 20.30 Uhr, unter dem Vorwand Puppen kaufen zu wollen, Zugang zu der Wohnung

einer 71-Jährigen verschafft haben. Verwickelt und abgelenkt in ein Gespräch

entwendete der Kriminelle unbemerkt Geld aus den Räumen und machte sich damit in

einem weißen Auto auf und davon.

Zu seiner Beschreibung sind folgende Details bekannt: Der Mann wurde als „dick“

und circa 40 Jahre alt beschreiben. Er wirkte „ungepflegt, trug Badelatschen und

hatte schwarze, an den Seiten kurz rasiert Haare. Zeugen, die den Täter

möglicherweise beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben

könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt (K23), zu melden

(Rufnummer 06151/969-0) zu melden.

Darmstadt: Schutzfrau vor Ort und Kommunalpolizei bieten Fahrradregistrierung im August an / Anmeldung notwendig

Darmstadt (ots) – Am Samstag (5.8.) bietet Polizeioberkommissarin und Schutzfrau

vor Ort, Corina Schneider vom Polizeipräsidium Südhessen, zusammen mit der

Kommunalpolizei Darmstadt, eine kostenlose Fahrradregistrierung sowie

informative Präventionsgespräche rundum das Thema Diebstahlschutz, in der

Heimstättensiedlung an.

Diese Serviceaktion findet von 10 – 13 Uhr in einem Seitenbau des

Buchenlandheims in der Klausenburger Straße 106 statt. Damit keine Wartezeiten

entstehen, werden diejenigen, die das Angebot nutzten möchten, gebeten, einen

Termin bei der Schutzfrau vor Ort zu vereinbaren. Die Termine werden ab sofort

werktags zwischen 9 und 15 Uhr, telefonisch unter der Rufnummer 06151/969-41253

oder 0172/6843860, vergeben.

Für einen reibungslosen Ablauf ist es zwingend notwendig, das entsprechende

Fahrrad, den dazugehörigen Eigentumsnachweis, einen Identitätsnachweis sowie für

Pedelecs oder E-Bikes, den dazugehörigen Akku-Schlüssel mitzubringen.

Wichtig zu wissen:

Was genau ist die Fahrradregistrierung und worin unterscheidet sie sich zu einer

Fahrradcodierung?

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene

Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt.

Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell,

dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber,

welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu

lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die

zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Im Gegensatz zur

Fahrradcodierung, bei der eine Gravur in den Rahmen geprägt wird, kann jedes Rad

polizeilich registriert werden.

Darmstadt: Abgelenkt und bestohlen worden / Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekanntes kriminelles Duo hatte am Montagabend

(17.7.) in der Dieburger Straße nichts Gutes im Sinn. Gegen 19.30 Uhr sprachen

beide Verdächtige unvermittelt eine 83-jährige Passantin an und boten ihr Blusen

zum Kauf an. Dabei traten sie plötzlich und ungefragt an die Dame heran und

zeigten ihr die vermeintliche Ware. Diesen Moment der Ablenkung nutzten die

Täter offenbar und entwendeten ihre am Hals getragene Halskette im Wert von

mehreren Hundert Euro. Im Anschluss entfernten sich beide fußläufig in Richtung

Lucasweg. Danach bemerkte die Bestohlene den Diebstahl.

Zur Beschreibung der Tatverdächtigen sind folgende Details bekannt: Die Täterin

wurde als etwa 35 Jahre alt und auf eine Körpergröße von etwa 1,70 Meter

geschätzt. Ihre Körperstatur wurde als „korpulent“ wahrgenommen. Sie hatte

dunkle Haare und trug bunte Kleidung. Ihr männlicher Begleiter wurde auf ein

Alter von etwa 40 Jahren und einer Körpergröße von circa 1,65 Meter geschätzt.

Er trug eine braune Hose, und hatte kurze Haare. Als auffällig blieb sein

„volles und rötliches“ Gesicht in Erinnerung.

Das Kommissariat 23 von der Darmstädter Kripo ermittelt in diesem Fall und nimmt

Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Kreis Darmstadt-Dieburg: Drogen im Straßenverkehr / Polizei stoppt berauschte Fahrer

Kreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Berauschte Autofahrer hatten Beamte des

Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag (17.7.), bei Verkehrskontrollen

in der Zeit zwischen 13.00 und 17.30 Uhr im Landkreis Darmstadt-Dieburg, im

Visier.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter 49 Fahrzeuge und kontrollierten 66

Personen. Dabei bestand bei drei Personen der Verdacht des Fahrens unter

Einfluss berauschender Mittel, weswegen im Anschluss Blutentnahmen durchgeführt

wurden. So reagierten etwa Drogentests bei einem 36 Jahre alten Autofahrer in

Bickenbach in der Zwingenberger Straße sowie bei einem 23 Jahre alten Fahrer in

Weiterstadt „Im Rödling“ positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Beide

wurden vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die

Wache gebracht.

Des Weiteren wurden zwei Personen festgestellt, die ohne erforderliche

Fahrerlaubnis am Steuer saßen. Die Verkehrskontrollen waren Teil einer

Beschulung von neun Beamtinnen und Beamten mithilfe fachkundiger Kollegen des

Polizeipräsidiums Südhessen zum Thema „Drogenerkennung im Straßenverkehr“, die

sich an die theoretische Schulung anschlossen.

Roßdorf: Gedroht, geschlagen und geflüchtet / 14-Jähriger vorläufig festgenommen

Roßdorf (ots) – Ein 14-Jähriger aus Roßdorf wird sich nach seiner vorläufigen

Festnahme am Montagnachmittag (17.7.) in gleich mehreren Strafverfahren

zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige zwei Elfjährige auf dem

Parkplatz eines Supermarktes in der Darmstädter Straße, gegen 17 Uhr,

attackiert, genötigt sowie den Versuch unternommen haben, sich des Mobiltelefons

der Angegriffenen zu bemächtigen. Dabei soll er zudem einem Kind in das Gesicht

geschlagen haben. Als die Kinder ankündigten, die Polizei zu rufen, ließ der

14-Jährige von seinem weiteren Vorgehen ab und flüchtete mit seinem Begleiter.

Die alarmierten Beamten stellten den beschriebenen Täter im Rahmen der sofort

eingeleiteten Fahndung an einer Bushaltestelle im Nahbereich. Dort klickten die

Handschellen und er wurde mit zur Wache genommen. Nach der Anzeigenaufnahme,

seiner erkennungsdienstliche Behandlung und dem Abschluss aller Maßnahmen wurde

er nach Hause entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an und werden vom Kommissariat 35 (AG

P.I.R.A.T) geführt. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten, für

Hinweise von Zeugen, zu erreichen.

Eppertshausen: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

Eppertshausen (ots) – Wie sich am Montag (17.7.) zeigte, hatten es Kriminelle am

vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (14.7.)und Montagmorgen, auf das

Hauptgebäude eines Waldkindergartens „Außerhalb“ in Eppertshausen abgesehen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich über eine Nebentür Zugang zu den

Räumen und entwendeten unter anderem Kleidung, elektronische Gegenstände und

Werkzeuge. Die aktuell geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf mehr als 2000

Euro. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich bei den Beamten, zu melden (Rufnummer 06071/96560).

Groß-Zimmern: Lagerraum von Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Groß-Zimmern (ots) – Zwischen Sonntag (16.7.) und Montagnachmittag (17.7.) haben

sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu dem Lagerraum eines Einfamilienhauses in der

Enggasse erschafft und daraus unter anderem Kupferkabel sowie Werkzeuge

entwendet. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro

geschätzt. Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt und nimmt unter der

Rufnummer 06071/9656-0 sachdienliche Hinweise von Zeugen, die die Täter oder den

Abtransport der Beute beobachten oder Hinweise zum Verbleib der Beute geben

können, entgegen.

Ober-Ramstadt: Tag der offenen Tür in Ober-Ramstadt gut besucht / Roadshow „Gemeinsam sicher in Hessen – Gemeinsam sicher im Straßenverkehr“ lud zum Mitmachen und Lernen ein

Ober-Ramstadt (ots) – Am vergangenen Sonntag (16.7.) war es so weit. Bei bestem

Wetter öffnete die Polizeistation Ober-Ramstadt für alle interessierten

Bürgerinnen und Bürger ihre Türen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten

der Einladung und lernten ihre örtliche Polizei näher kennen. Mit großem

Interesse stoppten Groß und Klein an den abwechslungsreichen Stationen, bei

denen im Rahmen der hessenweiten Roadshow und Präventionsoffensive „Gemeinsam

sicher in Hessen“ der Schwerpunkt an diesem Tag auf dem Thema „Gemeinsam sicher

im Straßenverkehr“ lag.

Vielseitige Aktionen rundum die Verkehrsprävention für alle Altersgruppen wurden

vorgestellt und luden zum Mitmachen und Lernen ein. So konnten die Jüngsten

beispielsweise ihre Koordination und Motorik auf einem Fahrradparcours testen

und die Älteren mit einer Rauschbrille die Beeinträchtigung der Sinne infolge

von Drogen oder Alkohol erleben. In viele erstaunte Gesichter blickten die

Ordnungshüter an dem Stand zum Thema „Gefahrenbereich Toter Winkel“. Hier

konnten die Gäste hautnah erfahren, wie schwierig es für Fahrer von großen

Fahrzeugen ist, Personen im toten Winkel zu erkennen. Neben nützlichen

Informationen rund um die Nutzung von Elektrofahrzeugen, einer Fahrzeugschau von

Streifenwagen bis Motorrad, kam auch der Diebstahlschutz nicht zu kurz. So

nahmen viele Interessierte auch die Ansprechpartner der polizeilichen

Beratungsstelle (www.polizei-beratung.de) am Präventionsmobil Südhessen zum

Thema Einbruchsschutz in Anspruch. Besonders erfreulich war der Anblick der

leuchtenden Kinderaugen, als Kinderkommissar Leon in Begleitung einer

Polizeibeamtin die jungen Besucher herzlich begrüßte.

Weil Sicherheit nur gemeinsam gelingen kann, zieht die Roadshow weiter und wird

am 29.Juli 2023 im Polizeipräsidium Südosthessen mit dem Themenschwerpunkt

„Gemeinsam sicher für Kinder und Jugendliche“ weitere vielfältige Aspekte der

Präventionsarbeit informativ vorstellen.

Groß-Bieberau: Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln / Tatverdächtiger in Haft

Groß-Bieberau (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts

des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln konnte die Polizei am Freitag

(14.7.) einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei einer

anschließend durchgeführten Personenkontrolle und einer Wohnungsdurchsuchung

stellten die Ordnungshüter mehrere Tausend Euro Bargeld sicher und

beschlagnahmten Drogen.

Dabei handelte es sich insgesamt um rund 100 Gramm Marihuana, Kokain und

Haschisch, die in seiner Tasche aufgefunden wurden. Des Weiteren stellte die

Polizei etwa Tausend Euro fest, die der 30-Jährige ebenfalls bei sich trug. Da

die kontrollierte Person keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, wurde sie im

Anschluss auf die Wache gebracht. Dort konnte die Identität mit Hilfe der

polizeilichen Auskunftssysteme schnell festgestellt werden. Der Tatverdächtige

ist den Ordnungshütern bereits aufgrund weiterer Delikte in Bezug auf den

illegalen Handel mit Betäubungsmittel bekannt.

Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde anschließend zudem eine

Wohnungsdurchsuchung angeordnet. In den Räumlichkeiten konnte man dann circa 100

Gramm Marihuana, etwa ein Kilo Haschisch und circa 370 Gramm Kokain

beschlagnahmen. Zudem wurde auch hier Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro

aufgefunden, mehrere Mobiltelefone und Utensilien, die auf einen Handel mit

Betäubungsmittel hinwiesen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erfolgte die Vorführung des

Festgenommenen vor einem Haftrichter, der Untersuchungshaft anordnete. Im

Anschluss wurde der 30-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gross-Gerau

Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Unfallort: Rudolf-Breitscheid-Str. auf Höhe der Markus Kirche in 65451 Kelsterbach.

Unfallzeit: 14.07.2023, 08:30 Uhr – 16:15 Uhr.

Am 14.07.2023 in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 16:15 Uhr kam es in der Rudolf-Breitscheid-Str. auf Höhe der St. Markus Kirche zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Volvo am vorderen Stoßfänger und Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-71980 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Erbach – Um ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen bietet die Polizei einen Termin für das neue Serviceangebot „die Fahrradregistrierung“ an. Für die Veranstaltung können sich Interessierte am Mittwoch (26.07.) telefonisch anmelden.

Die Fahrradregistrierung findet am Mittwoch, den 2. August, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr statt. Sie können Ihr Rad auf dem Gelände der Polizeistation Erbach (Neue Lustgartenstraße 7 in 64711 Erbach) polizeilich registrieren lassen. Für die Registrierung werden ein Ausweisdokument, der Eigentumsnachweis und das Rad selbst benötigt.

Was genau ist die Fahrradregistrierung?

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung, kann jedes Rad polizeilich registriert werden.

Sie sind interessiert und wollen sich für die Veranstaltung anmelden?

Dann melden Sie sich hierzu