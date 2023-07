In Kasse gegriffen und Bargeld gestohlen, Limburg, Holzheimer Straße, Donnerstag, 13.07.2023, 12:30 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag hat ein Mann in einem Limburger Supermarkt Bargeld aus einer geöffneten Kasse gestohlen. Der Unbekannte gab vor, eine Packung Gummibärchen bezahlen zu wollen. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, griff der Mann unvermittelt in die Geldschublade und entwendete mehrere Hundert Euro in Geldscheinen. Im Anschluss flüchtete der Täter über die Holzheimer Straße. Zwei Zeugen verfolgten den Dieb und trafen ihn dann in einem schwarzen Mercedes sitzend in der Großbachstraße an. Als sie ihn dort ansprachen fuhr der Mann schnell mit dem Pkw in Richtung Innenstadt davon. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Versuchter Einbruch in Kirche,

Limburg-Linter, Friedhofstraße, Mittwoch, 12.07.2023, 12:30 Uhr bis Donnerstag, 13.07.2023, 10:45 Uhr,

(wie) In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Linter versucht, in ein Kirchengebäude einzubrechen. Eine 43-Jährige verständigte am Donnerstag die Polizei, da sie beim Aufschließen der Kirche in der Friedhofstraße Aufbruchspuren an Türen entdeckt hatte. Beamte der Kriminalpolizei fuhren nach Linter und nahmen die Spuren in Augenschein. Offensichtlich hatte ein Unbekannter in einem unbeobachteten Moment versucht, sich gewaltsam Zugang zu der Kirche zu verschaffen. Der Täter war allerdings an den massiven Türen gescheitert und verschwand wieder, ohne in das Innere der Kirche gelangt zu sein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 EUR. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Radfahrer schlägt auf Auto ein,

Hünfelden-Kirberg, Mainzer Landstraße, Donnerstag, 13.07.2023, 20:15 Uhr

(wie) Ein aggressiver Radfahrer hat am Donnerstagabend auf ein Auto eingeschlagen und ist dann abgehauen. Der unbekannte Radfahrer befuhr mit einem Rennrad die B 417 von Wiesbaden kommend in Richtung Limburg. Kurz vor dem Ortseingang Kirberg wurde er von einem 71-Jährigen in einem VW Tiguan überholt. An der Ampel in Kirberg holte der Radfahrer zu dem Autofahrer auf und fuhr neben ihn. Dort soll er den 71-Jährigen angeschrien und mehrfach gegen den Pkw geschlagen haben. Anschließend entfernte sich der Radfahrer in Richtung Dauborn. Der geschockte Autofahrer und eine unbeteiligte Zeugin beschrieben den Täter als circa 45 Jahre alt, mitteleuropäisch aussehend, sportlich, muskulös und mit rötlichem Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer Radlerhose, einem schwarz-grauen Radler-Trikot, Fahrradhandschuhen und einem grau-schwarzen Helm. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 EUR an dem Pkw. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Sachbeschädigung bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Scheune brennt,

Waldbrunn-Fussingen, Oberstraße, Donnerstag, 13.07.2023, 14:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag hat eine Scheune in Fussingen Feuer gefangen. Der 20-jähriger Bewohner eines Anwesens mit Scheune in der Oberstraße hatte mittags mit einem Gasbrenner Unkraut von den Pflastersteinen im Hof entfernt. Als er wenig später eine Rauchentwicklung von der Scheune kommend bemerkte, sah er dort nach und entdeckte den Brand. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Fassadenbrand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 EUR. Die Polizei prüft eine fahrlässige Brandstiftung durch den Einsatz des Gasbrenners als Ursache des Feuers. Feuerwehr und Polizei warnen nochmals eindringlich vor den derzeitigen Gefahren durch die anhaltende Trockenheit. Unkraut mit Flammen zu bekämpfen ist derzeit eine ganz schlechte Idee. Achten Sie darauf nichts Brennendes unbedacht fortzuwerfen, es kann sofort ein Feuer entstehen. Die Feuerwehr musste in den letzten Tagen mehrfach zu Flächenbränden ausrücken, die durch bewussteres Verhalten zu verhindern wären.