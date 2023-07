Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Widerstand nach Hausfriedensbruch,

Steinbach, Eschborner Straße, Donnerstag, 13.07.2023, 05:15 Uhr

(he)Am frühen Donnerstagmorgen leistete ein 34-jähriger Mann in Steinbach in der Eschborner Straße Widerstand gegen seine Festnahme. Diese musste vollzogen werden, da er sich weigerte, trotz eines Platzverweises die Wohnung seines Vaters zu verlassen. Dieser rief gegen 05:15 Uhr die Polizei, da der Sohn nicht freiwillig gehen würde. Nachdem die eingesetzte Streife das Problem scheinbar kommunikativ lösen konnte und der 34-Jährige die Wohnung zunächst verließ, kehrte er jedoch kurz darauf zurück und schlug wieder gegen die Wohnungstür. Eine erneute Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen nahm der Mann zum Anlass, die eingesetzte Streife auf das Übelste zu beleidigen, zu bedrohen und aggressiv anzugehen. Da er sich weiterhin nicht freiwillig entfernen wollte, wurde er festgenommen, wogegen er sich zur Wehr setzte und währenddessen auch versuchte einem Beamten an die Waffe zu greifen. Auf dem Weg in das Polizeigewahrsam sprach der Mann weiterhin beleidigende Äußerungen aus, zum Teil auch verfassungsfeindliche Parolen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Geschädigte durch Einbrecher geweckt, Steinbach, Bahnstraße, Freitag, 14.07.2023, 02:25 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht wurde die Bewohnerin einer in der Bahnstraße in Steinbach gelegenen Wohnung durch einen Einbrecher geweckt, welcher in ihre Wohnung eingedrungen war. Der unbekannte Täter öffnete gegen 02:25 Uhr gewaltsam das Fenster einer Erdgeschosswohnung, stieg ein und durchsuchte die Innenräume. Als die Bewohnerin währenddessen aufwachte, flüchtete der Täter durch ein Fenster nach draußen. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Kabeldiebe auf Baustelle,

Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße, Mittwoch, 12.07.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 13.07.2023, 06:00 Uhr

(he)In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag dieser Woche entwendeten Diebe von einer Baustelle in Bad Homburg Kabel im Wert von über 7.000 Euro. Der oder die Täter brachen zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr auf dem in der Justus-von-Liebig-Straße gelegenen Baustellengelände zunächst einen Container auf und entnahmen aus diesem verschiedenen Werkzeuge. Nachdem das Aufhebeln eines auf dem Gelände befindlichen Traforaumes scheiterte, wurden frei verlegte Starkstromkabel durchtrennt und diese entwendet. Der Abtransport müsste aufgrund des Gewichtes des Stehlgutes mit mehreren Personen, bzw. einem Kraftfahrzeug erfolgt sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Kontrolle auf B8 – Mehrere Fahrer berauscht unterwegs, Königstein, Bundesstraße 8, Parkplatz Billtalhöhe, Donnerstag, 13.07.2023, 16:20 Uhr bis 18:30 Uhr

(he)Gestern führte die Polizeidirektion Hochtaunus mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei auf der B8 bei Königstein eine Verkehrskontrolle durch, bei der vorrangig nach mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stehenden Verkehrsteilnehmern Ausschau gehalten wurde. Das Ergebnis war erschreckend. Zwischen 16:20 Uhr und 18:30 Uhr wurde der fließende Verkehr in Augenschein genommen und einzelne Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle unterzogen. 40 Fahrzeuge und 48 Personen wurden kontrolliert. Bei vier Verkehrsteilnehmern lagen Hinweise vor, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. In einem dieser Fälle wurden darüber hinaus auch Drogen aufgefunden. Bei einem fünften Verkehrsteilnehmer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 2,0 Promille. Demnach wurde bei diesen fünf Personen eine Blutentnahme durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle wurden noch elf weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt sowie Verstöße gegen die Gurt- und die Ladungssicherungspflicht geahndet.

Verkehrsunfallflucht in Eschbach,

Usingen, Eschbach, Kantstraße, Donnerstag, 13.07.2023, 06:30 Uhr bis 14:15 Uhr

(he)Am Donnerstag, den 13.07.2023 kam es zwischen 06:30 Uhr und 14:15 Uhr in der Kantstraße in Eschbach zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Schaden von circa 2.000 Euro entstand. In dem betreffenden Zeitraum stand ein schwarzer Mercedes GLC in Höhe der Hausnummer 13 in Richtung Usinger Straße geparkt. Bei seiner Rückkehr stellte der Fahrzeugverantwortliche dann an der vorderen, linken Fahrzeugecke einen Sachschaden fest, welcher augenscheinlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug verursacht worden war. Hinweise auf diesen liegen nicht vor. Die Polizei in Usingen bittet unter der Rufnummer (06081) 9208-0 um Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht.

Unfallflucht auf Thermenparkplatz,

Bad Homburg, Seedammweg, 13.07.2023, 10.15 Uhr bis 17.15 Uhr,

(pl)Am Donnerstag wurde auf dem Parkplatz der Therme in Bad Homburg ein schwarzer Audi A1 bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der betroffene Pkw war zwischen 10.15 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz im Seedammweg abgestellt. In dieser Zeit wurde der Wagen im hinteren, linken Bereich beschädigt. Die unfallverursachende Person flüchtete unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Bad Homburger Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Blitzermeldung

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Montag, 17.07.2023: Gem. Usingen, L3063

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.