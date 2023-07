Main-Taunus: Die Polizei-News

Der unbelehrbare Dieb,

Flörsheim & Hochheim, 13.07.2023

(da) Am Donnerstag ließ sich ein Dieb in Flörsheim und Hochheim nur mit Mühe von weiteren Diebstählen abhalten. Gegen 07:00 Uhr wurde eine Frau in Hochheim in ihrem Wohnzimmer von einem Unbekannten überrascht, nachdem dieser durch eine offene Terrassentür in ihre Wohnung gelangt war und gerade ihren Laptop sowie ein Smartphone stahl. Der Eindringling ergriff zunächst die Flucht. Diese währte jedoch nicht lange. Der Dieb begab sich auf ein Nachbargrundstück, wo er im dortigen Wohnhaus Schmuck entwendete. Anschließend begab er sich zurück zum Wohnhaus seines ersten Opfers, um sich dort in dessen unverschlossenen PKW zu setzen. Hier wurde er aber von einer zwischenzeitlich alarmierten Streife erkannt und festgenommen. So ging es für den 33-Jährigen zunächst zur Polizeistation Flörsheim. Dort stellte sich heraus, dass der Festgenommene erst vor wenigen Tagen aus der Haft entlassen worden war, wo er wegen mehrfachen Diebstahls eingesessen hatte. In einer Gewahrsamszelle verschlechterte sich jedoch zwischenzeitlich der Gesundheitszustand des Einbrechers, weshalb er in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden sollte. Auf dem Weg dorthin griff er die eingesetzten Polizeibeamtinnen unvermittelt an, trat nach ihnen und spuckte ihnen ins Gesicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Dieb nach der ärztlichen Behandlung im Krankenhaus zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Doch er verfiel sofort wieder in alte Muster. Noch auf dem Parkplatz des Krankenhauses entwendete er einen Rucksack aus einem Auto. Anschließend machte er sich auf den Weg zum Wiesbadener Bahnhof, wo er in einem Schnellrestaurant kurzerhand einen weiteren Rucksack mit Bargeld und elektronischen Geräten an sich nahm. Von dort fuhr er zurück nach Flörsheim, um in einem unbeobachteten Moment in einer Pizzeria das Smartphone einer Frau zu entwenden. Die Frau bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später. Sie ging direkt zur Polizeistation in Flörsheim, um Anzeige zu erstatten. Dort staunte sie nicht schlecht, als ihr hier der Handydieb wieder über den Weg lief. Dieser wollte sich nämlich bei den Beamtinnen und Beamten erkundigen, wann er seine zuvor sichergestellten persönlichen Gegenstände wieder abholen könne. So klickten für ihn erneut die Handschellen und es ging zurück ins Polizeigewahrsam, wo er nun auf seine Vorführung vor den Haftrichter wartet. Dort wird er sich nicht nur wegen der zahlreichen Anzeigen wegen Diebstahls, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Widerstand in Niederhöchstadt,

Eschborn-Niederhochstadt, Steinbacher Straße, Mittwoch, 12.07.17:40 Uhr

(da) Am Mittwoch leistete ein 38-jähriger Mann im Rahmen einer Polizeikontrolle erheblichen Widerstand. Gegen 17:40 Uhr wurde der Polizeistation Eschborn mitgeteilt, dass zwei Personen in Niederhöchststadt im Bereich der Steinbacher Straße randalieren und gegen diverse Fahrräder sowie Verkehrsschilder treten würden. Als eine Streife die beiden Personen antraf, verhielt sich einer der beiden, ein 38-jähriger Mann aus Bad Homburg, aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der eingesetzten Polizeikräfte. Aus diesem Grund musste er vorübergehend gefesselt und zu Boden gebracht werden, wobei er erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme leistete. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 1,6 Promille. Beide Personen erhielten schlussendlich einen Platzverweis. Für den 38-Jährigen kommt noch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hinzu.

Audi von Firmengelände gestohlen,

Eppstein, Bremthal, Donnerstag, 13.07.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 14.07.2023, 05:00 Uhr

(da) Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Audi von einem Firmengelände gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen täuschten zwei bislang unbekannte Täter am Vortag Kaufinteresse an dem roten Audi TT vor und vereinbarten eine Probefahrt bei dem verantwortlichen Autohändler im Eppsteiner Stadtteil Bremthal. In der darauffolgenden Nacht begaben sich die Autodiebe erneut auf das Firmengelände, um dann, vermutlich mit einem Originalschlüssel, das Fahrzeug im Wert von knapp 15.000 Euro zu entwenden. Bei den beiden Personen, die am Vortag die Probefahrt gemacht hatten, handelte es sich um zwei Männer im Alter von ca. 50 Jahren. Einer der beiden wurde als ca. 1,80m bis 1,85m groß, mit schlanker Statur, wenig Haaren und einem insgesamt ungepflegten, westeuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Er sei mit einer kurzen grauen Hose und einem dunklen T-Shirt bekleidet gewesen. Sein Begleiter wurde als ca. 1,70m bis 1,75m groß mit kräftigem Bauchansatz, kurzen, gefärbten Haaren und Sonnenbrille beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Fahrzeug bzw. den beiden genannten Personen unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Handydieb macht Beute,

Flörsheim & Hattersheim, Donnerstag, 13.07.2023, 11:15 Uhr bis 12:15 Uhr

(wie) In Hattersheim und Flörsheim hat am Donnerstag ein Dieb zwei Mobiltelefone gestohlen und konnte anschließend unerkannt fliehen. Der Täter betrat zunächst gegen 11:15 Uhr ein Büro einer Kirchengemeinde in der Hauptstraße in Hattersheim. Dort lenkte er eine Mitarbeiterin unter einem Vorwand ab und ergriff dann deren Mobiltelefon. Anschließend flüchtete er zu Fuß mit dem I-Phone 12 in Gold im Wert von circa 1.000 EUR zu Fuß in Richtung Posthof. Wenig später wurde die Polizei zu einem Handydiebstahl nach Flörsheim gerufen. Dort hatte der Dieb ein Nagelstudio betreten und angegeben einen Termin ausmachen zu wollen. Auch hier entwendete er dann ein I-Phone einer Mitarbeiterin und flüchtete anschließend zu Fuß. Die Streife der Polizei konnte den Flüchtigen bei der Fahndung nicht mehr antreffen. Er wurde in beiden Fällen beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, schlank, schwarzer Drei-Tage-Bart-Träger und „südländisch“ aussehend. Bekleidet soll er mit einer Jeanshose und einem hellen T-Shirt sowie einer Baseballkappe gewesen sein. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06192/ 2097-0 um Hinweise.

Auffahrunfall mit Leichtverletzten,

Hofheim, Niederhofheimer Straße, Donnerstag, 13.07.2023m 17:45 Uhr

(da)Bei einem Auffahrunfall in Hofheim ist am Donnerstagabend eine Motorradfahrerin leicht verletzt worden. Die Motorradfahrerin hatte am Ortsausgang von Hofheim in der Niederhofheimer Straße an einer roten Ampel angehalten. Vor ihr befand sich ein blauer Passat. Als die Ampel auf Grün sprang, sei der Passat zunächst angefahren, habe dann aber abrupt gebremst. Die Motorradfahrerin fuhr auf den Passat auf und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Passat sowie am Motorrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000EUR.

Unfallflucht in Hofheim,

Hofheim, Mörikestraße, Donnerstag, 13.07.2023, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde ein in Hofheim abgestellter Opel angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug, ein weißer Opel Vivaro, parkte zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr am Fahrbahnrand der Mörikestraße, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug dieses wohl im Vorbeifahren streifte und im Bereich der Beifahrerseite beschädigte. Ohne dem rund 2.500 Euro hohen Schaden Beachtung zu schenken und den entsprechenden Pflichten nachzukommen, flüchtete die Fahrerin bzw. der Fahrer unerkannt. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06192) 2079-0 Hinweise entgegen.

PKW in Fischbach beschädigt,

Kelkheim, Langstraße, Donnerstag, 13.07.2023, 14:45 Uhr bis 18:30 Uhr

(da) Am Donnerstag kam es in Kelkheim-Fischbach zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 14:45 Uhr bis 18:30 Uhr parkte ein silberner VW Sharan auf einem Parkplatz in der Langstraße unter der Brücke der B455. In dieser Zeit streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite des VW und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Im Anschluss flüchtete der oder die Fahrzeugverantwortliche, ohne dem Schaden weitere Beachtung zu schenken. Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst und nimmt unter (06192) 2079-0 Hinweise entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

