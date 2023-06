Cölbe – Einbrecher erbeuten hochwertige Werkzeuge und Arbeitsgeräte

Zwei Täter erbeuteten bei einem Einbruch in einen Betrieb an der Kasseler Straße Bargeld und zahlreiche z.T. hochwertige elektronische und akkubetriebene Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Die Täter müssen zum Transport ein Fahrzeug benutzt haben. Die Kripo bittet um Hinweise.

Der Einbruch passierte in der Nacht zum Donnerstag, 29. Juni, um 03 Uhr. Der Dienstleistungsbetrieb liegt, von Bernsdorf her kommend, am Ortseingang von Cölbe. Die beiden Täter, eine Beschreibung liegt derzeit noch nicht vor, kletterten über die Mauer und versuchten an mehreren Stellen in das Gebäude einzudringen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von nach ersten Schätzungen mehreren Tausend Euro an. Letztendlich gelang der Einstieg durch ein aufgebrochenes, vergittertes Fenster. Die beiden Täter betraten und durchsuchten mehrere Räume und rafften ihre Beute im Erd- und Kellergeschoss zusammen. Die Spuren deuten darauf hin, dass sie ihre Beute aus einem Fenster neben der Eingangstür herausbrachten und das Gebäude so verließen. Wegen der andauernden Bestandsprüfung stehen der Umfang und Wert der Beute noch nicht fest. Definitiv ließ sich die Beute nur mit einem Fahrzeug abtransportieren. Wem ist in der Nacht zum Donnerstag, 29. Juni, gegen 03 Uhr, an der Kasseler Straße nahe der Bahnschranken ein Auto aufgefallen? Wer hat dort eventuell Verladearbeiten bemerkt? Wer hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Positiver Drogentest

Ein 39 Jahre alter Mann aus dem Wetteraukreis fuhr ein Auto, obwohl er nach dem positiv reagierenden Test unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Polizei Marburg beendete die Fahrt am Donnerstag, 29. Juni, um 11.10 Uhr in der Bahnhofstraße und veranlasste die notwendige Blutprobe.

Neustadt – Einbruch in die Apotheke

Im Zusammenhang mit einem Einbruch in die Apotheke in der Ringstraße sucht die Kripo Marburg und bittet um Hinweise zu einem zwischen 30 und 40 Jahre alten, dunkel gekleideten Mann mit Pferdeschwanz und schwarzem Rucksack. Wer hat diesen Mann in der Nacht zum Donnerstag, 29. Juni, in Neustadt rund um den Tatort in der Ringstraße gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen könnten? Der Einbruch war gegen Mitternacht. Nach dem Einstieg durch ein eingeworfenes Fenster durchsuchte der Verdächtige die Kassenladen und Medikamentenschubladen. Wie viel Bargeld und welche Medikamente fehlen, steht noch nicht fest. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Marburg – Regenbogenfahne weg

Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Diebstahl einer 1,5 x 3 Meter großen Regenbogenfahne und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Fahne hing seit ca. einer Woche links neben dem Haupteingang zum Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Philipps-Universität Marburg in der Biegenstraße neben zwei Fahnen des Museums bzw. der Universität. Bei dem Diebstahl beschädigten der oder die Täter den Fahnenmast. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagabend (26/27 Juni). Wer hat in dieser Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht? Wo ist seit dieser Zeit eine solche Regenbogenfahne aufgetaucht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0

Marburg – Unter Drogeneinfluss am Steuer

Die Polizei Marburg beendete am Mittwoch, 28. Juni, wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zwei Autofahrten und veranlasste jeweils Blutproben bei den Fahrern. Bereits morgens um kurz nach 09 Uhr reagierte der Drogentest bei einem in der Schwanallee kontrollierten, polizeibekannten 63 Jahre alten Mann auf Cannabis. Da die Polizei zudem ein griffbereit in der Fahrertür liegendes verbotenes Messe fand, muss sich der Mann zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die zweite Autofahrt endete um 12 Uhr mittags in der Geschwister-Scholl-Straße. Hier blieb der Polizei ebenfalls nur die Veranlassung der Blutprobe zur Feststellung einer Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit. Der 31 Jahre alte Autofahrer hatte einen Drogentest vor Ort abgelehnt.

Marburg – 13Jähriger schlägt und droht 17Jährigem

Am Mittwoch, 28. Juni, beschäftigte ein 13 Jahre alter Junge zum wiederholten Mal die Polizei. Er hatte gegen 16.35 Uhr am Hanno-Drechsler-Platz einen 17jährigen Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm dann noch weitere Schläge angedroht und damit seine bereits lange Liste der amtlich registrierten Vorfälle erweitert. Dem Opfer gelang die Flucht in ein Geschäft in der Oberstadt. Die Polizei stellte den 13Jährigen und ein paar ihn Begleitende vor dem Schlossbergcenter. Dort reagierte der gegenüber der Polizei mit unglaublich respektlosem und provokantem Verhalten. Neben den Verbalattacken spuckte er u.a. immer wieder unmittelbar auf den Boden vor den Beamten. Da er sich, wie er sagt „eh nicht daranhalten werde, was die Polizei ihm sagt“, nahm die Polizei ihn mit und übergab ihn den Erziehungsberechtigten.

Marburg – Schaufensterscheiben beschädigt

Die Polizei bittet nach der Sachbeschädigung an Schaufensterscheiben an einem Imbiss im Lahntor um sachdienliche Hinweise. Nach den Spuren könnte der Schaden durch Projektile oder Geschosse entstanden sein, allerdings ließen sich weder vor den Scheiben noch im Geschäft welche finden.

Nach ersten Erkenntnissen kam es an zwei aufeinanderfolgenden Nächten zu den gleichartigen Schäden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25. Juni, zwischen 22.30 und 08 Uhr, hinterließ mutmaßlich ein Projektil oder Geschoss ein etwa 2 Millimeter durchmessendes Loch im äußeren Fensterglas und beschädigte das Innere, ohne jedoch die Schaufensterscheibe gänzlich zu durchzuschlagen. Beim zweiten Vorfall in der folgenden Nacht zum Montag, 26. Juni, ebenfalls zwischen 22.30 und 08 Uhr, trafen zwei dieser Gegenstände, aufgrund der Spuren mutmaßlich der gleichen Art, an zwei Stellen auf Scheiben des Geschäfts. In einem Fall durchschlug es das doppelt verglaste Fenster in einer Höhe von 2,30 Metern. Durch den anderen Treffer splitterte die Scheibe, ohne dass es zu einem „Durchschuss“ kam. Derzeit steht nicht fest, um was für Projektile oder Geschosse es sich handelt. Möglich wären sowohl das Abfeuern z.B. aus einem Luftgewehr aber auch die Verwendung einer Schleuder. Durch die Sachbeschädigungen entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro.

Wer hat in den Tatnächten verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Stein auf der Straße

Am Mittwochabend (28. Juni) legte nach bisherigen Ermittlungen ein Kind einen 15 x 5 Zentimeter großen Stein auf die Fahrbahn der Waldstraße. Gegen 22.10 Uhr fuhr ein Auto über diesen Stein und es entstand ein Schaden. Derzeit steht nicht fest, ob weitere Autofahrer über den Stein fuhren und weitere Schäden entstanden. Etwaige Betroffene werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf – Flucht nach Parkplatzunfall beim Rewe-Markt

Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass es beim Ausparken oder Rangieren aus der gegenüberliegenden Parkbox zur Kollision mit dem vorwärts eingeparkten schwarzen 3er BMW kam. An der Heckstoßstange des BMW entstand ein Schaden in mutmaßlich vierstelliger Höhe. Der Verursacher fuhr weg. Die Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz Am Seewasem war am Montag 26. Juni, zwischen 16 und 16.35 Uhr. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Friedensdorf – Mauerschaden – Verursacher unbekannt

Nach dem Schaden an der Mauer des Anwesens Bahnhofstraße 22A ermittelt die Polizei Biedenkopf wegen Unfallflucht, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Unfall passierte von Mittwoch auf Donnerstag, 29. Juni, zwischen 21 und 07 Uhr. Wer hat in dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, dass mit dem Anstoß der Mauer in Verbindung stehen könnte? Wer hat entsprechende Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug gesehen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Frontschaden an weißer A-Klasse

Ein noch unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem weißen Mercedes A 180 und verursachte an der Stoßstange vorne rechte einen Sachschaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Der Mercedes parkte zur Unfallzeit am Dienstag, 27. Juni, zwischen 08.30 und 09.30 Uhr auf einem der Parkplätze in der Ernst-Giller-Straße/Maurerstraße. Wer hat den Zusammenstoß gesehen? Wer hat ein „knappes“ Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision gekommen sein könnte? Wer kann den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0, sachdienliche Hinweise geben?