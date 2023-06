Zugbegleiterin bestohlen – Zeugen gesucht

Gießen (ots) – Bislang Unbekannte entwendeten gestern Morgen (28.6. / 6:08 Uhr)

einer Zugbegleiterin im RE 30 auf der Fahrt von Marburg in Richtung Frankfurt

a.M. die Geldbörse aus ihrem Rucksack. Den Diebstahl bemerkte sie im Bahnhof

Gießen. In der Geldbörse befanden sich knapp 100 Euro.

Dreister Dieb

Mittels entwendeter EC Karte wurden eine Stunde später in einer Bankfiliale in

Friedberg 640 Euro abgehoben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Gießen: Opel beschädigt

Am Dienstag (27.06.2023) parkte ein Autofahrer seinen braunen Opel auf einem Parkplatz am Kaiserberg. Zwischen 10.05 Uhr und 10.30 Uhr verursachte ein Unbekannter, vermutlich durch ein Parkmanöver, einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizeistation Gießen Nord erbittet Hinweise unter 0641 7006 3755.

Biebertal: Feuerwehrdrohne bei Unfallflucht beschädigt

Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord ermitteln derzeit in einem nicht alltäglichen Fall: Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr auf einem Verbindungsweg von aus Richtung der Rodheimer Großsporthalle in Richtung Vetzberg. Eine dort wegen einer Übung eingesetzte Drohe landete zuvor auf demselben Weg. Der Radler fuhr über die Drohne und beschädigte diese dadurch. Sie ist bis zu einer Reparatur vorerst nicht einsatzfähig. Der Mann hinterließ vor Ort seine Personalien, um den Schaden zu begleichen. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass er diese offensichtlich falsch angegeben hatte. Die Beamten haben daher ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Unbekannten eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006 3755.

Reiskirchen: 8-Jährige angesprochen – Zeugen gesucht

Am Dienstag (20.06.2023) liefen zwei achtjährige Mädchen von ihrer Schule nach Hause. In der Sonnenstraße sprach sie ein Unbekannter an. Die Kinder ging nicht weiter auf das Gespräch ein und der Mann fuhr weiter. Er soll ein dunkles Auto gefahren sein, aus dem er ausstieg, um mit den Kindern zu sprechen. Laut Beschreibung hatte der Mann kurze, blonde Haare und einen kurzen Bart (vermutlich Dreitagebart). Er sei eher kräftig und soll etwas gehumpelt haben. Die Polizei ermittelt und fragt: Wer kann Angaben zu dem Mann oder dem Fahrzeug machen? Wurden weitere Kinder angesprochen oder haben sie den Mann eventuell auch gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641 7006 6555.

Gießen: Falscher „Bankmitarbeiter“ festgenommen

Am Montag (26.06.2023) erhielt ein 76-jähriger Gießener einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Der Betrüger schilderte, dass es zu einem Abbuchungsversuch von mehreren Tausend Euro zu Lasten seines Kontos gekommen sei. Den Aufragt habe die Bank für ihren Kunden jedoch stornieren können. Nun wolle man sichergehen und die EC-Karte des Mannes überprüfen. Dazu schickte der Mann einen weiteren „Bankmitarbeiter“ an die Anschrift des 76-Jährigen. Zum Übergeben der EC-Karte seitens des Mannes kam es nicht. Der zwischenzeitlich informierten Polizei wurde jedoch eine aussagekräftige Beschreibung des Abholers übermittelt. Im Rahmen der Fahndung gelang es schließlich unterstützenden Beamten der Bereitschaftspolizei, den falschen Bankmitarbeiter noch in Tatortnähe festzunehmen.

Bei Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass bereits ein Haftbefehl in anderer Sache gegen ihn vorlag. Der wohnsitzlose, 28-jährige Mann aus dem Raum Bielefeld wurde in eine Haftanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin zum bislang unbekannten Anrufer. Die Polizei rät in solchen Fällen generell: Seien Sie misstrauisch! Geben Sie Anrufern oder Unbekannten an der Tür niemals persönliche Daten preis. Händigen sie niemals Wertgegenstände aus. Wenden Sie sich im Zweifel immer die Polizei.

Gießen: Vor Joggerin entblößt

Am Donnertag (22.06.2023) lief eine Joggerin auf ihrer Rund im Bereich Schwarzacker nahe des Bergwerkswalds. Ein ihr entgegenkommender Mann entblößte sich ihr gegenüber und zeigte dabei sein Geschlechtsteil. Die Frau beschrieb den Mann als 25 – 40 Jahre alt mit sportliche Figur. Er war braungebrannt und hatte eine europäische Erscheinung. Er trug eine Basecap, ein bunt gestreiftes T-Shirt und kurze, abgeschnittene Jeansshorts und Sportschuhe. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen gegen den Unbekannten eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt werden unter 0641 7006 6555 entgegengenommen.