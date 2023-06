Solms/ Oberndorf: Fahrzeugteile entwendet

Von einem abgestellten Kleinkraftrad montierten Unbekannte mehrere Fahrzeugteile ab und entwendeten sie. Unter anderem kamen die Auspuffanlage, die Batterie und ein Blinker im Gesamtwert von geschätzt 150 Euro zwischen 22 Uhr am Dienstag, 27. Juni, und 13 Uhr am Mittwoch abhanden. Die weiße Piaggio stand in diesem Zeitraum auf einem Hof in der Braunfelser Straße. Die Polizei in Wetzlar bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Mittenaar- Ballersbach: Nach Unfall geflüchtet

Auf 5.000 Euro wird der Schaden an einem schwarzen VW Golf geschätzt, der am Samstag, 24. Juni, zwischen 2.20 Uhr und 5.15 Uhr in der Straße Im Hohenstahl parkte. In diesem Zeitraum touchierte ein unbekannter Autofahrer den VW, so dass der linke Außenspiegel abbrach und Schäden an der Fahrertür entstanden. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei in Herborn sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 02772/ 47050).

Schöffengrund- Schwalbach: Sprinter zerkratzt

Im Steuterweg zerkratzten Unbekannte die komplette Beifahrerseite eines geparkten schwarzen Mercedes Sprinter. Dadurch entstand am Mittwoch, 28. Juni, zwischen 10.20 Uhr und 14.30 Uhr, ein etwa 3.000 Euro hoher Schaden. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich an die Polizei in Wetzlar zu wenden (Telefonnummer 06441/918-110).

Wetzlar- Naunheim: Scheibenwischer abgebrochen

Der Nutzer eines weißen Fiat Punto parkte sein Auto am Donnerstag, 29. Juni, gegen 7.45 Uhr vor der Schule in der Dammstraße. Als er gegen 10.50 Uhr zurückkehrte, fand er einen abgebrochenen Scheibenwischer vor. Die Polizei in Wetzlar bittet um Hinweise dazu (Telefonnummer 06441/918-110).