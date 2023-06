Zeugenaufruf nach Raubdelikt an Supermarkt im Südring

Bobenheim-Roxheim (ots) – Bereits am Freitag 23.06.2023 kam es gegen 13:00 Uhr, an einem Supermarkt im Südring zu einem Raubdelikt. Drei weibliche Personen im Alter von etwa 30 Jahren füllten wahrscheinlich auffällig schnell zunächst mehrere Einkaufswägen mit diversen Artikeln und verließen anschließend ohne zu bezahlen den Markt. Hierbei öffnete vermutlich ein dazugehöriges Kind die elektrische Schiebetür.

Die Personen luden hiernach die Waren in eine silberne Limousine, als der Filialleiter hierauf aufmerksam wurde und die Frauen aufhalten wollte. Diese ließen weitere Waren zurück und setzten sich zum Wegfahren ins Auto. Die Fahrt konnte nicht verhindert werden.

Hierbei wurde ein Zeuge, der den Filialleiter unterstützen wollte, verletzt und der PKW beschädigt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere Hinweise zur Identität der Täterinnen sowie des Kindes und Details zum Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sicher zur Schule – Polizei führt Schulbuskontrollen durch

Schifferstadt (ots) – Durch eine spezialisierte Einheit des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zur Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs wurde am Dienstage 27.06.2023 eine Schulbuskontrolle an der Ersatzhaltestelle des Schulzentrums Schifferstadt durchgeführt. Die Beanstandungsquote lag bei über 80 Prozent. Die Beanstandungen reichten von kleineren bis hin zu erheblichen Mängeln.

Ausrüstgegenstände waren teilweise unvollständig oder nicht funktionsfähig. In gleich mehreren Fällen wussten Fahrer nicht, wo sich Warndreieck oder Verbandskasten befanden und konnten diese erst nach längerem Suchen oder nach Rücksprache mit dem Chef auffinden. Gegenstände, die im Notfall schnell zur Hand sein sollten.

Bei einem Bus war die seitliche Fahrtrichtungsanzeige defekt, eine Gefahr für Radfahrer.

In zwei Fällen leuchtete die Motorkontrollleuchte dauerhaft. Ein Zeichen, dass ein Problem mit dem Motor oder der Abgaseinrichtung besteht. Ein Unternehmer hatte offenbar seine eigene Lösung gefunden mit diesem Problem umzugehen. Anstatt den Mangel beheben zu lassen, hatte er die Kontrollleuchte einfach mit Klebeband überklebt.

Bei einem der Schulbusse konnte Luftverlust aus dem Druckluftsystem festgestellt werden. Hier bedarf es nun der umgehenden Reparatur. Bei einem weiteren Bus wurde festgestellt, dass drei Radschrauben lose waren. Die Weiterfahrt konnte erst nach Behebung des Mangels gestattet werden.

Die Zentralen Verkehrsdienste führen immer wieder Kontrollen mit besonderen Schwerpunkten durch. Auch in Zukunft werden wir die Sicherheit in Schulbussen besonders im Blick haben.

Mofafahrer versucht zu flüchten

Waldsee (ots) – Am Montag 26.06.2023 gegen 22:45 Uhr, sollte ein Mofa in der Neuhofener Straße kontrolliert werden. Der 40-jährige Fahrer stellte das Mofa ab und flüchtete mit seiner Begleiterin fußläufig. Der Fahrer konnte jedoch unmittelbar nach seinem Fluchtversuch eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Weiterhin wurde das Mofa technisch verändert, sodass dieses schneller fuhr, als vorgeschrieben. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Auch die Halterin des Mofas erwartet wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Strafverfahren. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und das Mofa muss bei einer Prüfstelle vorgefahren werden. Die flüchtende Begleiterin ist namentlich bekannt.

Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) – Am Montag 26.06.2023 wurde in der Speyerer Straße im Bereich des Südbahnhofes eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurden 27 Gurt- und 8 Handyverstöße geahndet. Weiterhin waren in einem Fahrzeug Kinder nicht vorschriftsgemäß angeschnallt und in einem weiteren PKW ein Hund nicht gesichert.

Es wurden diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei appelliert, den Sicherheitsgurt ordnungsgemäß zu tragen, um somit schwere Verletzungen bei Unfällen zu mindern. Auch ein kurzer Blick auf das Handy reicht aus, um unaufmerksam im Straßenverkehr zu sein.