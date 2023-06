Bus rollt rückwärts und stellt sich quer

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) – Weil sich eine Tür nicht mehr ordnungsgemäß schließen ließ, machte sich ein Linienbus selbstständig und stellte sich quer. Heute Morgen gegen 00:05 Uhr hielt ein Bus der Linie 54 an der Haltestellte „Universität G“ als sich eine der Türen nicht mehr automatisch verriegelte. Als der Busfahrer diese manuell schließen wollte und hierzu aus dem Bus stieg, fing dieser an unbeabsichtigt rückwärts zu rollen.

Der hintere Teil des Gelenkbusses drehte sich hierdurch um fast 90 Grad, stieß leicht mit der linken Leitplanke zusammen und stand nun quer zur Fahrbahn. Da der Bus gut gefüllt war, bestand der Verdacht, dass sich möglicherweise Fahrgäste verletzt haben könnten, was sich jedoch glücklicherweise nicht bestätigte. Daher waren zunächst 2 Rettungswagen vor Ort.

Der Unfall wurde durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 2 aufgenommen und Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Insbesondere ob die Handbremse nicht angezogen war ist Gegenstand der Ermittlungen.

Versuchter Handtaschenraub

Mainz-Altstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag etwa gegen 0 Uhr kam es zu einem versuchten Raub einer Handtasche in der Schusterstraße. Als die 53-jährige aus dem Landkreis Mainz-Bingen stammende Frau zu ihrem Auto lief, kamen ihr in Höhe des Kaufhofs 3 Männer entgegen. Einer der Männer habe ihr, vermutlich mit Faustschlägen, mehrfach in ihr Gesicht geschlagen und sie hierbei leicht verletzt.

Danach versuchte der Täter ihr die Handtasche mit Gewalt zu entreißen, was jedoch aufgrund ihrer Gegenwehr scheiterte. Die Täter ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die drei Täter werden allesamt als männlich und dunkelhäutig beschrieben. Sie sollen etwa 175cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Der Haupttäter habe einen blauen oder weißen Aufdruck auf dem T-Shirt gehabt.

Das Kommissariat 5 der Kriminaldirektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen an der Örtlichkeit gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel. 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Johannisnacht – Feuerwerk gut besucht – positive olizeibilanz

Mainz (ots) – Ein sehr gut besuchtes Feuerwerk bildete auch für den Einsatz der Polizei Mainz den Schlusspunkt der diesjährigen Johannisnacht. Bereits weit vor dem Feuerwerk musste die Theodor-Heuss-Brücke für den Straßenverkehr gesperrt werden, da zahlreiche Besucher aus dem Festbereich in Richtung Rheinufer strömten und insbesondere auf die Brücke gingen.

Auch die Peter-Altmeier-Allee musste deswegen für den fließenden Verkehr sehr frühzeitig gesperrt werden. Dieser Zustand hielt noch lange nach dem Feuerwerk an. Der normale Verkehr musste währenddessen weiträumig um die Innenstadt geleitet werden.

Durch die Wasserschutzpolizei wurde die Sicherheit auf dem Rhein gewährleistet: Es wurden rund 80 Sportbootführer in die richtigen Positionen eingewiesen um das Feuerwerk gefahrlos genießen zu können.

Gegen 01 Uhr konnte, nachdem sich die Situation vollständig normalisiert hatte, der

Polizeieinsatz beendet werden.

Insgesamt zieht die Polizei Mainz erneut eine positive Gesamtbilanz. Mit nur 45 Straftaten an 4 Veranstaltungstagen, bei gleichzeitig sehr großen Besuchermengen, kann von einem ausgesprochen friedlichen und vor allem familiären Fest gesprochen werden.

Auch wenn der Samstag mit 15 Straftaten etwas herausragte, ist diese Zahl in Anbetracht der Besucherzahlen und des Veranstaltungsraumes als sehr niedrig einzuschätzen.

Die Polizei Mainz wird auch weiterhin in enger Abstimmung mit den Veranstaltern sicheres Feiern in und um Mainz gewährleisten.

Auto schneidet Linienbus auf der Rheinallee

Mainz-Altstadt (ots) – Gleich acht verletzte Fahrgäste gab es am gestrigen Montag gegen 21:50 Uhr an der Einmündung der Rheinallee zur Bauerngasse. Während der Linienbus die Busspur befuhr, fuhr links neben ihm ein roter Kleinwagen auf dem rechten der beiden regulären Fahrstreifen in Richtung Weisenau.

An der Einmündung zur Bauerngasse bog der PKW in diese ab, scheinbar ohne auf den Bus neben ihm zu achten. Durch das „Schneiden“ des Busses, musste dieser stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Im Bus stürzten daraufhin 8 Personen und verletzten sich in Form von Prellungen, Kratzern und einem ausgeschlagenen Zahn leicht. Zudem splitterte eine Glastrennscheibe im Bus. Es ist anzunehmen, dass durch diverse Besucher des Johannisfestes der Vorgang beobachtet wurde. Die Polizei sucht daher dringend nach Zeugen die Angaben zu dem flüchtigen roten Kleinwagen machen können. Der Fahrer hat mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger

Körperverletzung zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem roten Kleinwagen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.