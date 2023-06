Einbrüche in Schrebergärten – Zeugenaufruf

Insheim/Hayna (ots) – In der vergangenen Woche kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu mehreren Einbrüchen in Gartenhäuser der Schrebergartensiedlung „Am Roten Berg“ in Insheim. Ebenfalls betroffen war die Schrebergartenanlage bei der Marienkapelle in Hayna.

Wer in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni Verdächtiges im Bereich Insheim und/oder Hayna wahrgenommen hat, meldet dies bitte bei der Polizeiinspektion Landau per Mail (pilandau@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter 06341/287-0. Auch wer selbst Geschädigter der Einbrüche war und dies noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, sollte dies bitte tun.

Farbschmierereien

Bad Bergzabern (ots) – Am 26.06.2023 kam es im Bereich um das Schloss in Bad Bergzabern zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. In drei Fällen wurden die Fassaden mit roter Farbe beschmiert. Es fanden sich Schriftzüge wie „blanco sara“, „blanco“, „963tltja“ oder „khalil“.

Mit blauer Farbe wurde ein Grundstückszaun und ein Verkehrszeichen verunstaltet.

Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen zu den Taten und den festgestellten Schriftzügen mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung setzen (06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de).