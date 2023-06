Neustadt: THW-Ortsverband Neustadt a.d.W. ehrt verdiente Helfer

Neustadt an der Weinstraße – Am Samstag, 17.06.2023, wurden zwei Helfer des THW-Ortsverbandes Neustadt a.d.W. aufgrund ihres langjährigen ehrenamtlichen Engagements ausgezeichnet.

Beim Festakt anlässlich des 70. Jubiläums des Ortsverbandes am Samstagvormittag erhielten Wolfang Kulwicki und Karlheinz Trieb das THW-Ehrenzeichen in Bronze. In Vertretung des THW-Landesbeauftragten für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland verlieh Marcel Baerwindt, Referatsleiter Einsatz, den beiden Helfern die Auszeichnung und sprach ihnen Dank und Anerkennung für die geleisteten Dienste aus.

So ist Wolfgang Kulwicki seit über 50 Jahren im THW aktiv und hat in dieser Zeit auch mehrfach an internationalen Missionen der Schnelleinsatz-Einheit Bergung Ausland teilgenommen. Derzeit ist er THW-Fachberater und damit Ansprechpartner, wenn eine Kommune einen Einsatzstab einberuft, um für die optimale Verzahnung mit dem THW zu sorgen.

Karlheinz Trieb kann auf über 40 Jahre im THW zurückblicken und ist schon beinahe genau so lange als Fachhelfer Räumen aktiv, etwa als Radladerfahrer. Zudem engagiert er sich als Bereichsausbilder Kraftfahrer auch über den Ortsverband hinaus und schult Einsatzkräfte aus dem ganzen Regionalbereich.

Info:

Das THW-Ehrenzeichen in Bronze ist eine anerkannte staatliche Auszeichnung nach dem Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen. Es würdigt besonders langjährige und überdurchschnittliche Aktivitäten im THW und wird pro Jahr an höchstens 180 THW-Angehörige verliehen.