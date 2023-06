Kreis Kaiserslautern – Am 15. Juni überreichte Kreisbeigeordneter Peter Schmidt die Bewilligungsbescheide für das Zukunftspaket an die Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Partner im Landkreis.

Die Kreisverwaltung Kaiserslautern hatte sich mit den eingereichten Projekten erfolgreich für das Förderprojekt des Bundes beworben.

„Ich freue mich, Ihnen heute die Förderzusagen überreichen zu können und danke Ihnen für das Engagement, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen die Umsetzung der geplanten Projekte zu realisieren“,

sagte Kreisbeigeordneter Peter Schmidt bei der Begrüßung der Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Institutionen und Verbandsgemeinden. Für die Teilnahme am Zukunftspaket haben sich folgende Institutionen und Verbandsgemeinden mit Projekten beworben:

Schulsozialarbeit: Grundschule Ramstein, Gymnasium Ramstein, Grundschule Landstuhl Atzel, Jakob-Weber-Schule, Hans-Zulliger-Schule

Evangelische Jugendzentrale

Pädagogisches Zentrum Rodenbach

Jugendorchester des Musikvereins Rodenbach

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn mit den Ortsgemeinden Mehlingen, Waldleiningen, Neuhemsbach und Jugendsozialarbeit

Quo vadis Landstuhl

IGS Am Nanstein Landstuhl

Kita-Sozialarbeit CJD, Diakonissen, Ev. Heimstiftung

Diakonissen JUST Hochspeyer

SPOTS Haus der Familie Landstuhl

Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und Jugendsozialarbeit

Der Landkreis Kaiserslautern fördert bereits in vielfältiger Weise die Partizipation von jungen Menschen, um sie frühzeitig in dem demokratischen Weg einzubinden und sie mit ihren Anliegen in der Gesellschaft zu integrieren. Das Zukunftspaket setzt sich besonders für Bewegung, Kultur und Gesundheit ein. Diese Schwerpunkte sind gerade nach der Corona-Zeit für Kinder und Jugendlichen von großer Wichtigkeit. Das geförderte Angebot reicht von Trommelworkshops über Musical bis hin zu Entspannungstagen und gesunder Ernährung.

Das Zukunftspaket ist die Fortsetzung des Aufholpaketes aus den Jahren 2020/2022. Ziel des Paketes ist die Förderung für Maßnahmen für Bewegung, Kultur und Gesundheit. Das Programm wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Es wird umgesetzt von der Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung (gsub) und der Stiftung SPI. Der Programmteil „Kinder- und Jugendbeteiligung im Zukunftspaket“ wird verantwortet von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Ziel dieses Projektes ist, unter federführender Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, deren Bedarfe, Wünsche und Ideen zu erkennen und in Bezug auf Bewegung, Kultur und Gesundheit gemeinsam mit ihnen umzusetzen.