Haßloch: „Musikschule on the Road“ am 01. Juli 2023

Haßloch – Wer am Vormittag des 01. Juli 2023 im Haßlocher Ortskern unterwegs ist, wird seine Einkäufe und Besorgungen mit musikalischer Begleitung erledigen können. Dafür sorgt die Haßlocher Musikschule bei einer weiteren Auflage von „Musikschule on the Road“.

Zwischen 09:30 und 12:30 Uhr zeigt die Musikschule an zwei Plätzen im Ortskern (direkt auf dem Rathausplatz sowie im rückseitigen Bereich des Rathauses) einen Querschnitt ihres Könnens. Mitwirkende sind das Jugendstreichorchester, das Celloorchester, verschiedene Schlagzeuggruppen, das Akkordeonorchester, Klavierklassen mehrhändig, Saxophonensembles sowie Flötenensembles.

„Eine solche Veranstaltung ist eine schöne Möglichkeit, um vor Publikum zu spielen. Das schönste Kompliment ist, wenn die Menschen, die an dem Tag im Ortskern unterwegs sind, sich kurz aus ihrem Alltag entführen lassen, stehen bleiben und unseren Klängen zuhören.“ MUSIKSCHULLEITERIN TATJANA GEIGER

Darüber hinaus ist es Werbung für die breite Angebotspalette der Musikschule.

„Wer durch die kleinen Konzerte im Ortskern neugierig wird, kann uns gerne direkt ansprechen oder sich im Nachgang im Musikschulbüro melden.“ TATJANA GEIGER

Zudem wird parallel der Förderkreis der Musikschule mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt zu finden sein, seine Arbeit vorstellen und über die vielfältigen Möglichkeiten der Instrumentenleihe für Anfänger und Wiedereinsteiger informieren.

„Musikschule on the Road“ ist keineswegs unbekannt. Die Reihe gibt es bereits seit einigen Jahren und fand zuletzt ebenfalls im Juli vor einem Jahr statt. Die Vorfreude auf die kommende Veranstaltung ist groß. Mit (fast) allen Ensembles und Orchestern der Musikschule Haßloch ist man am 01. Juli rund um den Rathausplatz vertreten und bietet ein buntes Programm aus Klassik, Jazz und Pop. Auch Bänke zum Verweilen und Lauschen der Musik werden zur Verfügung stehen.