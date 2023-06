Koffer gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel – Eine 68-jährige Frau aus Kassel wurde gestern Abend (11.06. /

19:05 Uhr) in der Regionalbahn 98 auf der Fahrt von Wabern nach Kassel Opfer

eines Diebstahls. Den Verlust ihres blauen Koffers bemerkte die Frau kurz vor

Halt im Kasseler Hauptbahnhof. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel

fand den blauen Koffer später im Bereich des Gleises 1 im Kasseler Hauptbahnhof.

Der Koffer wurde offensichtlich geöffnet und durchwühlt. Da der Täter

offensichtlich nichts Wertvolles fand, ließ er den Koffer samt Inhalt zurück.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Brand auf Grünstreifen an B 7 bei Kaufungen-Papierfabrik: Zeugen gesucht

Kassel

Kaufungen-Papierfabrik (Landkreis Kassel): Am Samstagvormittag wurde eine Rettungswagenbesatzung gegen 10:20 Uhr auf eine Rauchentwicklung im Bereich eines Grünstreifens neben der B 7 bei Kaufungen-Papierfabrik, in Höhe der Auffahrt zur A 7 an der Anschlussstelle Kassel-Nord, aufmerksam. Die Sanitäter informierten sofort die Feuerwehr, die den Brand anschließend zügig löschen konnte. Wie die ebenfalls hinzugerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war der Brand auf einem Grünstreifen an einem unmittelbar neben der B 7 verlaufenden, geteerten Feldweg, der Richtung Heiligenrode führt, aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen. Dabei waren Büsche, kleinere Bäume und Gras auf einer Länge von 10 Metern beschädigt worden. Die für Brände zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei ermitteln nun zur Brandursache und bitten dabei um Hinweise von möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Polizei bietet Fahrrad-Codieraktion am 20. Juni in Helsa an: Anmeldung erforderlich

Kassel

Helsa (Landkreis Kassel): Das Polizeirevier Ost bietet am Dienstag, dem 20. Juni 2023, in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion in Helsa, am Rathaus, Berliner Straße 20, an. Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, ist eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe erforderlich. Interessierte können sich werktags unter Tel. 0172 – 6522593 bei dem „Schutzmann vor Ort“ des Polizeireviers Ost, Markus Imke, anmelden.

Zum Termin muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vor der Terminvergabe bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

Mehrere Einbrüche am Wochenende in Kassel: Festnahme auf frischer Tat und Zeugen gesucht

Kassel

Kassel-Wesertor und Mitte: Um 07:00 Uhr des Samstags meldete sich eine Frau bei der Leitstelle der Polizei in Kassel. Sie hatte einen Mann beobachten können, der sich in auffälliger Weise auf dem Gelände einer Softwarefirma in der Gartenstraße bewegte. Einen kurzen Moment später hörte sie ein lautes Knallgeräusch und rief unmittelbar die Polizei an. Sie konnte zusätzlich noch eine Personenbeschreibung abgeben. Auf Grund des Anrufs wurde sofort ein Funkstreifenwagen an die angegebene Adresse entsandt. Die eingesetzten Polizisten des Reviers Mitte konnten bei Eintreffen vor Ort ein eingeschlagenes Fenster feststellen. Bei der weiteren Absuche trafen die Polizisten auf den 36-jährigen mutmaßlichen Einbrecher, den sie unmittelbar festnahmen und auf den auch die Personenbeschreibung der aufmerksamen Zeugin zutraf.

Mit einer weiteren in der Zwischenzeit eingetroffenen Streife des Polizeireviers Mitte wurde das Gebäude abschließend durchsucht und der Festgenommene zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeigewahrsam verbracht. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Die Ermittlungen dauern an und werden beim für Einbrüche zuständigen K21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

Zeugen zu Einbruch in Handyladen am Stern gesucht

In der Nacht von Samstag den 10.06. zu Sonntag dem 11.06. kam es zu einem weiteren Einbruch, bei dem ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 04:54 bis 04:58 Uhr in ein Telekommunikationsgeschäft in der Hedwigstraße am Stern einbrach. Mithilfe einiger Pflastersteine wurde die Schaufensterscheibe beschädigt. Anschließend entwendete der Dieb drei Tablets sowie zwei Smartwatches und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Nachdem die Tat angezeigt wurde, konnten Polizisten des Kriminaldauerdienstes aus Kassel den Tatort aufnehmen und diverse Spuren sichern.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Einbruch beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können.

Zeugen, die in der Nacht zum Montag im benannten Bereich verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo weitere Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unbekannter Junge auf Fahrrad stößt in Hugo-Preuß-Straße mit Pkw zusammen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Am gestrigen Sonntagmittag kam es in der Hugo-Preuß-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Jungen auf einem Fahrrad und einem Pkw. Das Kind war dabei allem Anschein nach auch verletzt worden, nach einem kurzen Gespräch aber weitergefahren. Die Kasseler Polizei bittet nun zur Klärung des Falls und des Verletzungsbildes um Hinweise auf den Jungen.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gestern, gegen 12:15 Uhr. Nach Angaben des Autofahrers, einem 63-Jährigen aus dem Kreis Mayen-Koblenz, war er mit seinem VW Touran auf der Druseltalstraße, vom Bergpark kommend in Richtung Stadtmitte, unterwegs. An der Einmündung zur Hugo-Preuß-Straße war er nach links in diese Straße abgebogen. Dort hatte er dann den von links kommenden jungen Fahrradfahrer bemerkt, der die Fahrbahn überquerte und schließlich mit dem Auto zusammenstieß. Der Junge war im Bereich des linken Kotflügels gegen den Wagen gestoßen und seitlich an diesem runtergerutscht. Nach dem Sturz auf die Straße und einem kurzen Gespräch hatte er sich jedoch auf sein Rad gesetzt und war weggefahren. Laut den Fahrzeuginsassen soll das Kind offenbar verletzt worden sein und am Schienbein geblutet haben. An dem VW Touran war die Windschutzscheibe und der Kotflügel beschädigt worden. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Der Junge kann wie folgt beschrieben werden:

12-13 Jahre jung, blonde Haare, ca. 150 cm groß, schlank,

mitteleuropäisches Aussehen, helle Augen, Braun gebrannt,

olivegrünes T-Shirt, kurze beige Sporthose, neongelbe

Barfußschuhe, weißer Helm, weißes Mountainbike

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den jungen Fahrradfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100.

Brand im Kleingartenverein Hegelsberg: Mann leicht verletzt

Kassel

Kassel-Nord: Am Sonntag, den 11.06.2023, kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Brand im Kleingartenverein. Ein aufmerksamer Zeuge stellte in der Nacht ein ungewöhnlich helles Licht fest. Schnell war ihm klar, dass es sich hierbei um ein Feuer handeln musste. Am Ort des Geschehens angekommen stellte er zusammen mit einem weiteren hinzugekommenen Kleingärtner fest, dass sich noch eine Person in der brennenden Hütte befand. Sie retteten den Mann aus der Hütte und löschten mit einem Schlauch das Feuer. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte die Gartenhütte Feuer gefangen. Hierbei wurde eine Gebäudewand, ein Sonnenschutz und diverses Mobiliar beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Der in der Hütte schlafende 55-jährige Mann wurde vermutlich durch Rauchgase verletzt und zum Klinikum Kassel verbracht. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, Hinweise auf Brandstiftung liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Die Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat K11 der Kasseler Kriminalpolizei dauern an.

Schockanruf: Betrüger erbeuten Wertsachen von Seniorin aus Wolfsanger; Polizei fahndet nach dem Täter

Kassel

Kassel-Wolfsanger: Am Morgen des Freitags, 09.06.2023, gegen 11.30 Uhr rief ein Betrüger sein Opfer aus Kassel an und gab vor, die Tochter der angerufenen hochbetagten Frau hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei im Anschluss geflohen. Nach der Festnahme sei nun die Zahlung einer Kaution erforderlich, um eine Haft zu vermeiden.

Die Betrüger geben sich bei solchen Maschen am Telefon als Verwandte (meist Tochter/Sohn oder Enkel) oder als ein mit einem Vorgang betrauter Polizeibeamter oder Rechtsanwalt aus und täuschen eine Notsituation vor. Ziel ist es, die Angerufenen dazu zu bringen, Geld oder Wertsachen, wie teuren Schmuck, an sie zu übergeben.

Auch im aktuellen Fall diente die Lügengeschichte dazu das Opfer mit einem sogenannten „Schockanruf“ in eine emotionale Notlage zu bringen. Leider wurde das Opfer dermaßen geschickt getäuscht, dass es zur Übergabe von hochwertigen Schmuckstücken mit einem Wert von mehreren Zehntausend Euro kam.

Die Betrogene konnte den Betrüger, welcher den Schmuck abholte, wie folgt beschreiben:

männlich

ca. 60 Jahre alt

etwa 185 cm groß

kräftige Statur

graue kurz geschorene Haare

trug zum Tatzeitpunkt eine graue knielange Hose aus Jerseystoff

Möglicherweise konnten Zeugen eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft, am 09.06.2023, gegen 12.30 Uhr, im Bereich des Goldregenwegs beobachten. Da der Täter trotz weitere Fahndungsmaßnahmen bislang noch nicht ergriffen werden konnte, sucht die Polizei mit der Täterbeschreibung nun nach Zeugen, welche Hinweise auf den noch unbekannten Mann geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Folgende Hinweise können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

über den Notruf 110 die Polizei! Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von

einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Folgemeldung zu Schockanruf Wolfsanger: Übergabezeitpunkt ca. 14:30 Uhr

Kassel

Kassel-Wolfsanger: In Bezug auf die um 11:19 Uhr veröffentlichte Pressemitteilung „Schockanruf: Betrüger erbeuten Wertsachen von Seniorin aus Wolfsanger; Polizei fahndet nach dem Täter“ gibt es neue Erkenntnisse. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Zeitpunkt der Übergabe der Wertgegenstände auf 14:30 Uhr eingegrenzt werden. Dementsprechend werden Zeugen gesucht, die am 09.06.2023, gegen 14.30 Uhr, im Bereich des Goldregenwegs verdächtige Wahrnehmungen machen konnten. Bitte beachten Sie auch unsere ursprüngliche Pressemitteilung von 11:19 Uhr.