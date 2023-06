Verkehrsunfälle am Wochenende

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Haunetal – Am Sonntag, den 04.06.2023 um 08:45 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Haunetal die B27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. In der Gemarkung Haunetal, kurz nach der Abfahrt in Richtung Wehrda, kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dort installierte Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.200,00 Euro.

Ludwigsau – Am Freitag, den 09.06.2023 um 07:57 Uhr parkte ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg/F. sein Fahrzeug, einen grauen Nissan Qashqai, ordnungsgemäß vorwärts auf dem Parkplatz der Norma-Filiale in Ludwingsau/Reilos. Ein 58-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld streifte mit seinem Lkw + Anhänger beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug des 63-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000, — Euro.

Philippsthal – Am Freitag, den 09.06.2023 um 22:26 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrradfahrer aus Philippsthal den Bürgersteig auf der Hattorfer Straße in Philippsthal-Röhrigshof von der Stadtmitte kommend in Richtung Heimboldshausen. Ein 36-jähriger Fahrer aus Geratal (Ilm-Kreis) fuhr mit seinem VW Crafter in gleicher Richtung auf der Fahrbahn. In Höhe der Hausnummer 14 verlor der Fahrradfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Hierbei schleuderte das Rad auf die Fahrbahn und wurde von dem VW Crafter erfasst. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.100,00 Euro. Der Fahrradfahrer stand zudem unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und anderer berauschender Mittel.

Niederaula – Am Samstag, den 10.06.2023 um 07:48 Uhr befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula die vorfahrtsberechtigte Ringstraße und kreuzte mit seinem Pkw die Bergstraße. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula befuhr mit ihrem Fahrzeug die Bergstraße und wollte die Ringstraße überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 26-jährigen Pkw-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000,00 Euro.

Heringen – Am Samstag, den 10.06.2023 um 16:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die Dankmarshäuser Straße, von der Ortsmitte Widdershausen kommend, in Richtung Dankmarshausen. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen kam dem 50-jährigen Fahrer entgegen und touchierte hierbei seinen linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich die Pkw-Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sie wurde im Nachgang ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700,00 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Herbstein. Unbekannte brachen zwischen Donnerstag- (08.06.) und Freitagnachmittag (09.06.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Hain“ ein. Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Sie stahlen Sammlermünzen im Wert von circa 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysator gestohlen und Auto beschädigt

Lauterbach. Am 09. Juni wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Wochen zuvor in der Rimloser Straße den Katalysator eines grauen BMW gestohlen hatten. Außerdem wurden Beschädigungen am Fahrzeug im Bereich der Windschutzscheibe und der Karosserie festgestellt. Wer in den vergangenen Wochen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Windschutzscheibe beschädigt

Hünfeld. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Freitag (09.06.) in der Kreuzbergstraße die Windschutzscheibe eines blauen Opel Corsa. Das Auto stand auf einem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Diebstähle aus Pkw

Fulda. In der Nacht zu Freitag (12.06.) wurden mindestens fünf Fahrzeuge im Stadtteil Edelzell zum Ziel unbekannter Täter. Diese öffneten in der Florenberger Straße, in der Straße „Am Rain“, in der Heinemannstraße und in der Heussstraße die Autotüren auf bislang noch unbekannte Art und Weise und durchwühlten die Fahrzeuginnenräume. Sie stahlen Bargeld und persönliche Gegenstände.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die Ermittlungen der Polizei Fulda klären.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang sensibilisiert Ihre Polizei eindringlich:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit.

abgeschlossen ist – sollte Ihr Pkw in diesem Zusammenhang über automatische Verschlussverhältnisse verfügen, informieren Sie sich bitte eingehend über entsprechende Einstellungen Ihres Autos. Eine händische Überprüfung, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist, wird angeraten. Lassen Sie niemals Wertgegenstände, Bargeld oder Bankunterlagen

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen am Freitag (09.06.), zwischen 10.30 Uhr und 19.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Zirkenbacher Kreuz“ im Stadtteil Johannesberg ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Hünfeld. Unbekannte brachen zwischen Dienstag (06.06.) und Freitag (09.06.) in ein Vereinsheim im Bereich Roßbach, an der K147 gelegen, ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen eine Zapfanlage sowie eine Musikbox im Gesamtwert von circa 1.200 Euro und verursachten rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Fulda. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Samstag (10.06.), gegen 3 Uhr, in der Pauluspromenade eine Messeinrichtung in Form eines Pfostens. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Petersberg. Bei dem Versuch in einen Lebensmittelmarkt in der Breitunger Straße einzubrechen, wurde eine Tür erheblich beschädigt. Es entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Gersfeld. In der Nacht zu Samstag (10.06.) stahlen Unbekannte in der Ursinusstraße einen rot-schwarzen Motorroller des Herstellers Sym. Das Zweirad konnte am Samstagmorgen beschädigt auf einem Supermarktparkplatz am Ebersberger Platz aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. In der Bahnhofstraße stahlen Unbekannte am Samstagmittag (10.06.), gegen 12.50 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers XIAOMI im Wert von circa 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Familienvater springt auf anfahrenden Zug

Fulda – Mit einer waghalsigen Aktion sorgte am vergangenen

Samstagnachmittag (10.6., gegen 14:45 Uhr) ein 39-Jähriger für Aufregung bei den

Fahrgästen des FlixTrain im Bahnhof Fulda. Weil der Mann den Wiedereinstieg

verpasste, sprang er auf den bereits anfahrenden Zug. Zum Glück blieb er bei

dieser gefährlichen Aktion unverletzt.

Beim planmäßigen Halt im Bahnhof Fulda war der Mann aus dem Zug gestiegen. Seine

Ehefrau sowie die beiden gemeinsamen Kinder blieben im Zug. Dass der Zug bereits

vom Zugpersonal für die Weiterfahrt abgefertigt wurde, realisierte der

39-jährige Familienvater offensichtlich zu spät und sprang auf den bereits

anfahrenden FlixTrain, um noch in den Zug zu gelangen.

Der Zugbegleiter erkannte die Gefahr und zog die Notbremse. Anschließend wurde

die Bundespolizei verständigt.

Die Ordnungshüter nahmen den Mann unverletzt in Gewahrsam und klärten ihn über

seine lebensgefährliche Aktion auf.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 39-Jährigen ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam

der Mann wieder frei.

Die Bundespolizei warnt ausdrücklich vor solchen lebensgefährlichen, verbotenen

Handlungen!

Bundespolizei verbietet im Bahnhof Fulda das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen

Fulda – Die Bundespolizei weist darauf hin, dass für den Zeitraum vom 16.

Juni 2023, 15:00 Uhr, bis zum 18. Juni 2023, 20:00 Uhr eine Allgemeinverfügung

zum Mitführverbot von Waffen, Messern und gefährlichen Gegenständen für den

Bahnhof Fulda erlassen wurde. Mit dieser gefahrenabwehrenden Maßnahme

beabsichtigt die Bundespolizei, die Sicherheit der Reisenden aktiv zu erhöhen.

In der Langzeitbetrachtung kommt es an o.g. Örtlichkeit regelmäßig zu

Gewaltdelikten und entsprechenden Feststellungen. Daher wird die Bundespolizei

gerade auch in dieser Zeit verstärkt Kontrollen durchführen und Feststellungen

konsequent verfolgen. Zuwiderhandlungen gegen diese Verbote können einen

Platzverweis, ein Bahnhofsverbot (Hausverbot) oder auch einen zukünftigen

Beförderungsausschluss nach sich ziehen. Unabhängig von einem möglichen Straf-/

Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz (WaffG) ist auch ein

Zwangsgeld möglich. Weitere Bestimmungen bzw. Ausnahmen vom Verbot können der

als PDF-Dokument angefügten Allgemeinverfügung entnommen werden. Diese ist

ebenfalls auf der Homepage der Bundespolizei einsehbar unter:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/Nohomepage/2023/230518-allgemeinverfuegung-bpold-ko-ks.html

Darüber hinaus werden an den jeweiligen Bahnhöfen Plakate ersichtlich sein, die

auf die Mitführverbote hinweisen.

Pkw brennt auf BAB 5 – Keine Personen verletzt

Vogelsbergkreis

Alsfeld. Am Sonntag, 11. Juni 2023, gegen 22.00 Uhr, geriet ein Pkw Golf II auf der BAB 5, Frankfurt in Richtung Kassel, in der Ausfahrt Alsfeld/Ost, in Brand. Der 49-jährige Fahrzeugführer aus Kirtorf (Vogelsbergkreis) konnte unverletzt den Wagen verlassen und die Rettungskräfte verständigen. Bei deren Eintreffen stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die Anschlussstelle Alsfeld/Ost, in Fahrtrichtung Kassel, wird bis etwa bis 23.45 Uhr voll gesperrt bleiben. Zur Brandbekämpfung eingesetzt war die Feuerwehr aus Alsfeld.

Der Gesamtschaden wird auf etwa EUR 6.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Brandursache angenommen.