Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg-Röddenau – Pedelec gestohlen

Korbach

Am Sonntag (11. Juni) entwendete ein Unbekannter ein Pedelec aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Frankenberger Straße in Röddenau.

Der Täter gelangte auf unbekannte Art in das Haus, wo er das mit einem Schloss gesicherte, schwarze Pedelec der Marke NMC, Typ Moskow, im Wert von etwa 1.000 Euro entwendete. Die Tatzeit liegt zwischen 06:30 Uhr und 15:40 Uhr.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.