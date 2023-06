Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Zeugensuche nach körperlichen Angriff auf drei Jungs

Klein-Krotzenburg (dj) Wer am Donnerstagabend in der Herderstraße im Bereich der 30er-Hausnummern unterwegs war, könnte Zeuge einer Auseinandersetzung geworden sein. Nach ersten Erkenntnissen saßen drei Jungs im Alter von 12 bis 14 gegen 21.30 Uhr auf der Terrasse vor einer Konfiserie und unterhielten sich. Offenbar von der Lautstärke beeinträchtigt sprach ein unbekannter Mann die Drei an.

Nach einem kurzen Austausch soll der etwa 25 Jahre und 1,85 Meter große Mann einem 13-jährigen Hainburger gegen das Schienbein getreten und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Darüber hinaus habe der Aggressor einem weiteren Jungen ebenso gegen das Schienbein getreten. Bei Eintreffen der Polizei war der offensichtlich muskulöse Mann mit kurzen schwarzen Haaren (an der Seite sehr kurz) bereits geflüchtet. Er trug einen schwarzen Jogginganzug.

Der genaue Ablauf und die Hintergründe sind nun Teil der Ermittlungen, die von der Regionalen Ermittlungsgruppe Ost geführt werden. Die Beamten bitten nun Anwohner oder Passanten, die den Vorfall am Abend in der Herderstraße gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizei zu melden.

Wer fuhr gegen den grauen Hyundai?

Offenbach/Waldhof – (dj) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht auf Freitag in der Straße „Am Michelsee“ sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 1.800 Euro geschätzten Schadens an einem grauen Hyundai i20. Dieser war auf einem Parkplatz in dem Wohngebiet geparkt.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr und Freitag, 8.45 Uhr fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere rechte Tür und den hinteren rechten Kotflügel des geparkten Wagens, sodass mehrere Kratzer entstanden. Die Polizei Offenbach bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Ohne Beute geflüchtet: Mehrere Häuser in Mühlheim angegangen

Mühlheim und Dietesheim (jm) Ohne Beute flüchtete ein 25 bis 35 Jahre alter und 1,70 bis 1,75 Meter große Mann, der am Donnerstagmorgen beim Versuch eines Fahrraddiebstahls aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses (100er-Hausnummern) in der Dietesheimer Straße von einem Anwohner ertappt wurde. Gegen 5.30 Uhr hebelte der Eindringling die Metalltür zur Tiefgarage auf und gelangte in die Kellerräume. Dort brach er ein Vorhängeschloss auf und nahm ein Rennrad mit.

Jedoch wurde er in der Tiefgarage von einem Hausbewohner erwischt und rannte zunächst mit dem Diebesgut davon. Beim Flüchten ließ er das Rad fallen und flüchte anschließend in unbekannte Richtung. Er hatte kurze blonde bis hellbraune Haare und war mit einem schwarzen Trainingsanzug mit gelbgoldenen Streifen sowie einem Kapuzensweatshirt bekleidet. Kurz zuvor kam es gegen 2 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch in eine Sammelgarage im Bereich der 120er-Hausnummern.

Der Einbrecher hebelte mehrere Kellerräume auf und durchsuchte diese. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Zudem kam es in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag zu weiteren Einbruchsversuchen in der Obermainstraße (20er-Hausnummern) sowie im Bornweg (50er und 70er-Hausnummern). Hierbei wurde unter anderem versucht sich über die Tür Zugang zu den Mehrfamilienhäusern zu verschaffen. Außerdem wurde eine Gartenhütte in der Hanauer Straße angegangen. Die Ermittler prüfen nun einen möglichen Tatzusammenhang und bitten um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Mann soll an Haustüren gerüttelt haben

Mühlheim am Main (jm) Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Offenbach haben aktuell einen Fall unter anderem wegen Verdachts des versuchten Diebstahls am Mittwoch in der Bleichstraße in Bearbeitung und suchen weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte. Gegen 15.10 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei, dass eine Person im Bereich 30er-Hausnummern an den Haustüren rütteln soll.

Anschließend sei der 60 bis 70 Jahre alte Mann zu einem weiteren Gebäude gegangen und habe dort wohl die Haustür überprüft. Der Mann wurde zudem in der Louis-Raverat-Straße sowie in der Saint-Priest-Straße gesehen. Er hatte einen Bart und ein „ungepflegtes“ Äußeres. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose, einem blauen T-Shirt und einer lilafarbenen Tasche (vermutlich einem Schlafsack).

Die eingesetzten Beamten konnten aufgrund der Personenbeschreibung einen Tatverdächtigen in der Bahnhofstraße antreffen und entließen ihn im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen. Die Ermittler bitten jedoch nun weitere Geschädigte sowie Zeugen, die den Mann beobachtet haben, sich bei der Polizei in Mühlheim zu melden (Telefon: 06108 6000-0).

5.000 Euro Sachschaden: Wer waren die nächtlichen Eindringlinge?

Seligenstadt (lei) „Schöne Sch…“: So oder so ähnlich könnte man das Resultat einer offensichtlichen Vandalismus-Aktion bezeichnen, die sich in der Nacht zu Donnerstag (20 bis 7 Uhr) im Freibad zugetragen hatte und bei welcher der oder die Unbekannten rund 5.000 Euro an Sachschaden anrichteten. Als der zuständige Bademeister am Fronleichnamsmorgen das Bad betrat, musste er feststellen, dass ungebetene Gäste die Einrichtung offenbar während der Dunkelheit aufgesucht und dort unter anderem einen Schirmständer ins Wasser geworfen hatten.

Zudem verrichteten sie ganz offensichtlich ihre Notdurft, da sich mehrere Kothaufen im Wasser befanden, deren Anzahl auf mehrere Personen schließen lässt. Dies hatte zur Folge, dass das Bad wegen der Reinigung der Filteranlage zumindest für den Feiertag geschlossen bleiben musste. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Wilder Ritt mit Roller offenbar unter Alkoholeinfluss:

Seligenstadt – (ots)-(dj) – Wegen mehrerer Delikte ermittelt derzeit die Polizei in Seligenstadt gegen einen 58 Jahre alten Mann. Eine Mitteilerin hatte am Mittwochmittag, gegen 14.30 Uhr, die Beamten alarmiert, weil der 58-Jährige auf seinem Roller in auffälliger Weise vor ihr herfahre. Während der Fahrt soll der Mainhausener auf der Ellenseestraße Schlangenlinien gefahren und dabei auch auf die Spur des Gegenverkehrs gekommen sein.

An der Kreuzung Kappellenstraße/Jahnstraße habe der Kleinkraftradfahrer offenbar eine rote Ampel missachtet. Als er anschließend auf Höhe der Kiesstraße zum Stehen gekommen sei, hätten ihn mehrere Personen von einer Weiterfahrt abgehalten.

Am Einsatzort angetroffen bemerkten die Polizisten, dass der Beschuldigte augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand; das Atemalkoholgerät zeigte einen Wert über 2,2 Promille an, weswegen der Roller-Fahrer eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben musste. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Neben Zeugen, die Angaben zu dem Fahrverhalten machen können, wird auch die unbekannte Mitteilerin gebeten, sich unter der Telefonnummer 06182 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt zu melden.

Bereich Main-Kinzig

E-Scooter touchiert Fußgängerin beim Überholen und flüchtet: Zeugen gesucht – Hanau

(dj) Die Polizei sucht einen flüchtigen E-Scooter-Fahrer und Zeugen nach einem Unfall am Dienstagvormittag auf einem Gehweg in der Hospitalstraße. Die 60 Jahre alte Fußgängerin lief gegen 10 Uhr die Hospitalstraße auf dem rechten Gehweg in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 26 überholte sie ein E-Scooter, worauf zwei Personen standen und touchierte die Fußgängerin, sodass diese eine leichte Verletzung am Knie erlitt.

Der Scooter-Lenker mit Basecap soll etwa 1,65 Meter groß, 16 bis 18 Jahre alt und schlank gewesen sein. Die Sozia war ebenso etwa 1,65 Meter groß, 16 bis 18 Jahre alt und schlank. Das Gefährt hatte ein Versicherungskennzeichen mit den Ziffern 892. Hinweise nimmt die Polizei Hanau unter der Rufnummer 06181 10012-0 entgegen.

Zeugen gesucht: Verkehrsunfall beim Überholen verursacht – Bundesstraße 45/Bereich Klein-Auheim

(dj) Auf der Bundesstraße 45 zwischen Klein-Auheim und dem Kreuz Hanau ereignete sich am Dienstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, im Bereich nach dem „Tannenmühlkreisel“ eine Unfallflucht. Ein 25-Jähriger war in seinem schwarzen BMW 316 in Fahrtrichtung Hanau auf der linken Spur unterwegs, als nach ersten Informationen ein weißer Opel Movano von der mittleren Spur kurz vor ihm auf die linke Spur ausscherte. Der BMW-Fahrer musste infolgedessen offenbar nach links ausweichen, wobei er die linksseitige Schutzleitplanke touchierte.

Der Opel-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst unbeirrt fort und konnte erst einige Kilometer danach durch den 25 Jahre alten hinterhereilenden Mann wieder eingeholt sowie zum Anhalten gebracht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro und es wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Zeugen, die die Situation beobachtet haben melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Positive Bilanz nach Informationsveranstaltung: Seniorenprävention – Erlensee

(dj) Eine positive Bilanz zieht Polizeioberkommissarin Julia Koch, Schutzfrau vor Ort, aus der Informationsveranstaltung mit dem Thema „Seniorenprävention“ und fügt hinzu: „Ziel war es, die gängigen Betrugsmaschen zum Nachteil von älteren Personen, wie zum Beispiel den „Enkeltrick“ oder den „Schockanruf“ zu erläutern und dadurch zu verhindern, dass die Teilnehmenden in Zukunft Opfer einer Straftat werden. Wir möchten die Seniorinnen und Senioren sensibilisieren, wertvolle Tipps geben und bei ihnen ein gesundes Misstrauen entwickeln.“

Am Mittwochmittag nahmen etwa 20 Teilnehmende vom Frauentreff der Stadt Erlensee, im Alter von 75 bis 90 Jahre, das Beratungsangebot von Polizeikommissarin Lachmann und Polizeioberkommissarin Koch voller Begeisterung an. So wurden zahlreiche Gespräche geführt und etliches Informationsmaterial ausgegeben. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem Fachbereich Soziales der Stadt Erlensee initiiert. Die Beamtinnen kündigten an, dass in Zukunft weitere Termine folgen werden. Die nächste Veranstaltung soll am 5. Juli 2023 mit dem katholischen Seniorentreff Erlensee stattfinden.

