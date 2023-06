Brände im Habichtswald – 2 Tatverdächtige ermittelt

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Folgemeldung – Die umfangreichen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo zu den beiden Bränden, die sich am vergangenen Wochenende im Habichtswald, nahe der Ehlener Straße, ereigneten, haben zu zwei Tatverdächtigen geführt. Wie die Kriminalbeamten berichten, sind sie im Zuge der Ermittlungen und durch verschiedene Hinweise auf zwei 18 und 20 Jahre alte Männer aus Kassel aufmerksam geworden, die zumindest im Zusammenhang mit dem zweiten Brand am Sonntag gestanden haben sollen.

Die beiden Tatverdächtigen räumten gegenüber den Ermittlern am heutigen Freitag ein, für den Brand am Sonntag verantwortlich gewesen zu sein. Zu dem ersten Brand am Samstag machten sie bislang keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen gegen beide sowie zu dem ersten Brand dauern derzeit an.

Die beiden Brände hatten sich am Samstag, gegen 12:15 Uhr, und am Sonntag, gegen 15:30 Uhr, nahe der Ehlener Straße, zwischen dem dortigen Golfplatz und dem „Herbsthäuschen“, ereignet. Beide Feuer hatten große Löscheinsätze der Feuerwehr erfordert, wobei bei dem Waldbrand am Samstag neben zahlreichen Feuerwehrkräften auch ein Polizeihubschrauber zum Löschen eingesetzt wurde. Von dem Feuer am Samstag waren rund 3.000 Quadratmeter Wald betroffen, am Sonntag eine Fläche von weiteren 2.500 Quadratmetern.

Landkreis Kassel

Unfall in Kaufungen aufgrund medizinischen Notfalls

Kaufungen (ots) – Am heutigen Freitagmorgen kam es in der Leipziger Straße in Oberkaufungen mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls beim Fahrer zu einem Alleinunfall eines Pkw. Das Fahrzeug war gegen 8:50 Uhr in Fahrtrichtung Kassel in Höhe der Straße „Am Mühlenplatz“ nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Poller sowie anschließend gegen den Mast eines Schildes gefahren. In gleicher Höhe streifte der Pkw eine Hauswand, wodurch eine Schaufensterscheibe und die Fassade beschädigt wurden.

Im weiteren Verlauf stieß das Auto noch gegen einen Laternenmast und einen weiteren Poller, wo der Wagen schließlich mit einem Totalschaden zum Stehen kam. Die beiden Insassen blieben zwar durch den Unfall unverletzt, der 62 Jahre alte Fahrer aus Kaufungen musste aber aufgrund seines Gesundheitszustandes als Notfall von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittag erreichte die Polizei die Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der Mann dort leider verstorben ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

