Motorradunfall mit leicht verletzter Person

Künzell. Am Mittwoch (07.06.) kam es gegen 14:10 Uhr in der Bachrainer Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 74-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Osnabrück leicht verletzt. Er befuhr die Straße nach aktuellem Kenntnisstand aus Richtung Edelzeller Weg kommend in Fahrtrichtung Edelzell, als er in einer scharfen Kurve aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dadurch rutschte er in den angrenzenden Grünstreifen und musste mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. An seiner Harley-Davidson entstand Sachschaden von rund etwa 500 Euro.

Verkehrsunfall

Eichenzell. Am Mittwoch (07.06.), kam es gegen 19 Uhr auf der B 27 in Höhe Eichenzell zu einem Verkehrsunfall mit rund 7.000 Euro Sachschaden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen fuhren ein 57-jähriger VW-Passatfahrer aus Flieden und ein 27-jähriger Audifahrer aus Nüsttal von Fulda kommend in Fahrtrichtung Rothemann auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Während der Audifahrer zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechselte, musste der Passatfahrer verkehrsbedingt abbremsen. Daraufhin wechselte der 57-jährige ebenfalls auf den linken Fahrstreifen, auf dem sich jedoch bereits der Audi befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 27-Jährige eine Vollbremsung ein und versuchte möglichst weit nach links auszuweichen. Dabei geriet er über die linke Fahrbahnbegrenzung hinaus und kollidierte mit der Mitteilleitplanke. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht, jedoch entstand an der Mittelleitplanke und dem Audi Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gestürzter Pedelec Fahrer mit leichten Verletzungen – Zeugenaufruf

Hünfeld. Am Mittwoch (07.06.), gegen 13:20 Uhr, stürzte an der Einmündung Wellastraße/ Hersfelder Straße ein Pedelec-Fahrer. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 42-jährige Fahrradfahrer von der Wellastraße kommend nach rechts auf den Radweg der Hersfelder Straße in Richtung Hünhaner Kreuz. Aus noch unklarer Ursache kam er in der Kurve ins Rutschen und stürzte, wobei er sich verletzte. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652-96580 zu melden.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (07.06.), in der Zeit von 5:40 Uhr bis 15 Uhr, parkte ein 51-jähriger Fahrer seinen grauen BMW Kombi X1 in der Konrad-Zuse-Straße. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Lackschaden an der linken hinteren Tür fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken das Fahrzeug und verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Wohnraum

Fulda. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (07.06.) durch eine geöffnete Terrassentür unbefugten Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Zieherser Weg. Anschließend stahlen die Langfinger eine Geldbörse samt noch unbekanntem Inhalt und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Fulda. Ein Geschäftsgebäude im Steinweg wurde in der Nacht zu Mittwoch (07.06.) Ziel unbekannter Täter. Durch Eintreten einer Tür gelangten die Einbrecher in das Treppenhaus des Hauses. Eine zweite Tür zu den Büroräumlichkeiten hielt den gewaltsamen Einbruchsversuchen der Täter jedoch stand, sodass sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Apotheke

Fulda. Gewaltsam versuchten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (07.06.) die Eingangstür einer Apotheke in der Karlstraße zu öffnen. Diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich circa 50 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Fulda. Unbekannte öffneten in der Nacht zu Mittwoch (07.06.) ein Fenster eines Cafés in der Straße „Buttermarkt“ gewaltsam. Anschließend betraten sie den Verkaufsraum. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäft

Fulda. Die Glasschiebetür eines Geschäftes in der Straße „Universitätsplatz“ versuchten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (07.06.) gewaltsam zu öffnen. Als dies nicht gelang, flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung und hinterließen erheblichen Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Pkw

Poppenhausen. Am Mittwochnachmittag (07.06.), zwischen 14.15 Uhr und 16.45 Uhr, schlugen Unbekannte eine Scheibe eines grauen Dacia auf dem Parkplatz Steinwand ein. Anschließend durchwühlten die Täter den Fahrzeuginnenraum. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Kalbach. Ein rotes Pedelec des Herstellers „HNF“, Modell Nicolai XD3 All-Terrain 21, im Wert von circa 4.500 Euro, stahlen Unbekannte am Mittwoch (07.06.), gegen 12.30 Uhr. Zur Tatzeit stand das Herrenrad vor einem Lebensmittelmarkt in der Gewerbestraße in Mittelkalbach. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Flieden. Das vordere amtliche Kennzeichen FD-SN 169 eines grünen Opel Corsa entwendeten Unbekannte am Mittwochabend (07.06.). Zur Tatzeit, zwischen 17.50 Uhr und 19 Uhr, stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße „An der Fliede“. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Roller aus Auto gestohlen

Fulda. Unbekannte schlugen zwischen Montagabend (05.06.) und Mittwochabend (07.06.) eine Scheibe eines weißen Ford C-Max auf einem Parkplatz in der Straße „Am Waldschlößchen“ ein. Anschließend entwendeten sie einen E-Tretroller aus dem Fahrzeug. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Waldhütte

Istergiesel. Eine Waldhütte in der Waldgemarkung „Am Pflanzgarten“ wurde am Donnerstag (08.06.), zwischen 3 Uhr und 9 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses gelangten die Einbrecher in die Räume, aus denen sie ein Mischpult, zwei Hochtöner sowie eine Bassbox – alles von Dynacord – und einen Mikrofonkoffer sowie eine Kabelkiste entwendeten. Das Diebesgut – welches dort nach aktuellem Kenntnisstand nur vorübergehend abgestellt war – hat einen Gesamtwert von etwa 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

