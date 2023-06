Dreister Autodiebstahl – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Zu einem dreisten Autodiebstahl kam es am Sonntagabend. Gegen 22 Uhr bestellte ein bislang unbekannter Täter in einer Pizzeria in der Bensheimer Straße eine Pizza. Während diese zubereitet wurde, verließ er den Laden unter dem Vorwand eine Zigarette rauchen zu wollen. Tatsächlich stieg er jedoch in das unverschlossene Lieferfahrzeug der Pizzeria und fuhr davon – die Schlüssel steckten.

Im Rahmen der Fahndung konnte der PKW, ein hellblauer Ford Focus, Baujahr 2005 mit Kennzeichen WO-YA17 nicht festgestellt werden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 175-180 cm groß, schwarze Haare, schwarzer Bart, dunkle/schwarze Kleidung, schlank.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer das gestohlene Fahrzeug seit der Tat gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Feiernde Fußballfans nach Istanbul-Derby

Worms (ots) – Zwei hupend durch die Innenstadt fahrende Autos wurden der Wormser Polizei am Montagabend gegen 20 Uhr gemeldet. Aus einem der Fahrzeuge seien mehrere Schüsse, augenscheinlich mit einer Schreckschusswaffe, abgegeben worden. Streifen der Wormser Polizei konnten die beiden PKW im Rahmen der Fahndung feststellen und kontrollieren.

Hierbei wurden eine Schreckschusswaffe sowie 6 leere Patronenhülsen aufgefunden und sichergestellt. Einer der Fahrer, ein 37-jähriger Wormser, räumte die mehrfache Schussabgabe ein.

Hintergrund sei die Freude über das Ergebnis des gestrigen Istanbul-Derby im Fußball gewesen.

Laut Zeugen sollen auch die beiden Insassen, ein 18-Jähriger und ein 13-jähriges Kind, Schüsse abgegeben haben. Keine der Personen ist in Besitz eines zum Führen einer Schreckschusswaffe notwendigen sog. kleinen Waffenscheins. Aus diesem Grund wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Versicherungsschutz

Dittelsheim-Heßloch (ots) – Am Samstag 03.06.2023 um 14:25 Uhr, wird eine Streife der Polizeiinspektion Alzey auf einen 17-jährigen Verkehrsteilnehmer aufmerksam, welcher einen E-Scooter, ohne ein hierfür notwendiges Versicherungskennzeichen, im öffentlichen Straßenverkehr führt. Nachdem die Beamten den 17-jährigen Fahrzeugführer anhalten, kann beobachtet werden, wie dieser einen Joint zu Boden fallen lässt.

Des Weiteren ergeben sich während der Verkehrskontrolle Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.Ein durchgeführter Schnelltest reagiert sodann positiv auf den Wirkstoff THC. Der Fahrzeugführer wird im Anschluss, zwecks Entnahme einer Blutprobe, auf die Dienststelle verbracht.

Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Verstößen gegen das Pflichtversichungsgesetz, sowie dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Ehrliche Finderin

Alzey (ots) – Am Freitag 02.06.2023 kann durch eine ehrliche Finderin eine Handgelenktasche aufgefunden werden, in welcher sich eine größere Summe Bargeld, ca. 2.000 Euro, befindet.

Durch die Finderin wird die Handgelenktasche, mitsamt Inhalt, an die Polizeiinspektion Alzey übergeben, wodurch eine Zusammenführung mit dem Besitzer möglich war.

Die Polizei bitte in solchen Fällen, aufgefundene Wertsachen stets bei einem Fundbüro oder einer umliegenden Polizeidienststelle abzugeben und nicht einzubehalten, da man sich andernfalls strafbar machen kann.