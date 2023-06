Schreckschusswaffen sorgen für Polizeieinsätze

Mainz (ots) – Zu gleich 2 Einsätzen wegen Schreckschuss- oder so genannter Anscheinswaffen musste die Mainzer Polizei am vergangen Samstag ausrücken. Der erste Fall ereignete sich gegen 15 Uhr im Mainzer Stadtpark. Zeugen meldeten einen Mann, der mit einer Pistole öffentlich „herumhantieren“ würde. Da die Polizei solche Meldungen grundsätzlich ernst nimmt, wurden gleich mehrere Streifenwagen in den Park entsandt.

Der gesuchte Mann konnte dort angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass dieser in einer psychischen Ausnahmesituation war und eine Softairpistole mit sich führte, jedoch niemanden damit gefährdete. Der 40-Jährige Wohnsitzlose wurde durch einen

Rettungswagen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht und die Waffe beschlagnahmt.

Fast im Anschluss daran ging es für die Beamten des Altstadtreviers gegen 18 Uhr in die Kaiserstraße. Dort meldeten Zeugen einen Hochzeitskorso, bei welchem Schüsse aus einem Fahrzeug abgefeuert worden seien. Tatsächlich konnten die entsandten Polizeikräfte noch selbst sehen, wie aus

einem Auto geschossen wurde. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle aller beteiligten Fahrzeuge, konnten eine Schreckschusswaffe, sowie eine Softairpistole beschlagnahmt werden. Zudem wurden mehrere Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie 14 Ordnungswidrigkeiten aufgenommen.

Die Kaiserstraße war für eine halbe Stunde teilweise gesperrt.

Verkehrskontrollen in der Innenstadt

Mainz-Innenstadt (ots) – Am vergangenen Wochenende führten die Beamten der Mainzer Polizei verstärkt Verkehrskontrollen in der Innenstadt durch. Die Trefferquote hierbei war ungewöhnlich hoch. 103 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Bei gleich fünf Fahrzeugführern im Alter zwischen 24 und 39 Jahren, wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt.

Die Werte der Atemalkoholkonzentration lagen zwischen 0,9 und 2,31 Promille. Bei zwei 21 und 27 Jahre alten Fahrern bestand der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Den Fahrern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen, es wurden Führerscheine sichergestellt und entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Neben etlichen weiteren Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Handyverstößen oder nicht angelegtem Sicherheitsgurt, sowie mehrerer ausgestellter Mängelberichte, fielen 2 Fahrzeugführer auf, welche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren.

Zudem wurden gleich zehn Personen kontrolliert, welche eigentlich mit ihrem E-Scooter nach Hause fahren wollten, jedoch eine Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille hatten. Ihnen wurde jeweils der Fahrtantritt untersagt.

Bus muss wegen Fahrradfahrer bremsen, Frau verletzt, Verursacher flüchtet

Mainz-Altstadt (ots) – Am Montag kurz vor 15 Uhr überquert ein Fahrradfahrer den Sonderfahrstreifen für Busse und Straßenbahnen in der Binger Straße auf Höhe Haltestelle Hauptbahnhof West. Hierbei missachtet er den Vorrang eines in die Haltestelle einfahrenden Linienbusses.

Da der Fahrer des Busses stark abbremsen musste, um einen Unfall mit dem Radfahrer zu verhindern, kommt hierdurch eine Frau in dem Bus zu Fall und wird dadurch verletzt. Durch die

Berufsfeuerwehr wird kurzzeitig eine Sichtschutzwand während der Behandlung der Frau durch den Rettungsdienst aufgebaut.

Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Uniklinik fort. Er wird als etwa 45-jähriger Mann mit Brille und mittellangen lockigen braunen Haaren beschrieben. Er trägt ein dunkles T-Shirt und eine graue kurze Hose. An seinem schwarzen Fahrrad befindet sich hinten rechts eine gelbe Tasche.

Durch den Unfall kommt es für etwa 30 Minuten zu Verkehrsbehinderungen rund um die Haltestelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Streit endet für Aggressor im Polizeigewahrsam

Mainz-Altstadt (ots) – Als einer Polizeistreife am Samstag gegen 03 Uhr, ein Streit zwischen einer größeren Personengruppe in der Holzhofstraße auffällt, ahnt noch keiner der Beteiligten, dass dieser Abend für einen in der Zelle enden wird. Zunächst trennen die Polizeikräfte die Kontrahenten und versuchen einen 27-jährigen Mainzer zu beruhigen, welcher daran allerdings wenig interessiert ist.

Der 27-jährige Aggressor stürmt an den Beamten vorbei und versucht auf die andere Personengruppe einzuschlagen, was durch die Beamten verhindern werden kann, indem sie den Täter an den Armen packen und zu Boden bringen. Um weitere Angriffe zu verhindern, werden ihm daraufhin Handschellen angelegt.

Nun richtet sich die Wut des Beschuldigten gegen die Polizeikräfte, welche er unentwegt als „Missgeburten, Hurensöhne, Bastarde“ und mit weiteren sexuell beleidigenden Inhalten betitelt.

Da sich der alkoholisierte Beschuldigte nicht mehr beruhigen lässt und sich auch

trotz der angelegten Handschellen weiterhin nach Möglichkeiten wehrt, musste er

die Nacht in einer Zelle verbringen.

Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen versuchter Körperverletzung,

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Kreis Mainz-Bingen

Schwerer Raub auf Shell-Tankstelle in Guntersblum -Öffentlichkeitsfahndung-

Guntersblum (ots) – Am Freitag 10.02.2023 gegen 21:45 Uhr, suchten 2 bisher nicht identifizierte männliche Personen die Shell-Tankstelle in Guntersblum auf. Einer der Täter richtete eine Schusswaffe auf die Kassiererin und forderte sie mit den Worten „Geld her!“ dazu auf, ihm ein Zählbrett mit Münzgeld und Bargeld aus der Kasse zu übergeben.

Dann entnahm er, während er weiter die Waffe auf die Kassiererin richtete, Bargeld aus der Kasse und das vor ihr liegende Zählbrett samt der Münzen. Anschließend flüchteten beide Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen:

Täter 1 (mit Schusswaffe): männlich, schwarze Jacke mit weißen Flecken an Ellenbogen und Bauch-/Brustbereich, weißgrauer Kapuzenpulli mit Kapuze über dem Kopf, graue Jogginghose, schwarze Maske, schwarze Schuhe, schwarze Pistole.

Täter 2: männlich, grüner Kapuzenpulli, weiße Stofftasche mit Etikett über den Kopf gezogen, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, graue Jogginghose mit weißem Aufdruck

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der Täter oder zur Aufklärung der Tat geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim, Tel: 06133-9330.

Das Bild der Täter wird ausschließlich bereitgestellt unter:

https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-f8465d73a9a37802e54791e906c379f1

Die Veröffentlichung des Bildes der Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Strafverfolgung.