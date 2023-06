Illegale Müllentsorgung – Zeugen gesucht (Foto)

Neckarbischofsheim (ots) – Am Freitag gegen 09.00 Uhr meldete eine Passantin eine illegale Müllentsorgung im Wald in der Nähe des Gemeindeverbindungswegs in Richtung Sinsheim-Adersbach. Ein bislang unbekannter Täter entrümpelte offensichtlich eine Wohnung und entsorgte das Mobiliar einer Einbauküche mit Inhalt sowie eine alte Wäscheschleuder und einen Bad-Spiegelschrank.

In dem Mobiliar der Küche sowie dem Spiegelschrank befanden sich teilweise noch Lebensmittel und Haushaltsutensilien. Die Gesamtmenge wird auf ca. 2 cbm geschätzt. Die Entsorgung wurde durch den Bauhof Neckarbischofsheim vorgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten dies dem Polizeiposten Waibstadt zu melden unter Tel: 07263 910675.

Euro-Paletten von Baustelle entwendet – Polizei sucht Zeugen

Eberbach (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft fünfzig Euro-Paletten von einer Baustelle in der Straße Am Schlüsselacker, obwohl das Gelände von einem Bauzaun umschlossen ist. Der Schaden beträgt knapp 1.000 Euro. Auf Grund des Umfangs des Diebesguts erfolgte der Abtransport vermutlich mit einem LKW oder

Kleintransporter.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen im Bereich Am Schlüsselacker, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-9210-0, zu melden.

Felgen von geparktem PKW entwendet – Polizei sucht Zeugen

Ketsch (ots) – Eine böse Überraschung erlebte ein Mann aus Österreich, als er morgens zu seinem im Kreuzwiesenweg geparkten Mercedes kam. Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete eine bislang noch unbekannte Täterschaft die zwei hinteren Räder seines Autos. Dazu bockten sie den Mercedes auf zwei Holzklötze auf.

An den Vorderrädern waren ebenfalls schon die Radmuttern gelöst worden, jedoch unterblieb aus bislang unbekannten Gründen deren Diebstahl. Der Schaden beträgt knapp 4.000 Euro.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu Personen, die sich dort an einem weißen Mercedes zu schaffen machten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-288-0, zu melden.

Positive Bilanz bei Kontrollmaßnahmen

Sinsheim (ots) – Im Rahmen der Konzeption „Sicher in Sinsheim“ führte das Polizeirevier Sinsheim Freitag- und Samstagabend bis jeweils in die frühen Morgenstunden Verkehrskontrollen im Bereich der Sinsheimer Innenstadt, der Neulandstraße, Dietmar-Hopp-Straße sowie in Sinsheim-Weiler und

Sinsheim-Reihen statt. Dabei wurden 108 Fahrzeuge und 132 Personen kontrolliert.

Erfreulicherweise verhielten sich die meisten Verkehrsteilnehmer vorbildlich. Deshalb konnte die Polizei insgesamt für die Kontrollaktion eine positive Bilanz ziehen, wenngleich die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten unter anderem einmal Fahren ohne Fahrerlaubnis, einmal Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und zweimal Fahren unter Alkoholeinfluss mit über 1,8 Promille und über 0,4 Promille feststellen konnten. Weiterhin konnten 3 Verstöße gegen das

Versicherungsgesetz durch E-Scooter und Mopeds festgestellt werden.

In Sinsheim-Reihen fand zudem ein Musikfestival statt, das insgesamt ebenfalls friedlich verlief. Zweimal wurden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu körperlichen Auseinandersetzungen gerufen. In beiden Fällen wird wegen Körperverletzung ermittelt. Die genauen Hintergründe der Taten sind bislang jedoch noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim. Zwei der Beteiligten wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.