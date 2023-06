Landau: Die Polizei-News

Mit Verkehrsinsel kollidiert und abgehauen

Landau (ots) – Am Samstag 03.06.2023 kam es in Landau, im Zeitraum von 14-17:00 Uhr, im Westring, zu einem Verkehrsunfall bei dem durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher ein Verkehrsschild an einem dortigen Fußgängerüberweg beschädigt wurde.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Landau sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Landau (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (02.06.2023 – 03.06.2023) meldete sich gegen 00:30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizeiinspektion in Landau und gab an soeben einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Weißquartierstraße in Landau beobachtet zu haben.

Der Unfallflüchtige Fahrzeugführer konnte sodann im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgestellt und noch vor erreichen seiner Wohnanschrift einer Kontrolle unterzogen werden. Grund des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit dürfte mitunter der vorangegangene Alkoholkonsum des Fahrers gewesen sein.

Dem Unfallverursacher wurde in dessen Folge eine Blutprobe auf hiesiger Polizeidienststelle durch einen Arzt entnommen. Darüber hinaus wurde auch der Führerschein polizeilich sichergestellt.

Verkehrsunfallzeugen gesucht

Landau (ots) – Am Freitag 02.06.2023, kam es auf der K12, von Landau aus kommend in Fahrtrichtung Landau-Godramstein, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen.

Vorliegend wollte eine Verkehrsunfallbeteiligte mit ihrem Fahrzeug nach links in einen dort befindlichen Wirtschaftsweg einbiegen. Hierbei übersah die abbiegende Verkehrsteilnehmerin jedoch ein von hinten überholendes Fahrzeug, sodass es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Die Polizeiinspektion Landau sucht in diesem Zusammenhang nach einem Verkehrsunfallzeugen, welcher sich zum Unfallzeitpunkt unmittelbar mit seinem Fahrzeug hinter dem abbiegenden Fahrzeug befunden haben muss und somit möglicherweise Angaben zum Unfallgeschehen tätigen kann.