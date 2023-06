Reanimation am Hauptbahnhof

Speyer-Hauptbahnhof (ots) – Am Freitag 02.06.2023 gegen 12:15 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle eine leblose Person am Hauptbahnhof gemeldet. Trotz erfolgter Reanimationsversuche und unverzüglichem Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus verstarb die Person, ein 62-jähriger Speyerer, schließlich.

Die genauen Todesumstände sind Gegenstand weiterer Ermittlungen, wenngleich ein Fremdverschulden zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich erscheint.

Den Hinterbliebenen des Verstorbenen wurde die Todesnachricht überbracht.

Sachbeschädigung am Stromkasten

Speyer (ots) – In der Nacht des 03.06.2023 kam es gegen 23:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Stromkasten. Ein bisher unbekanntes Ehepaar meldete einem Anwohner in der Burgstraße, dass zwei weibliche Jugendlichen gegen den Stromkasten in der Burgstraße Höhe der Hausnummer 11 getreten hätten. Der Stromkasten wurde sichtlich beschädigt. Im Umfeld des Stromkastens war kurzzeitig Stromausfall.

Die Polizei bittet nun drum, dass sich das unbekannte Pärchen, die möglicherweise die Täterinnen beschreiben können, mit der Polizei Speyer in Verbindung setzen. Falls Sie sonst Angaben zur Tat oder der Täterinnen machen können, melden Sie dies bei der Polizei.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Speyer (ots) – Am 03.06.2023 kam es gegen 17:45 Uhr auf der Spaldinger Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 41-jähriger Speyrer die Fahrbahn überqueren und übersah vermutlich in Folge Unachtsamkeit den dort mit seinem PKW fahrenden 68-jährigen.

Der Fußgänger stürzte in Folge des Zusammenstoßes zu Boden erlitt leichte Verletzungen.

Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Brand einer Schaukel auf Spielplatz

Speyer (ots) – In der Nacht vom 02.06.2023 auf den 03.06.2023 geriet, vermutlich gegen 01:00 Uhr, eine Tampenschaukel auf dem Kinderspielplatz „Am Drachenturm“ in Speyer in Brand. Auf dem Spielplatz konnte diverser Unrat festgestellt werden, der dafür sprach, dass sich zuvor eine Personengruppe auf dem Spielplatz aufhielt. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung ist nicht auszuschließen, dass die Schaukel mutwillig in Brand gesteckt wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu Personen, die sich zur fraglichen Zeit auf dem Spielplatz aufhielten, machen können, sich telefonisch (06232/137-0) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.

Widerstand in der Fußgängerzone nach Parfümdiebstahl

Speyer (ots) – Nachdem ein 22-jähriger Mann aus Speyer im Kaufhof in der Fußgängerzone zwei Parfümflaschen entwendete, sollte er durch Beamte der Polizeiinspektion Speyer kontrolliert werden. Er versuchte zunächst mit seinem Fahrrad zu flüchten, konnte jedoch durch die Beamten aufgehalten werden. Gegen die Durchsuchung nach dem Diebesgut wehrte er sich, indem die Arme der Polizisten wegschlug. Ihm sollten deshalb schließlich Handschellen angelegt werden.

Auch hiergegen wehrte er sich, indem er sich gegen die Fesselung sperrte, nach den Beamten trat und versuchte sich aus deren Griff zu winden. Der Einsatz des Tasers wurde ihm angedroht, indem dieser kurzzeitig betätigt wurde, ohne diesen jedoch abzuschießen oder aufzusetzen. Schließlich konnten er durch Heraushebeln der Arme mit Hilfe des Einsatzstocks gefesselt und auf die Polizeiinspektion Speyer verbracht werden.

Durch die Tritte wurden die Polizeibeamten zwar getroffen, jedoch nicht weiter verletzt.

Verkehrsunfallflucht auf der B39

Speyer-Vogelgesang (ots) – Am 02.06.2023 gegen 15:40 Uhr kam es auf der B39, auf Höhe der Abfahrt Speyer-Vogelgesang, beim Spurwechsel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw, der die B39 von der B9 kommend in Richtung Baden-Württemberg befuhr. Während der Motorradfahrer in der Absicht, sich mit dem Pkw-Führer auszutauschen, an der Abfahrt Vogelgesang abfuhr, entfernte sich der Pkw-Führer unerlaubt vom Unfallort, indem er in Richtung Baden-Württemberg weiterfuhr.

Durch den Unfall war lediglich geringer Sachschaden entstanden.

Das Kennzeichen des Pkw konnte durch den Motorradfahrer nicht abgelesen werden. Eine genauere Beschreibung des Pkw liegt nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sachdienliche Hinweise zum unfallflüchtigen Pkw oder zum Unfallhergang telefonisch an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.