Geisterfahrer auf der A65

A65 (ots) – Am Samstagmorgen meldeten gegen 07:30 Uhr Verkehrsteilnehmer einen Geisterfahrer, welcher die A65 im Bereich der Anschlussstelle Landau-Nord entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahre. Mit der sofort eingeleiteten kurzfristigen Sperrung der entsprechenden Fahrbahn hatte der bis dato unbekannte Falschfahrer selbstständig die A65 wieder verlassen.

Über das durch die Zeugen abgelesene Kennzeichen ergaben sich Hinweise auf den Verkehrssünder. Demnach verlor eine ortsfremde 35-jährige Autofahrerin im Bereich der Anschlussstelle Landau Nord die Orientierung und fuhr in falsche Richtung auf die Autobahn auf. Die Frau erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro. Weiter droht ein befristetes Fahrverbot.

Wenn Sie selbst Hinweise geben können, oder gar als Verkehrsteilnehmer infolge des beschriebenen Ereignisses gefährdet wurden, setzen Sie sich telefonisch unter 06323 9550 oder via Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) mit der Dienststelle in Verbindung.

Verkehrsunfallflucht

Annweiler-Queichhambach (ots) – Am Freitag den 02.06.2023, im Zeitraum 12:15-15:30 Uhr, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich in Form einer Spiegelberührung, einen in der Queichtalstraße geparkten PKW. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizeiwache Annweiler bittet um Hinweise von Unfallzeugen unter der 06346-96462519.

Verkehrskontrolle mit Drogenfund

Klingenmünster (ots) – Am Samstag 03.06.2023 um 0:30 Uhr wurden ein 25-Jähriger und sein 21-jähriger Beifahrer mit ihrem PKW in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern bei dem 21-jährigen eine Tasche mit Betäubungsmittel feststellen.

In der Tasche befanden sich u.a. geringe Mengen Kokain und leere Verpackungen mit Cannabisanhaftungen. Gegen den Beifahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B48

Annweiler am Trifels (ots) – Am Samstag 03.06.2023, kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B48, von Annweiler aus kommend, in Fahrtrichtung Wernersberg. Vorliegend geriet eine 70-jährige Unfallverursacherin aus zunächst ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und verunfallte dort mit einem ihr entgegenkommenden Fahrzeug.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt der Unfallörtlichkeit und konnte im Weiteren durch eine eingesetzte Streife an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte sodann festgestellt werden, dass die Unfallverursacherin offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen schien.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille – der Unfallverursacherin wurde folglich eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde auch ihr Führerschein der einbehalten.

Der entgegenkommende Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Tödlicher Motorradunfall im Wellbachtal

Annweiler (ots) – Am Abend des 03.06.2023 ereignete sich um 18:38 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern auf der B48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz. Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Mannheim befuhr die B48 in Fahrtrichtung Johanniskreuz und kam ca. vier Kilometer vor der Einmündung Hofstätten aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 65-jährigen Motorradfahrer aus dem Raum Stuttgart. Der 65-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Der 34-jährige Mann wurde mit schwersten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die B48 war im Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR.

Es wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt.

E-Scooter ohne Versicherung

Silz (ots) – Am 02.06.2023 um 12:15 Uhr fiel einer Streife der Polizei Bad Bergzabern in der Hauptstraße ein E-Scooter auf, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand.

Fahrerin war ein 14-jähriges Mädchen. Der 14-Jährigen sowie ihrer Mutter wäre diese Vorschrift nicht bekannt gewesen. Dennoch wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.