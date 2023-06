Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Wöllstadt-Nieder-Wöllstadt: Radfahrer nach Unfall verletzt

Gestern Abend (01.06.2023), gegen 19:35 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Radfahrer auf der Frankfurter Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung der Haingasse. Ein Opel-Fahrer war währenddessen mit seinem schwarzen Ampera auf der „Großen Burggasse“ unterwegs. An der Kreuzung bog er nach links in die Frankfurter Straße ein. Offenbar übersah der 54-Jährige den Radfahrer, der in Folge dessen mit dem Auto kollidierte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Zur weiteren Behandlung brachten Rettungskräfte den aus Frankfurt stammenden Radfahrer in ein Krankenhaus. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 2.100 Euro.

Bad Nauheim- Ebike gestohlen

Der Besitzer eines blauen E-Bikes stellte sein Fahrrad am Donnerstagmorgen (01.06.2023), um 09:30 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Centers ab. Mit einem Faltschloss kettete er sein blaues Powerfly 7 an den dortigen Fahrradständer an. Als er eine Stunde später zum Abstellplatz zurückkehrte, war das rund 5.200 Euro teure Bike verschwunden. Wem sind verdächtige Personen in der Georg-Scheller-Straße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Ortenberg – Fahrrad am Schwimmbad geklaut

Auf das Fahrrad einer 11-Jährigen hatten es Diebe am Mittwoch abgesehen. Das Mädchen stellte sein Rad um 19:00 Uhr am Ortenberger Freibad ab. Gegen 20:00 Uhr verließ sie das Schwimmbad und bemerkte den Diebstahl ihres blauen Mountainbikes. Der Schaden wird mit rund 400 Euro beziffert. Wer hat den Dieb am Fahrradständer des Bads in der Rotlippstraße beobachtete? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Bikes geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Butzbach – Nieder-Weisel: unter Drogeneinfluss gefahren

In der vergangenen Nacht (02.06.2023) kontrollierten Butzbacher Beamte einen Renault-Fahrer. Gegen 02:00 Uhr hielten sie den 28-Jährigen in seinem weißen Twingo an. Den Polizisten ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Fahrer. Ein Drogenvortest betätigte den Konsum von Kokain. Für den 28-Jährigen folgte eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.