Dillenburg-Frohnhausen: Unfall ohne Führerschein gebaut –

Wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt die Dillenburger Polizei gegen einen 17-Jährigen, der gestern Abend auf der Hauptstraße einen Unfall verursacht hatte. Der Steffenberger war gegen 20.45 Uhr auf einer Suzuki in Richtung Wissenbach unterwegs. In Höhe der Poststraße wollte er einen Ford Kuga überholen, der bei aktiviertem Blinker nach links abbiegen wollte. Als der Ford letztlich abbog, prallte der 17-Jährige mit seiner Suzuki gegen den Kuga und stürzte zu Boden. Der Biker zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Die 40-jährige Fordfahrerin blieb unverletzt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro.

Herborn: Auto am Supermarkt beschädigt –

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Herkules-Parkplatz im Hüttenweg, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Dienstagmorgen, zwischen 08.45 und 09.15 Uhr parkte dort ein grauer Renault Clio. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Einkaufswagen gegen die hintere Stoßstange des Franzosen prallte. Zurück blieben Dellen und Kratzer, deren Reparatur etwa 1.000 Euro kosten wird. Zeugen, die den Aufprall des Einkaufswagens gegen den grauen Clio am Dienstagmorgen am Herkules Markt beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahnau-Atzbach: Nach Zusammenstoß mit Paketauslieferer verletzt / Polizei sucht Unfallzeugen –

Die Kollision eines Paketauslieferers mit einem Entsorgungsmitarbeiter beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Die Polizei sucht Zeugen der Kollision. Gestern Nachmittag, gegen 13.40 Uhr waren Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens mit einem Müllwagen in der Straße „Hofstatt“ mit dem Leeren von Mülltonnen beschäftigt. Ein 24-jähriger Mitarbeiter lief hierzu rechts vom Müllfahrzeug. Da das Müllfahrzeug die Fahrbahn blockierte, wich der 47-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Sprinters auf den Gehweg aus, in dessen Bereich sich auch der 24-Jährige aufhielt. Beim Vorbeifahren touchierte der Sprinter den jungen Mann, der gerade im Begriff war eine Mülltonne zurückzustellen. Der in Solms lebende Müllentsorger wurde mit Kopf und Oberkörper gegen den Lkw geschleudert. Der 47-jährige Paketzusteller fuhr weiter, ohne sich um den Verletzen zu kümmern. Im Rahmen der Fahndung stoppte eine Streife der Wetzlarer Polizei den Unfallfahrer. Der Angefahrene klagte über Kopf- und Schulterschmerzen und wurde zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die den Unfallhergang gestern Morgen in der Straße „Hofstatt“ beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Radfahrer übersehen –

Kopf- und Schulterverletzungen trug ein Fahrradfahrer gestern Nachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes Vito davon. Der 59-jährige Biker war gegen 15.20 Uhr auf der Schützenstraße in Richtung Bergstraße unterwegs. Beim Abbiegen in die Nauborner Straße übersah der 63-jährige Fahrer des Vitos den Radfahrer im toten Winkel, prallte gegen den Wetzlarer, der daraufhin zu Boden stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Schwerverletzten und brachte ihn in eine Gießener Klinik. Der in Aßlar lebende Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

Solms-Oberbiel: Haustür beschädigt –

Ein lauter Schlag schreckte gestern Abend die Anwohner eines Hauses in der Straße „Am Köppel“ auf. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter mit einem Gegenstand gegen die Scheibe der Haustür schlug und die äußere der doppeltverglasten Scheibe beschädigte. Im Anschluss machte sich der Täter unerkannt davon. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die den Täter gestern Abend, gegen 21.35 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.