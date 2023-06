Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag (01. Juni 2023) befand sich gegen 04:45

Uhr eine 34-jährige Frau zu Fuß unterwegs durch die Moselstraße. In Höhe der

Hausnummer 44 liefen zwei Männer an ihr vorbei, von denen ihr einer das

Smartphone aus der Tasche entwendete und es seinem Begleiter zusteckte. Die

Geschädigte hatte jedoch den Diebstahl bemerkt und forderte die Rückgabe ihres

Eigentums. Daraus entwickelte sich eine lautstarke Auseinandersetzung, die durch

Polizeibeamte unterbunden wurde. Die beiden Tatverdächtigen, Männer im Alter von

18 und 19 Jahren wurden festgenommen, das Smartphone bei ihnen aufgefunden.

Sieben Festnahmen am Flughafen Frankfurt – Fahnder schnappen mutmaßlichen Drogenhändler

Frankfurt/Main (ots)

Unmittelbar beim Verlassen des Flugzeuges aus Hurghada (Ägypten) nahmen Fahnder einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Die Staatsanwaltschaft Marburg suchte seit Januar mit Haftbefehl nach dem 28-jährigen Deutschen, der zwischen April und Juni 2021 schwunghaften Handel mit Marihuana, Amphetamin und Kokain getrieben haben soll. Die Bundespolizei führt den Mann am 2. Juni dem Haftrichter vor.

Für 40 Tage hinter Gitter muss einer 37-jähriger Serbe. Bundespolizisten verhafteten ihn bei der Einreisekontrolle aus Belgrad. Wegen Diebstahls hatte das Amtsgericht Nürnberg den Mann im September 2022 zu einer Geldstrafe von 1.600 Euro verurteilt. Da der Gesuchte die Summe bei seiner Festnahme nicht aufbringen konnte, muss er nun ersatzweise ins Gefängnis. Bundespolizisten lieferten den Mann in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Am 1. Juni vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt zudem fünf weitere Haftbefehle.