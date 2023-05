Körperverletzung, Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 27.05.2023 gegen 23:30 Uhr, ereigneten sich im Bereich Ludwigshafen-Süd ein Körperverletzungsdelikt sowie eine Bedrohung zum Nachteil eines 37-jährigen Mannes aus Ludwigshafen. Der 31-jährige Beschuldigte konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen gestellt werden.

Da dieser zu den vorgenannten Delikten zusätzlich unter Alkoholeinfluss bei 1.56 Promille ein Elektrokleinstfahrzeug führte, wurde ihm wegen des Tatverdachts der Trunkenheit im Verkehr eine Blutprobe entnommen.

Erst gestürzt und dann zugeschlagen

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Ein 30-jähriger Mann stürzte am 28.05.2023, 21:00 Uhr, zunächst eigenverantwortlich im Bereich des Ernst-Bloch-Platzes. Ein 16-Jähriger und ein 15-Jähriger kamen dem Gestürzten zunächst zu Hilfe.

Trotz der Hilfe entwickelten sich Streitigkeiten zwischen den Beteiligten, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Die Beteiligten wurden leicht verletzt.

Der 30-Jährige verhielt sich auch im Nachgang noch aggressiv, sodass diesem noch ein Platzverweis erteilt werden musste.

Raub unter Jugendlichen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitagnachmittag des 26.05.2023 gegen 17:15 Uhr geriet ein 16-jähriger Jugendlicher in der Böhlstraße im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim in Streit mit mehreren anderen jugendlichen Personen.

Während des Streits raubte die Gruppe dem 16-jährigen unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel: 0621-9632222 zu melden.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Im Bereich der Anebosstraße wurde im Zeitraum vom 27.05.2023 bis zum 28.05.2023, 22:00 Uhr, ein Zigarettenautomat durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Der gesamte Inhalt wurde entwendet.

Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Anebosstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten sich im Zeitraum von Mittwoch, 24.05.2023 auf Samstag, 27.05.2023 gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Freinsheimer Straße in 67067 Ludwigshafen am Rhein zu verschaffen. Der Versuch blieb erfolglos, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an PKW

Ludwigshafen (Mitte) (ots) – Zwischen Freitag 26.05.2023, 14:00 Uhr und Samstag 27.05.2023, 10:30 Uhr bewarfen unbekannte Täter einen Transporter auf dem öffentlichen Parkplatz der Jaegerstraße, 67059 Ludwigshafen am Rhein Es entstand mutwillig verursachter Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.