Fahren ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Speyer führten am Sonntag gegen 04:30 Uhr eine Verkehrskontrolle bei einem Pkw durch, nachdem die 43-jährige Fahrerin des Fahrzeuges durch eine sehr unsichere Fahrweise in Erscheinung trat.

Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen die Fahrerin wird nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verdacht der Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) – Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 00:00 Uhr ein auffällig fahrender Pkw gemeldet. Laut Angaben des Zeugen fuhr der Pkw auf der B 9 von Mutterstadt bis Speyer immer wieder Schlangenlinien. Es konnte eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden, wobei Atemalkoholgeruch beim 36-jährigen Fahrzeugführer durch die Polizeibeamten wahrgenommen werden konnte.

Ein angebotener Atemalkoholtest wurde verweigert. Neben der Entnahme einer Blutprobe wurde auch eine Sicherstellung des Führerscheines und Fahrzeugschlüssels durchgeführt.

Zeugen, welche am 28.05.23 gegen Mitternacht auf der Strecke Mutterstadt-Speyer einen auffällig fahrenden Pkw festgestellt haben oder durch diesen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Raub von Ringen

Speyer (ots) – Bereits am vergangenen Donnerstag 23.05.2023, spazierte die 85-jährige später Geschädigte entlang der Gayerstraße, als gegen 17.00 Uhr ein beigefarbener Mercedes-Benz neben ihr hielt. Die Beifahrerin des PKW stieg aus und bot der älteren Frau Goldschmuck an. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gab die Unbekannte an, die Ringgröße der Geschädigten messen zu wollen.

Diese äußerte jedoch ihren entgegenstehenden Willen, woraufhin die Unbekannte die zur Faust geballten Hände der Geschädigten gewaltsam öffnete und ihr zwei Goldringe von den Fingern entriss. Anschließend fuhr das Fahrzeug in Richtung der Schraudolphstraße davon.

Die unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben:

weiblich, Mitte 30, korpulent, braune lange Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Bei dem Fahrer des PKW soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der nicht näher beschrieben werden kann.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail in Verbindung zu setzen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Ladendetektiv stellt Diebinnen

Speyer (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Modegeschäftes in der Postgalerie zwei 16-Jährige, die den Kassenbereich ohne zu Zahlen von Kleidungsstücken verlassen wollten. Durch den 46-jährigen Detektiv wurden die Mädchen gestoppt.

Es stellte sich heraus, dass beide zuvor Etiketten in der Umkleide entfernten und Kleidungsstücke in einen mitgeführten Rucksack steckten bzw. anzogen, um anschließend das Geschäft zu verlassen. Die jeweiligen Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Polizeieinsatz

Speyer (ots) – Heute (26.05.2023) kam es in einer Unterkunft in der Spaldinger Straße in Speyer zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde gegen 15:30 Uhr eine Bedrohung mit einer Schusswaffe gemeldet. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten wurde die Unterkunft mit starken Polizeikräften überprüft.

Nach ersten Ermittlungen kam es jedoch zu keiner Bedrohung. Ein Bewohner hatte bei einem 44-jährigen Mitbewohner der Unterkunft einen Gegenstand gesehen, bei dem es sich um eine Schusswaffe oder eine Spielzeugpistole handeln könnte. Zu einer Drohung oder Ähnlichem kam es nicht.

Der 44-Jährige befand sich während des Polizeieinsatzes nicht mehr in der Unterkunft. Er konnte bei der anschließenden Fahndung in Darmstadt kontrolliert werden.Bei dem 44-Jährigen konnte eine Schreckschusspistole sichergestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Radfahrer flüchtet von der Unfallstelle

Speyer (ots) – Am 25.05.2023 gegen 20:03 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem PKW den Stöckelgraben in Fahrtrichtung Waldseer Straße. An der Einmündung Otterstadter Weg kreuzte plötzlich von links kommend ein Fahrradfahrer. Er kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte zu Boden. In der Hand hatte er zuvor eine Glasflasche gehalten, welche zerbrach und den Radfahrer an der Hand verletzte. Als die 36-Jährige die Polizei rufen wollte, stieg der Mann auf sein Rad und flüchtete.

Der geflüchtete Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: ca.25 Jahre, Oberlippenbart, leichter Sommerhut, dunkelblaues Shirt, kurze Hose, blaue Adidas Schuhe, schwarzes Fahrrad mit grünem Spritzschutz am Hinterrad.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.400 EUR. Wer hat den Unfall etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyermitzuteilen (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )