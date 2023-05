Unfall auf dem Rewe Parkplatz

Kirn (ots) – Am Samstag 27.05.23 gegen 14:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Rewe Parkplatz in Kirn. Hierbei fuhr ein 79-jähriger PKW Fahrer über den dortigen Parkplatz und kollidierte hierbei mit einem Fußgänger der unmittelbar vor dem Eingangsbereich des Rewe-Marktes stand.

Der Fußgänger, wurde beim Zusammenstoß mit der rechten Fahrzeugfront leicht an den Beinen verletzt musste jedoch nicht ärtzlich behandelt werden. Der Verkehrsunfall konnte durch eine die Kameraüberwachung des Rewe-Marktes videografiert werden.

Verkehrsunfall am Hellbergtunnel

Kirn (ots) – Ein 59-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B41 aus Richtung Hochstetten-Dhaun kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Circa 250 Meter nach Passieren des „Hellbergtunnels“ kommt der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der rechts neben der am Fahrbahnrand befindlichen Mauer. Hierbei dürfte der Fahrzeugführer zu Beginn der Mauer halbseitig auf diese aufgefahren und anschließend wieder auf die Fahrbahn gefallen und mehrfach gegen diese gestoßen sein.

Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt, musste jedoch durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde der Fahrzeugführer in ein umliegendes Krankenhaus, zwecks medizinischer Versorgung, verbracht.

Der Verkehr in Richtung Idar-Oberstein wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme über die Ausfahrt Meckenbacher Weg umgeleitet.

Das unfallbeteiligte Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Früh um 6 Uhr mit fast 1,6 Promille über die Autobahn

A 61/Bad Kreuznach (ots) – Zeugen meldeten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 26.5.2023 gegen 6 Uhr einen PKW, der auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auffällig geführt wurde und beim Überholen andere geschnitten hatte. Die Streife konnte das Auto antreffen und letztendlich in Bad Kreuznach kontrollieren. Dabei stellte sich der Grund für die auffällige

Fahrweise auch schnell heraus.

Der 42-jährige Fahrer des PKW war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,6 Promille. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem 42-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie der Verlust der Fahrerlaubnis.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim