Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Meckenheim: Sachbeschädigung an Baumaschinen

Meckenheim/Pfalz (ots) – Vom 25.05. auf den 26.05.2023 kam es auf einer Baustelle in der Gemarkung Meckenheim auf einem Wirtschaftsweg an der A 65 in Richtung Böhl-Iggelheim zu Sachbeschädigungen an mehreren Baumaschinen. Durch unbekannte Täter wurden im Motorraum eine Vielzahl von Keilriemen und Kabel zerschnitten und/oder gekappt. Dadurch entstand ein hoher Sachschaden und die Bauarbeiten müssen unterbrochen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Fahrraddiebstahl

Grünstadt (ots) – Im Zeitraum 24.05.2023, 19 Uhr, bis 25.05.2023, 11 Uhr, wurde aus einer Garage in der Straße „Auf der Setz“ ein weißes Pedelec der Marke Flyer entwendet. Gekauft wurde das Fahrrad 2019 für 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat und zu den/dem unbekannten Täter/n geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0).

Erpolzheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Erpolzheim (ots) – Am heutigen Vormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es an der Einmündung L526 / Kiebitzweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein Motorradfahrer, welcher die L526 in Richtung Birkenheide befuhr, von einem Pkw erfasst, welcher aus dem Kiebitzweg auf die L526 auffahren wollte. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die L526 musste für die Verkehrsunfallaufnahme im Bereich des Kiebitzweges zeitweise gesperrt werden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

