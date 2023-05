Kreis Kaiserslautern – Das duale Studienmodell KOSMO der Hochschule Kaiserslautern leistet seinen Beitrag zur Innovation im Bildungsbereich und zur Fachkräftesicherung in der Region. Einen entsprechenden Kooperationsrahmenvertrag unterschrieben Ralf Leßmeister, Landrat des Landkreises Kaiserslautern und Hochschul-Präsident Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmidt.

Seit dem Wintersemester 2022/23 gibt es den traditionellen Studiengang Bauingenieurwesen als duales Studium. Hier werden beide Vertragspartner aktiv bei der Verzahnung von Hochschulausbildung und betrieblicher Praxis zusammenarbeiten

Über 60 Kooperationspartner aus Wirtschaftsunternehmen sowie öffentlichen Verwaltungen und Organisationen gibt es bereits im Studiengang Bauingenieurwesen.

„Wir registrieren stetig wachsende Nachfrage von Planungsbüros und Bauunternehmen sowie von kommunalen und regionalen Stellen“,

sagt Schmidt. Und Leßmeister liefert dafür eine Begründung:

„Zur langfristigen Sicherung des Personalbedarfs ist es unerlässlich, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Wir haben gute Erfahrungen mit einem dualen Studium im Verwaltungsbereich. Daran wollen wir nun auch im technischen Bereich anknüpfen.“

Tatsächlich stellt der zunehmende Fachkräftemangel auch eine enorme Herausforderung für Gebietskörperschaften wie Länder, Kommunen oder auch Landkreisen dar. Sie sehen sich im harten Wettbewerb um die besten Köpfe mit der freien Wirtschaft sowie anderen Behörden. Verschärft wird die Situation durch eine Vielzahl von Beschäftigten, die in den Ruhestand eintreten. Die nachfolgenden Generationen können diese Lücke nur schwer schließen.

„Auf Grund der langen Tradition im Bereich der Ingenieursausbildung sehen wir in der Hochschule Kaiserslautern einen hervorragenden Partner, bei dem unsere Nachwuchskräfte das passende theoretische Wissen zu den praktischen Aufgabengebieten unseres Landkreises erlangen können – und noch dazu direkt vor Ort“,

so Leßmeister.

Der Landkreis möchte sich auch mit der akademischen Aus- und Weiterbildung in Zukunft stärker als attraktiver Arbeitgeber am Arbeits- und Ausbildungsmarkt etablieren. Dazu gehört auch das erweiterte Angebotsspektrum an dualen bzw. kooperativen Studiengängen. Bewerben für das neue duale Studium kann man sich ab Veröffentlichung der Ausschreibung bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern, so dass bereits zum Beginn des Wintersemesters 2023/24 die ersten Studierenden an die Hochschule kommen werden. Dort hört man das gerne. Und Schmidt weist auf die große Erfahrung und überzeugende Erfolge der Hochschule mit ihren vielfältigen praxisnahen Studienmodellen hin.