Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: SUV gesucht nach Unfallflucht auf Autobahn

BAB65, Neustadt Nord (ots) – Bereits am Sonntagabend, 21.05.2023, ereignete sich gegen 20:15 kurz vor der Anschlussstelle Neustadt Nord der BAB65 in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall, nachdem ein hochmotorisierter SUV einen schwarzen BMW überholt hatte. Beim Wiedereinscheren nach rechts schnitt der SUV den BMW derart, dass die 20-jährige Fahrerin des BMW vor Schreck das Lenkrad verzog und nach rechts in Schutzplanke geriet. Der unbekannte Fahrer des SUV entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zum flüchtigen SUV oder dem gesamten Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

