Karlsruhe (ots) – Zu einem versuchten Diebstahl in einem aus Karlsruhe kommenden Regionalzug, kam es am Donnerstag 25.05.2023 auf der Fahrt nach Stuttgart. Eine 38-jährige serbische Staatsangehörige, reiste gegen 16:05 Uhr zusammen mit Ihrer 4-jährigen Tochter in diesem Zug. Die 38-jährige Mutter brachte dann ihre 4-jährige Tochter dazu, einem 40-jährigen Mann den Geldbeutel aus der Hosentasche zu stehlen.

Der Mann bemerkte dies jedoch und informierte die Bundespolizei.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann sowie die 38-Jährige und ihre kleine Tochter beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls eingeleitet.