Neustadt: Ausstellung: „In ART we trust“ vom 23. Juni bis 16. Juli 2023

Neustadt an Weinstraße – Unter dem Titel „In ART we trust“ kommentiert und zitiert der Street Art Künstler BUJA vom 23.06.2023 bis 16.07.2023 in der Villa Böhm bekannte Ikonen aus der Kunst-, Alltags- und Medienwelt. Er spannt den Bogen von Sensationsmedien, der Weltpolitik bis hin zur POP-Kultur.

Neben zahlreichen Arbeiten im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel bei der Unterführung vom Bahnhofsplatz und Saalbau zum Hetzelplatz in Neustadt, waren die Werke von BUJA in Einzelausstellungen unter anderem bisher in Mannheim, Lübeck, Heidelberg, Wiesbaden und Stuttgart zu sehen. Die Sprühdose und der Pinsel sind seine gleichwertigen Arbeitspartner.

In Zusammenarbeit mit Künstlergruppen und den Breidenbach Studios Heidelberg organisiert und gestaltet er alternative Kunstaktionen und Gruppenausstellungen. Nun kommt der Street Art Künstler, der mit bürgerlichem Namen Rene Burjack heißt, vom 23.06.2023 bis 16.07.2023 in die Villa Böhm.

BUJA ist 1978 in Heidelberg geboren. Nach seinem Kunststudium tritt BUJA unter verschiedenen Künstlernamen in die Öffentlichkeit. Er arbeitet in seinem Atelier D in der Kilianstraße 4 in Dudenhofen. Für seine Werke sind nach eigener Aussage Künstler wie Sigmar Polke und Andy Warhol wegweisend.

Mit Verniedlichungen und Pathos betreibt BUJA ein Fabulieren in Bildern, produziert immer neue, überraschende Sinnschichten und lässt Banales Kunst werden. Er betreibt dabei eine Art existenzielle Sinnsuche, die vor allem dem Guten und Schönen in der Welt und in sich selbst auf der Spur ist. Er wäre jedoch nicht BUJA, wenn er das Ganze nicht mit subversiver Vieldeutigkeit versehen würde.

Zu der Wahl seines Ausstellungstitels sagt der Künstler: „Vielleicht ist die Kunst in diesen unsicheren Zeiten die letzte Bastion und Größe, die einem einen klaren Blick auf die Welt gibt.“

Vernissage:

23. Juni 2023, ab 19 Uhr in der Villa Böhm

Maximilianstr. 25/Villenstr. 16 b,

Einführung mit Künstlergespräch durch die Kunsthistorikerin Dr. Anette Ochsenwadel

Ausstellungsdauer:

23.06.2023 bis 16.07.2023

Öffnungszeiten:

Do und Fr 15 bis 18 Uhr

Sa und So 13 bis 18 Uhr