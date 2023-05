Ladendiebe festgenommen – Verurteilungen im beschleunigten Verfahren

Karlsruhe (ots) – Mehrere Ladendiebe konnten am Donnerstag in einem Kaufhaus in der Karlsruher

Innenstadt auf frischer Tat beobachtet und kurz darauf vorläufig festgenommen werden.

Ein 23-jähriger rumänischer Staatsangehöriger entwendete gegen 11 Uhr zwei

Parfüms im Gesamtwert von etwa 180 Euro.

In einem weiteren Fall entwendeten zwei 34- bzw. 37-jährige georgische Staatsangehörige gegen 15 Uhr Bekleidungsgegenstände im Wert von etwa 750 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde in allen Fällen ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren durchgeführt. Die Männer wurden schon am Folgetag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der sie jeweils zu Geldstrafen verurteilt hat. Die Verurteilungen sind rechtskräftig.

Junge Erwachsene lösen Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Weil sie mit Schreckschusswaffen hantierten und Schüsse abgaben, lösten zwei Heranwachsende am Donnerstagnachmittag in der Karlsruher Weststadt einen größeren Polizeieinsatz aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen teilten mehrere Zeugen gegen 14:50 Uhr über Notruf mit, dass sie Schüsse in der Nähe des Städtischen Klinikums gehört hätten.

Unverzüglich anfahrende Streifenbesatzungen vernahmen die Schussgeräusche ebenfalls und lokalisierten deren Ursprung nach entsprechenden Zeugenhinweisen im Hinterhof eines Anwesens in der Seldeneckstraße. Dort trafen die Beamten letztlich 2 junge Männer im Alter von 18 bzw. 19 Jahren und eine 19-jährige Frau an. Laut Zeugenaussagen sollen die beiden Heranwachsenden mit

zwei Pistolen geschossen und dabei offenbar auch in die Richtung einer 71-jährigen Unbeteiligten gezielt haben.

Bei den Pistolen, die von den Polizeibeamten samt Munition sichergestellt wurden, handelte es sich um Schreckschusswaffen. Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West ermitteln nun wegen Bedrohung und möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz. Außerdem wird derzeit geprüft, ob den

Verursachern die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden.

Radfahrerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 52-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall nahe des Zündhütle von einem Pkw erfasst schwer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr eine 61-jährige Autofahrerin gegen 08:45 Uhr auf der Tiefentalstraße von Hohenwettersbach kommend in Richtung Durlach.

Als die Toyota-Fahrerin nach links auf einen Parkplatz einbiegen wollte, übersah sie offenbar eine in gleiche Richtung auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrende Fahrradfahrerin. Die Zweiradfahrerin konnte die Kollision trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern und

kollidierte in der Folge mit dem Toyota.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die Radfahrerin schwere aber wohl nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Sachschaden am Fahrzeug der Unfallverursacherin beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.500 Euro. Am Pedelec der 52-Jährigen entstand ebenfalls ein geringer Sachschaden.

Radfahrer kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einer S-Bahn am Donnerstagvormittag nahe der Haltestelle Kühler Krug zog sich ein 63-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen zu. Ersten Erkenntnissen zufolge bog der Fahrradfahrer gegen 11:10 Uhr vom Vorplatz der Haltestelle kommend auf den in Richtung der Südtangente führenden Fuß-und Radweg der Kriegsstraße ein.

Dabei missachtete der 63-Jährige offenbar das Rotlicht der Ampel und kollidierte in der Folge mit einer stadtauswärts fahrenden S-Bahn. Durch die Berührung kam der Zweiradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

An der Straßenbahn entstand ein geringer Sachschaden, das Fahrrad des 63-jährigen Unfallverursachers wurde nicht beschädigt.

Kreis Karlsruhe

Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Ettlingen (ots) – Leicht verletzt wurde eine 59-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall mit einem Pkw am Mittwochmittag in Ettlingen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die 59-Jährige mit ihrem Motorrad gegen 13:20 Uhr auf der Augustin-Kast-Straße. An der Kreuzung mit der

Adolf-Kolping-Straße missachtete die Motorradfahrerin mutmaßlich die Vorfahrt einer von rechts kommenden 73-jährigen Pkw-Fahrerin.

Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge kam die Kradfahrerin zu Fall und zog sich dabei ersten

Erhebungen zufolge leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Abklärung wurde die 59-Jährige vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Länderübergreifender Sicherheitstag

Karlsruhe (ots) – Mehrere Sicherheitsbehörden beteiligten sich an einem länderübergreifenden Sicherheitstag mit umfangreichen Präventions-, Fahndungs-, Aufklärungs- und Kontrolleinsätzen. Neben Baden-Württemberg beteiligten sich die Bundesländer Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland an dieser Aktion.

In enger Kooperation zwischen dem Polizeipräsidium Karlsruhe, der Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei, dem Hauptzollamt, den Kommunalen Ordnungsdiensten der Stadt Karlsruhe, dem Eichamt des Landkreis Karlsruhe und weiteren Behörden und Stellen fanden von Mittwoch 08 Uhr bis Donnerstag 06.00 Uhr, bei insgesamt 26 Einsatzmaßnahmen eine große Anzahl von Kontrollen statt.

Die Schwerpunkte lagen auf Mehrfach- und Intensivtäter, Bekämpfung von Geldautomaten Sprengungen, Aufklärung des Rotlichtmilieus, Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität,Betrugsdelikte sowie auf Kontrollen von Gaststätten und Shisha-Bars. Auch die Verkehrssicherheit mit Kontrollen des Schwerlastverkehrs sowie Alkohol- und Drogenkontrollen standen im Focus.

Die Bilanz für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe: Nahezu 300 Einsatzkräfte führten etwa 3.400 Kontrollen von Personen, Fahrzeugen und Objekten durch. Darunter gingen den Beamten 12 Personen ins Netz, die zur Aufenthaltsermittlung oder Festnahme ausgeschrieben waren.

4 Verkehrsteilnehmer mussten eine Blutprobe abgegeben, da sie im Verdacht eines Verkehrsdeliktes standen. Bei zwei Ereignissen erfolgte eine Einziehung der

Fahrerlaubnis.

Darüber hinaus beschlagnahmte die Polizei kleinere Mengen Marihuana und Haschisch, mehrere Tabletten eines Steroides, ein verbotenes Einhandmesser sowie zwei Schreckschusswaffen.

Bei den Gaststättenkontrollen waren Verstöße in den Bereichen illegale Arbeitsaufnahme, Arbeitsschutz, Gaststätten-, Gewerbe- und Spielverordnung zu beanstanden. Alleine 150 Verstöße gegen das Mess- und Eichgesetz wurden geahndet.

Am Ende des Sicherheitstages waren 26 Ermittlungsverfahren und etwa 600 Ordnungswidrigkeiten zu bilanzieren.