Gießen: Männer mit Messer halten Verkehrsteilnehmer an

Nachdem zwei Männer im Alter von 20 und 30 Jahren Samstagfrüh in der Grünberger Straße mindestens drei Verkehrsteilnehmer anhielten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 05.20 Uhr sprang der 20-Jährige vor ein Auto auf die Straße und nötigte den 21-jährigen Fahrer zur Vollbremsung. Wenig später kam der 30-Jährige hinzu und forderte den Fahrer durch das leicht geöffnete Fenster auf, die beiden nach Reiskirchen zu fahren. Als der Fahrer dies verneinte und sein Fahrzeug verriegelte, wurde das Duo aggressiver. Der 30-Jährige schlug gegen die Scheibe, holte ein Messer aus seiner Tasche und steckte dies durch die geöffnete Scheibe. Erneut forderte er vom Fahrer, sie nach Hause zu fahren. In einem günstigen Moment gelang dem Autofahrer die Flucht und dieser informierte dann die Polizei. Währenddessen beobachtete er, wie die Männer zwei weitere Fahrzeuge anhielten. Die Polizei konnte wenig später das Duo festnehmen und die Personalien von zwei Autofahrern feststellen. Die Ermittler suchen nun nach weiteren Zeugen, insbesondere nach dem dritten Verkehrsteilnehmer, der von den Männern ebenfalls angehalten wurde. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Pedelecs aus Hausflur gestohlen

Aus dem Hausflur eines Einfamilienhauses in der Grünberger Straße ließen Unbekannte zwei Pedelecs in den Farben Grau und Orange mitgehen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 22.30 Uhr am Montag (15. Mai) und 16.00 Uhr am Dienstag (16. Mai). Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Heuchelheim: Scheibe eingeworfen

Mittlerweile zum dritten Mal warfen Unbekannte im Akazienweg eine Scheibe des Gemeindehauses mit einem Stein ein. Anfang April (02.04.2023), in einer Mai-Nacht von Sonntag auf Montag (07. – 08. Mai 2023) und am Montag dieser Woche (15. Mai) schlugen sie zu und hinterließen Sachschäden in Höhe von über 2.200 Euro. Zeugen, die insbesondere letzten Montag etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Senior abgelenkt und EC-Karte entwendet

Ein unbekannter Mann entwendete am Freitagnachmittag einem 86-jährigen Mann die EC-Karte. Der Senior hob gegen 17.00 Uhr bei der Volksbank in der Licher Straße Geld ab. Nachdem er in sein Auto stieg, sprach ihn der Täter an und gab wenig später sogar vor, ein Mitarbeiter des Kreditinstitutes zu sein. Der Unbekannte wies im gebrochenen Deutsch daraufhin, dass der Senior offenbar beim EC-Automaten etwas vergessen hätte. Die beiden gingen daraufhin in die Bank. Im Ausgabefach lag offenbar noch Geld und der Senior steckte es ein. Dennoch redete der Unbekannte auf den 86-jährigen weiterhin ein, so dass dieser seine EC-Karte erneut in den Automaten steckte und gab seine PIN eingab. Nachdem der Rentner den Vorgang abbrach, kam die Karte nicht wieder hinaus. Offenbar hatte der Unbekannte den 86-Jährigen so abgelenkt, dass er in einem günstigen Moment die Karte einsteckte. Der Unbekannte wies den Senior auf die Öffnungszeiten am Montag hin und ging fort. Der 86-Jährige fuhr nach Hause und rief von dort seinen langjährigen Kundenberater an. Es stellte sich heraus, dass weitere Transaktion auf dem Konto des 86-Jährigen stattgefunden haben. Der Unbekannte ist Mitte 20 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter groß. Nach Angaben des Zeugen hat der Verdächtige ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Wem ist der Mann am Freitag gegen 17.00 Uhr in der Nähe der Volksbank aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen 0641/7006-6555.

Langgöns: Unbekannter unberechtigt auf Pferdekoppel

Nachdem ein unbekannter Mann sich zweimal auf einer Pferdekoppel in Oberkleen aufhielt, sucht die Polizei nach Zeugen. Er verschaffte sich unberechtigt Zugang zu der umzäunten Koppel mit vier Pferden im Bereich des Flurstücks Kalkhofen in Oberkleen. Das erste Mal fiel er am Freitag (12. Mai) gegen 01.30 Uhr auf. Wenige Tage später, am Montag (15.Mai), erschien der Mann gegen 01.30 Uhr wieder auf der Koppel. Die Besitzerin konnte augenscheinlich keine Verletzungen an den Tieren feststellen, wird diese allerdings von einem Tierarzt untersuchen lassen. Aufgrund einer vorhandenen Videokamera wurde das Geschehen aufgezeichnet. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch ein. Die Auswertungen der Aufnahmen dauern noch an.

Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine sportliche Statur. Er trug eine Art Ski oder Motorradmaske mit Augenschlitzen, einen Kapuzenpulli, eine Weste mit Taschen sowie eine Stoffhose.

Wem ist dieser Mann am Freitag bzw. am Montag jeweils gegen 01.30 Uhr in Oberkleen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Renault beschädigt und weggefahren

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Dienstag (16.Mai) zwischen 9.00 Uhr und 13.30 Uhr im Bechsteinweg (Höhe 8) einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Als der Besitzer zu seinem grauen Zoe zurückkam, war dieser auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Radfahrer touchiert beim Vorbeifahren Daimler

Am Montag (15.Mai) gegen 12.40 Uhr touchierte ein unbekannter Radfahrer beim Vorbeifahren in der Fuldastraße in Höhe der Hausnummer 17 einen geparkten silberfarbenen Daimler C 200 CDI auf der Fahrerseite. Der Radler fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Bei Parkmanöver Mazda gestreift

Vermutlich bei einem Parkmanöver streifte am Montag (15. Mai) zwischen 12.15 und 14.00 Uhr ein bislang Unbekannter auf einem Parkplatz im Heinrich-Buff-Ring einen geparkten grauen Mazda CX5 auf der hinteren, linken Seite. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A485/Gießen: Bremsvorgang nicht bemerkt

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstagmorgen (16.Mai) gegen 7.30 Uhr auf der Bundesautobahn 485 zwischen den Anschlussstellen Licher Straße und Schiffenberger Tal. Eine 33-Jährige aus Gießen in einem Ford und eine 50-jährige Staufenbergerin in einem VW befuhren hintereinander die Bundesautobahn 485 auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Als die Gießenerin bremste, bemerkte die VW-Fahrerin den Bremsvorgang offenbar zu spät, wich nach links aus, touchierte die Leitplanke sowie den Ford der 33-Jährigen und kam vor dem Ford zum Stehen. Eine 32-jährige Frau in einem Ford und eine 21-jährige Marburgerin, die sich dahinter befanden, kollidierten offenbar ebenfalls miteinander. Die Marburgerin fuhr links an dem PKW der 33-Jährigen vorbei und prallte auf den VW. Die Marburgerin sowie die 32-jährige Ford-Fahrerin verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 25.000 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.