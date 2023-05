Verkehrsaktion „Schwächere Verkehrsteilnehmer“; Polizei Witzenhausen führt Kontrollen durch

Am 17.05.2023 haben die Beamten der Polizeistation Witzenhausen im Rahmen der Verkehrsaktion „Schwächere Verkehrsteilnehmer“ verschiedene Kontrollaktionen, teilweise mit Unterstützung des Ordnungsamtes der Stadt Witzenhausen, durchgeführt.

Geschwindigkeitsüberwachung in 30er Zone; Kontrollen an Kiga und Schule

Eine Radarkontrolle der Stadt Witzenhausen in der Südbahnhofstraße (30-er Zone) führte zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr zu insgesamt 41 Verstößen, überwiegend im Verwarnungsgeldbereich. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer mit gemessen 72 km/h, die neben dem Bußgeld auch ein Fahrverbot nach sich ziehen.

Parallel führten die Beamten der Polizei Witzenhausen eine Kontrolle im Bereich des katholischen Kindergartens durch, wo u.a. zwei minderjährige Fußgänger wegen eines Rotlichtverstoßes mündlich verwarnt wurden. Darüber hinaus sind an der Kesperschule die sog. „Elterntaxis“ kontrolliert wurden. Hier ahndeten die Beamten insgesamt 5 Gurtverstöße. Zudem mussten die Beamten an 2 Fahrzeugen Mängel beanstanden und 8 mündliche Verwarnungen wegen nicht mitgeführter Papiere aussprechen.

Kontrolle von Fahrrädern

Mit dem Schwerpunkt auf Prävention positionierten sich die Beamten dann ab 11.00 Uhr im Bereich Bleichengasse/Ermschwerder Landstraße und nahmen entlang des Radweges an der Werra den Radverkehr in den Blick. Im Wesentlichen ging es den Beamten hierbei um die Sensibilisierung vor Gefahren und das Aufmerksam machen auf eventuelle Defizite am Rad in punkto Verkehrssicherheit. Unterstützend zu den persönlichen Gesprächen ist den Verkehrsteilnehmern dann entsprechendes Info-Material in Form von Flyern an die Hand gegeben worden.

Von insgesamt 40 fahrradfahrenden Personen, darunter etwa 28 mit Pedelec, waren 17 Räder mängelbehaftet. 25 Personen waren ohne Helm unterwegs und gaben dafür teils unterschiedliche Gründe an.

Positives Fazit von Polizei und Bürgern

„Die verschiedenen Aktionen sind von den Bürgerinnen und Bürgern durchweg als positiv empfunden worden“, so PHK Markus Oestreich von der Polizeistation Witzenhausen als Leiter der Kontrollstelle.

Insgesamt konnten sich die Beamten in Witzenhausen dem positiven Fazit nur anschließen. Am Ende standen viele gute Gespräche und dazu im Vergleich nur relativ wenige Verstöße.

Vermisster Torsten K. ist am Sonntagabend fußläufig in Richtung „Gut Lauenbach“/Röhrda gesehen worden; weitere Hinweise erbeten

Zu dem mittels Öffentlichkeitsfahndung gesuchten Obdachlosen, Torsten K., ist nach dem ergangenen Fahndungsaufruf ein glaubhafter Zeugenhinweis eingegangen. Demnach soll Torsten K. am Sonntagabend zw. 20.30 u. 21.00 Uhr gesehen worden sein, wie er fußläufig unweit der Landesstraßen L 3424/L 3245 in Richtung „Gut Laudenbach“ / Röhrda unterwegs war.

Dies könnte darauf hindeuten, dass Torsten K. seinen gewohnten Lebensbereich in und um Eschwege verlassen hat und sich aktuell im Bereich Ringgau aufhält. In diesem Fall wäre davon auszugehen, dass er sich im dortigen Umfeld in gewohnter Weise (vorübergehend oder aber auch dauerhaft) eine Gartenhütte oder ähnliche Behausung suchen könnte.

Polizei bittet nach wie vor um weitere Hinweise zum Aufenthaltsort von Torsten K.

Letztlich kann noch immer nicht ausgeschlossen werden, dass Torsten K. einer ärztlichen Behandlung bedarf. Daher bitten die Beamten weiterhin, bei Antreffen der Person oder Hinweisen zu dessen Aufenthaltsort, Kontakt zur Polizei Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 aufzunehmen.

Polizei ermittelt gegen vier Tatverdächtige wegen eines körperlichen Übergriffs

Hintergrund der polizeilichen Ermittlungen ist ein körperlicher Übergriff auf Torsten K. am Samstagabend in einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage, wo es u.a. zu Schlägen und Tritten gegen den Geschädigten gekommen sein soll. Die Polizei hat zu dem Sachverhalt weitere Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbeteiligte aus dem Umfeld der mutmaßlichen Tatverdächtigen den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige brachten.

Durch die Anzeigenerstattung sind aktuell vier tatverdächtige Personen aus dem Werra-Meißner-Kreis in den Fokus der weiteren Ermittlungen geraten, von denen 3 Personen im jugendlichen Alter sind. Eine weitere Person ist bereits volljährig.

Hintergründe und Motivlage sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die nach wie vor andauern.

Die vier Tatverdächtigen befinden sich nach der Durchführung erster Ermittlungsmaßnahmen bereits wieder auf freien Fuß.

Diebe geben sich als Mitarbeiter der Stadt aus

Polizei Hessisch Lichtenau

In Hessisch Lichtenau ist eine 86-jährige Dame zu Hause das Opfer eines Diebstahls geworden. Die unbekannten Täter gaben vor, wegen eines angeblichen Wasserrohrbruchs ins Haus zu müssen, später fehlten der Dame plötzlich Bargeld und Schmuck und von den Tätern jede Spur. Die Polizei warnt vor dieser Masche und bittet um Hinweise.

Wie die Beamten in Hessisch Lichtenau berichten, ist am Dienstagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr das Opfer in der Biegenstraße aufgesucht worden. Die Täter klingelte mehrfach an der Tür und verschafften sich schließlich unter dem Vorwand, Mitarbeiter von der Stadt zu sein und wegen eines unterirdischen Wasserrohrbruchs ins Haus zu müssen, Zutritt zu dem betreffenden Wohnhaus.

Ein Mann ging dann im OG ins dortige Bad und betätigte im Beisein der Geschädigten verschiedene Wasserspülungen und wollte angeblich die Wasserqualität überprüfen. Nach Angaben des Opfers dauerte der Vorgang etwa 15-20 Minuten, währenddessen verschaffte sich dann mutmaßlich ein weiterer Täter unbemerkt Zugang zu dem Haus und suchte die unter Etage nach Wertgegenständen ab.

Als der vermeintliche Stadtmitarbeiter dann gegangen war, stellte die Frau den Verlust von einem dreistelligen Geldbetrag und von Schmuckgegenständen (u.a. 2 goldene Ringe) fest.

Der ablenkende Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich -35-40 Jahre alt

schwarze, kurze Haare

schwarzer Bart

kräftige Statur

bekleidet mit dunkelgrüner Montur, grüner Weste, dunklen Turnschuhe und Arbeitshandschuhen

Zu dem anderen Täter oder einem eventuell benutzten Fahrzeug ist aktuell nichts bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Tipps:

Lassen Sie keine unbekannten Personen in die Wohnung.

Achten Sie darauf, wie viele Personen die Wohnung betreten und

schließen sie selbständig die Tür. Lassen Sie sich von Handwerkern, Mitarbeiter von Behörden u.ä.

den Ausweis zeigen. Nehmen Sie Kontakt mit der Institution auf und überprüfen Sie die

Angaben.

Mit Einkaufswagen geparktes Auto beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen nach dem unbekannten Verursacher eines Schadens hat die Polizei in Eschwege aufgenommen. Angezeigt wurde der Vorfall am Dienstagabend, wonach auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Kaufland in Eschwege (Thüringer Straße) ein geparkter Kia Carens (Farbe braun) im Bereich der Rückleuchten beschädigt wurde. Dem Spurenbild nach zu urteilen, könnte der Schaden (Höhe 150 EUR) mittels eines Einkaufswagens verursacht worden sein. Ereignet hat sich der Vorfall am Dienstag zwischen 17.15 Uhr und 18.20 Uhr. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

93-jährige Autofahrerin verursacht Auffahrunfall und fährt davon; Schaden 5500 Euro

Am Dienstagnachmittag hat eine 93-jährige Autofahrerin aus Meinhard zwei hintereinanderfahrenden Autos die Vorfahrt genommen und so einen Auffahrunfall zwischen diesen Fahrzeugen verursacht. Die Rentnerin fuhr anschließend davon, konnte aber zeitnah ermittelt werden. Gegen die ältere Dame laufen jetzt Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht. Um kurz nach 14.00 Uhr war die Dame von der Straße „An der Schindersgasse“ in Grebendorf auf die B 249 eingebogen. Dabei hatte sie den bevorrechtigten Pkw einer 40-Jährigen aus dem Südeichsfeld missachtet, die auf der B 249 aus Richtung Wanfried kommend, in Richtung Eschwege unterwegs war. Die 40-Jährige konnte ihrerseits zwar noch rechtzeitig bremsen und so den Zusammenstoß mit dem Wagen der 93-Jährigen vermeiden. Rechtzeitig zu bremsen schaffte ein ebenfalls aus dem Südeichsfeld stammender 20-jähriger Autofahrer dann nicht mehr und fuhr als nachfolgender Pkw auf den Wagen der 40-Jährigen auf. Die Schäden an beiden Autos belaufen sich auf 3000 und 2500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Großalmerode ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 01.50 Uhr mit einem Waschbären zusammengestoßen, der anschließend an der Unfallstelle verstarb. Der Unfall ereignete sich auf der L 3299 zwischen Walburg und Großalmerode. Der Schaden am Wagen des 25-Jährigen beläuft sich auf 500 Euro.