Cölbe: Dieseldiebstahl

Etliche Liter Dieselkraftstoff entwendeten Unbekannte aus zwei abgestellten Baumaschinen in der Rosenstraße am Sportplatz. Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch, 17. Mai, machten sich die Diebe an den zuletzt am Dienstagnachmittag genutzten Fahrzeugen zu schaffen. Den fehlenden Kraftstoff im Wert von etwa 380 Euro stellten Verantwortliche gegen 6.30 Uhr fest. Hinzu kommt ein Schaden von jeweils etwa 150 Euro, der durch das Aufbrechen der Tankdeckel entstand. An einem dritten Fahrzeug machten sich die Diebe wohl auch zu schaffen, scheiterten entweder am Tankdeckel oder ließen aus anderen Gründen von ihrem Vorhaben ab. Die Kripo in Marburg sucht Zeugen: Wer hat in der Nacht Personen in der Nähe oder an den zwei gelben Baggern bemerkt? Wem ist in der Nacht ein neben den Baumaschinen stehendes Fahrzeug aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Biedenkopf- Wallau: Renault Trafic entwendet

Vom Gelände eines Autohauses in der Straße Auf dem Krummacker entwendeten Unbekannte am Dienstag, 16. Mai, gegen 5 Uhr einen weißen Renault Trafic. Möglicherweise nutzten sie zum Starten des Fahrzeugs die technische Möglichkeit, das Signal der keyless-go-Funktion zu überbrücken und entwendeten den Renault ohne den dazugehörigen Schlüssel. Zudem nahmen sie noch die Kennzeichen MR-LA 8696 eines anderen Fahrzeugs an sich und montierten diese an den Renault, der einen Wert von knapp 21.000 Euro hat. Durch die Aufzeichnung der Kameraüberwachung ist zudem bekannt, dass sich mindestens zwei Diebe ab 2:05 Uhr auf dem Gelände aufhielten. Die Marburger Kripo sucht Zeugen: Wem ist dem dreistündigen Tatzeitraum etwas Verdächtiges am Autohaus aufgefallen? Wer hat dort fremde Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Türgriffe entwendet

Von einem schwarzen Fiat 500 montierten Unbekannte die zwei Türgriffe ab und entwendeten sie. Das Diebesgut im Wert von etwa 100 Euro kam zwischen Montag, 15. Mai, 17.30 Uhr, und Dienstag, 5.20 Uhr, im Wehrdaer Weg abhanden. Hinweise hierzu nimmt die Marburger Polizei entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Schranke beschädigt

Wegen der Sachbeschädigung an einer Schranke ermittelt die Marburger Polizei, nachdem Zeugen am Montag, 15. Mai, einen Schaden in bislang unbekannter Höhe an der Zufahrt zur Kirche in der Biegenstraße feststellten. Offenbar hatten Unbekannte den Schrankenbaum in einem nicht näher bekannten Zeitraum verbogen und damit unbrauchbar gemacht. Hinweise hierzu bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Gadenbach- Mornshausen: In Gegenverkehr geraten

Offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache verlor ein 58-jähriger BMW-Fahrer aus Euskirchen am Dienstag, 16. Mai, gegen 17.30 Uhr kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW geriet auf der Hauptstraße in Richtung Gladenbach in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Citroen, in dem sich zwei Personen befanden. Der Citroen kollidierte anschließend mit einem vor einem Haus stehenden Bauschuttcontainer. Die 18-jährige Fahrerin und die 46-jährige Beifahrin, beide aus Lohra, kamen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Am Citroen entstand ein Totalschaden (geschätzt 15.000 Euro), ein Abschlepper holte das Auto ab. Am BMW schätzten die Beamten den Schaden auf etwa 10.000 Euro, hinzu kommt der Schaden in unbekannter Höhe am Container.

Marburg: VW touchiert

In der Straße Im Rudert touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen VW Golf und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden in Form eines eingedrückten Kotflügels sowie Lackkratzern dürfte etwa 4.000 Euro hoch sein und entstand zwischen Montag, 15. Mai, 10 Uhr, und Dienstag, 11.15 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).