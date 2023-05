Geklärte Pkw-Aufbruchserie – 31-Jähriger in U-Haft

Mannheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 31-Jährigen erlassen. Der Beschuldigte steht im dringenden Tatverdacht, mehrere Pkws im Stadtteil Käfertal aufgebrochen und Bargeld, sowie diverse Gegenstände entwendet zu haben. Bei der Tatausführung führte dieser ein Messer und ein Tierabwehrspray mit sich.

Am 11.05.2023 konnte durch einen Anwohner beobachtet werden, wie der Tatverdächtige mittels einer Taschenlampe geparkte Fahrzeuge ausspähte. Nach Verständigung der Polizei konnte der tatverdächtigen Mann festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden, welches anderen Taten zugeordnet werden konnte.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde gegen den Tatverdächtigen aufgrund bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erlassen. Nach Vorführung beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim am 12.05.2023 wurde der Haftbefehl eröffnet. Im Anschluss wurde der Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Passant von Kleintransporter angefahren

Mannheim (ots) – Am Montag kam es gegen 13 Uhr in der Untermühlaustraße zu einem Unfall zwischen einem Passanten und einem Kleintransporter. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Passant ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn, sodass der Kleintransporter nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und diesen mit dem rechten Außenspiegel an der Schulter erfasste.

Dieser wurde dabei von der Fahrbahn zurück auf den Seitenstreifen geschleudert und schwer verletzt. Ein Notarzt und ein Rettungswagen wurden angefordert. Der Passant erlitt mutmaßlich einen Trümmerbruch an der rechten Schulter.

Reifendiebstahl in Käfertal – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots) – Zwischen Sonntag 14.05.2023, 22 Uhr und Montag 15.05.2023, 06:30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft die Reifen von insgesamt 3 PKW. Die Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt im öffentlichen Verkehrsraum in der Abraham-Lincoln-Alle abgestellt. Der entstandene Diebstahlschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen zu den Diebstählen dauern zum Berichtszeitpunkt noch an. Hinweise auf die Täter liegen jedoch bislang keine vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der

Telefonnummer 0621 71849-0zu melden.

Folgende Tipps helfen vor Diebstahl zu schützen:

Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage

oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab.

Informieren Sie die Polizei, wenn Personen scheinbar Fahrzeuge ausspähen. Weitere Tipps finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Leimen/Gaiberg (ots) – Eine 34-jährige PKW Fahrerin befuhr mit ihrem VW Touran, die L 600 von Lingenthal in Richtung Gaiberg. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve geriet sie über die durchgezogene Linie hinweg auf die Gegenfahrbahn. Sie kollidierte mit dem Fahrzeug einer 63-jährigen Frau, die mit ihrem Pkw Skoda, die L 600 Richtung Lingenthal befuhr.

Durch den Aufprall verlor die 63-jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte im

Anschluss mit einem weiteren, ihr entgegen kommenden Fahrzeug. Insgesamt wurden 5 Personen leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern ambulant versorgt werden.

Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden ca. 50.000 Euro. Die L 600 wurde für etwas mehr als 2 Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.